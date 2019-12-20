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DHA YURT BÜLTENİ - 27

ADANA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI   ADANA'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kozan Karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi....

GÜNDEM 20.12.2019, 03:10
DHA YURT BÜLTENİ - 27

ADANA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
 
ADANA'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kozan Karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Alptuğ Açıkgöz (29) yönetimindeki 01 ABV 538 plakalı otomobil ile Abdurrahman Öztekin (28) yönetimindeki 01EAE88 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücülerden Öztekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Açıkgöz ve araçlarda bulunan Ömer Akın (43), Ebubekir Orhan (37), Mahmut Orhan (13) ve Mazlum Bilek (23), ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztekin'in cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yaralıların hastaneye getirilişi
-Kaza yeri ve araçlardan genel ve detaylar
-Araçta sıkışanların kurtarılması
-Yerde ölen kişinin cesedi

Haber: Ali GÖKDAL / KOZAN(Adana),()
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POLİS MEMURU ERKEK ARKADAŞINI ÖLDÜREN KADIN İNTİHAR ETTİ
 
İZMİR'in Çiğli ilçesinde Sibel Y., polis memuru olan erkek arkadaşı Fatih Y.'yi tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi 8790/5 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Fatih Y.'nin göreve gelmemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları, telefona da cevap vermemesi şüphelendi. Yapılan araştırmanın ardından meslektaşları polis Fatih Y.'nin kız arkadaşı Sibel Y.'nin evine gitti. Zile basmalarına rağmen cevap alamayan polisler, kapıyı çağrılan çilingir yardımıyla açtı. İçeri giren polisler korkunç manzara ile karşılaştı. Fatih Y. ile Sibel Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken bulan polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde polis ile kız ardaşının yaşamını yitirdiğini belirledi. 
layla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu adreste Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde ve cesetlerin bulunduğu alanda yaptıkları ilk incelemede, Sibel Y.'nin tabancayla polis memuru Fatih Y.'yi öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit edildi. Ayrıca silahın da Sibel Y.'nin yakınında bulunduğu öne sürüldü.
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı. Fatih Y. ve Sibel Y.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.   

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Apartmandan görüntü
-Polis arabasından görüntü
-Cenaze arabasından görüntü
-Olay yerinden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI / İZMİR,()
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YAYLADAKİ BAŞIBOŞ EŞEĞİ KURTARIP, BARINAĞA TESLİM ETTİLER

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bir grup genç, ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki yaylada başıboş bırakılan eşeği kurtardı. Eşeğe 'Muro' adını veren gençler daha sonra hayvan barınağına teslim etti.
Gazipaşa'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki 1600 rakımlı Gökkuzluk Yaylası'nda başıboş eşek bulunduğunu sosyal medya aracılığıyla öğrenen Selçuk Aslan ve arkadaşları, kış koşullarında eşeğin hayatta kalamayacağını düşünerek, hayvanı kurtarmaya karar verdi. Minibüsleriyle bu sabah saatlerinde yola çıkan grup, yaklaşık 2 saatlik yolculuk sonrası yaylaya ulaştı. İlk karın düştüğü yaylada yaklaşık 1 saatlik aramalar sonucu eşeği bulan grup, minibüse bindirdikleri hayvanı ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na getirdi. Meydanda hayvanseverler tarafından karşılanan grup, 'Muro' adını koydukları eşekle hatıra fotoğrafı çektirdi. Eşek daha sonra Alanya'ya bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki hayvan barınağına teslim edildi.

'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK'
Eşeği kurtarma çalışmasına öncülük eden Selçuk Aslan, "2-3 gün önce sosyal medyada paylaşım ve fotoğraf gördük. Eşeği oraya bırakmışlar. 1 ay içinde ölecek, Gökkuzluk Yaylası'nda karın içinde. Don olayı var. Eşek bir ayda ya kurtlara yem olacaktı ya açlıktan ya da donarak ölecekti. Biz de arkadaşlarımla birlikte 'getirelim' dedik. Hiçbir yerden yardım istemedik. İnsanlık görevimizi yaptık. Bu sabah yola çıktık ve öğlene bulabildik. Durumu iyiydi. Teslim ettiğimiz yerde veteriner kontrolünden geçecek. İnsanlığın kanayan yarası bu. Biz bunu göstermek için Cumhuriyet Meydanı'na getirdik. Hayvanlar yalnız bırakılmasın. Onlar da Allah'ın yarattığı canlı. Sahipsiz kalmasın, ölüme terk edilmesinler" dedi.
Sosyal medyada paylaşım yapıp eşeğin ölüme terk edildiğini duyuran Musa Şerif ise "Birlikte organize olduk. Hayvansever herkes vesile oldu. Selçuk kardeşimiz de ekibiyle birlikte gidip eşeği kurtarıp getirdi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Eşeğin meydanda minibüs içerisinde görüntüsü
- Eşeğin minibüsten indirilmesi
- Eşeğin üzerine bindirilen küçük kız çocuğu
- Genel ve detay görüntüler
- RÖP 1: Selçuk Aslan
- RÖP 2: Musa Şerif

Haber-Kamera: Yücel BULUT / GAZİPAŞA(Antalya),()
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Midibüsten düşen muavin, öldü

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, dengesini kaybederek midibüsten düşen muavin Ramazan Doğru, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Çivril- Denizli arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüslerde yevmiye usulü muavin olarak çalışan Ramazan Doğru, Denizli istikametine giden R.İ. yönetimindeki 20 LG 861 plakalı midibüse bindi.
Yolculardan ücretleri toplayan Doğru, iddiaya göre paraları şoföre teslim ettikten sonra Çivril istikametine giden başka bir araca binmek için Denizler Mahallesi yakınlarında inmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Doğru, açılan kapıdan düşerek midibüsün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Doğru'nun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü R.İ. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()
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