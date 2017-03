DHA YURT BÜLTENİ-26

Adalet Komisyonu eski Başkanı tahliye edildi



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı ve Adalet Komisyonu eski Başkanı Mustafa Mutlu tahliye edildi.

İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 17 Temmuz 2016 günü gözaltına alınıp 4 gün sonra tutuklanan Mustafa Mutlu serbest bırakıldı. Mustafa Mutlu, Aydın'daki görevinin ardından 6 Haziran 2016'da yayımlanan kararnameyle İzmir'e tayin edilmiş, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen Mutlu, 7 aydır Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu. Mustafa Mutlu'nun hakim olan eşi Asuman Turan Mutlu da aynı soruşturma kapsamında tutuklanmış, bir süre önce de serbest bırakılmıştı.



Haber: Cem ULUCAN/AYDIN, ()



Kaynak: İstikrarı bozacak tüm yolları kapatmalıyız

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye'nin mevcut yönetim sisteminden dolayı yaşanan sorunların bir daha yaşanmaması için istikrarın şart olduğunu belirterek, "Bizim için bir kez daha istikrarı bozmamak, istikrarı bozacak yolları kapatmak en önemli hadisedir" dedi.

Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta, Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KMTSO) düzenlediği 'Ekonominin kahramanları' ödül törenine katıldı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile kent protokolünün de yer aldığı törende Kaynak, CHP İl Başkanı Esat Şengül ve MHP İl Başkanı Süleyman Öner ile bir süre sohbet etti. Veysi Kaynak, 2002'den bu yanan Ak Parti'nin ve Türkiye'nin karşılaştığı zorculuklara ve sıkıntılara değindi. Yaşanan sorunların temelinde mevcut yönetim sisteminin ve bu sistemin oluşturduğu vesayet mercilerin olduğunu kaydeden Kaynak, son olarak 15 Temmuz'da haşin darbe girişiminin yaşandığını anımsattı. Kaynak, şöyle konuştu: "Aslında bütün bu hadisler bizim Türkiye'nin istikrarını, istiklalini ve Türkiye'nin istikbalini emin bir şekle, Maraş tabiriyle sağlam kazığa bağlamamız gerektiğini gösterdi. Biz, hep başımız sıkıştığında, her darbe yediğimizde, her duvara tosladığımızda milletimize dönüp 'Gelin bizim başımı belada' mı diyeceğiz? Millet bize 'Bizim işimiz gücümüz yok, bütün işimiz sizin yaptıklarınızı düzeltmek' mi diyecek? Bakın her yerde söylüyorum. Biz, Cumhuriyetimizin 94'üncü yılını idrak ediyoruz ve inşallah bu topraklarda ilelebet yaşar bu Cumhuriyetimiz."

'500 BİN KAMU MEZUNUMUZ, BUNUN YANINDA HEKİM AÇIĞIMIZ VAR'

Veysi Kaynak, konuşmasının devamında Türkiye'de vesayet mercileri olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Gerçekten milletin egemenliğinin, iradesinin tecelligahı olan Meclis, her şeye yetkili mi? Öyle bir mekanizma kurulmuş ki; çok affınıza sığınarak söylüyorum, kendi haline bırakırsak ya davulcuya, ya zurnacıya. O yüzden çok çeşitli vesayet mercileri oluşturulmuş bu anayasada. Cumhurbaşkanı bir vesayet mercii, Milli Güvenlik Kurulu bir başka vesayet mercii. Anayasa Mahkemesi, yüksek mahkeme organları. Hatta yetkisini anayasadan alan üst kurullar, YÖK gibi. Allah'a şükür genç bir nüfusumuz var, nüfus artış hızımız şükürler olsun Avrupa'nın en iyisi ama, Türkiye'de hekim açığı var, karşılığında da 500 bin ne iş vereceğimizi bilmediğimiz kamu yönetimi mezunu var. Tabi bu planlamayı asla sizin seçtiklerinizin yapması mümkün değil. Çünkü yetki anayasal bir kuruluş olan YÖK'te. O yüzden bizim için bir kez daha istikrarı bozmamak, istikrarı bozacak yolları kapatmak en önemli hadisedir. Çünkü siyasi istikrar uygun yatırım ortamının iklimini hazırlar. Hangi işi yapacaksanız yapın bir siyasi görüş gelir der ki size 'Kardeşim imam hatipleri kapatıyorum.' Bir siyasi görüş iktidar olur 'Kardeşim ben size ekonomik denge vergisi getiriyorum.' Bunları hep beraber yaşadınız. Bir Cumhurbaşkanı gelir 1995'te siz bir partiyi birinci, bir partiyi ikinci parti yaparsınız, 95'ten 99'a kadar 4 tane ayrı hükümet kurulur, dördüncüsü de Meclisteki en küçük partinin genel başkanı rahmetli Ecevit olur. Ve bu arada bir de arkasında kendi oyundan başka hiçbir oyu olmayan bağımsız bir isme kendisinde şey denenir, Yalım Erez'e başbakanlık görevi verilir. Bu siyasi tablo içerisinde yatırımı, istihdamı, ihracatı nasıl yapabilir, nasıl sağlayabiliriz? O yüzden diyorum ki iyiliklerin de kötülüklerin de sebeplerinden en önemlisi siyasi istikrar ya da istikrarsızlıktır." Konuşmanın ardından Veysi Kaynak, iş adamlarının ödüllerini verdi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ- ()

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Cizre'de esnaftan 'Evet' desteği istedi (2)

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK ŞIRNAK'TA

Cizre'den sonra karayolu ile sıkı güvenlik önlemleri altında Şırnak'a gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Şırnak İl Başkanlığı'na geldi. Burada düzenlen toplantıya katılan Şimşek, kendisini bekleyen partilileri Kürtçe selamladı.

"TERÖR BURAYA HUZUR GETİRMEMİŞTİR"

Burada kendisini bekleyen partililere yönelik bir konuşma yapan Şimşek, ülkenin birliği ve terörle mücadele konusundaki son gelişmeleri anlattı. Ülkenin birliği, beraberiliği ve kardeşliğinin devamı için hükümetin üzerine düşeni yaptığını anlatan Şimşek, "Bu hükümet ret ve inkar siyasetine son vermiştir. Bugün dünyanın en gelişmiş demokrasilerinde farklı etnik veya inanç grupları hangi özgürlükleri yaşıyorsa, hangi haklara sahipse inanın Türkiye'de de aynıdır. Vatandaşlarımız, sizler bu haklara özgürlüklere sahipsiniz. Bugün bazı eksiklikler varsa, bazı aksamalar varsa, bazı sorunlar varsa inanın tek müsebbibi bölücü terör örgütüdür. Çünkü terörün olduğu yerde demokrasi tehdit altındadır. Terörün olduğu yerde kalkınma tehdit altındadır. Terörün olduğu yerde en temel hak ve özgürlükler maalesef tehdit altındadır. Gerçek anlamda demokrasimizin daha da gelişmesi için, hak ve özgürlüklerimizin en geniş alanlara doğru yaşanması için en temel koşul terörün bertaraf edilmesidir. Terörün durdurulması ve yok edilmesidir. Hükümetimiz bu konuda kararlıdır. Evet, biz demokrasimizi de güçlendireceğiz. Onun için terörle mücadele edeceğiz. Biz bütün vatandaşlarımızın etnik mezhep farkı gözetmeden hak ve özgürlüklerini daha da genişleteceğiz. Bunu unutmayın istedim. Terör bu coğrafyaya da dünyanın hiçbir köşesine de huzur getirmemiştir. Barış getirmemiştir. Kalkınma getirmemiştir. İş ve aş müsebbibi olmamıştır. Dikkat ederseniz terör örgütlerinin derdi hak, hukuk, okul, kalkınma falan değildir. Çünkü olsaydı Ak parti hükümetleri döneminde bu kadar çok demokratik standartları iyileştirmesi, hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi, kalkınma noktasında bu kadar çok çaba göstermesi, ret ve inkar siyasetine son vermesi sebebiyle ne beklerdiniz. Silahların gömülmesini beklerdiniz değil mi. Dikkat ederseniz çözüm sürecinin amacı buydu bunun için ne gerekiyorsa yaptık" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR KÖŞESİNDE TERÖRLE MÜCADELEYE DEVAM"

Terörle mücadelede aralıksız proaktif bir şekilde hem şehirlerde, hem kırsalda Türkiye'nin dört bir köşesinde terörle mücadeleye devam ettiklerini belirten Şimşek, “Terörün hakla, hukukla, adaletle alakası yok. Onların derdi farklı. Onların derdi Türkiye'yi karanlığa çekmek istiyorlar. Türkiye güçlü bir devlettir. Milletiyle ve din hukuk kardeşliğiyle güçlü bir ülkedir. Güçlü bir devlettir. Şırnak il ve ilçelerinde hiçbir zaman hissetmediğini, görmediğinizden daha fazla hizmet edeceğiz. İhya edeceğiz. İnşa edeceğiz. Hizmetkârlığın ne demek olduğunu Şırnak görecek. Şırnak'ın içme suyu, kanalizasyon ve yollarını yeniden yapacaklarını belirten Başbakan yardımcısı Şimşek; “Yıllardır belediye onlardaydı. Ben batmandan biliyorum. Hizmetle bir dertleri yok. Dava dedikleri de dava değil. Çünkü dava hak davaysa biz zaten yanınızdayız. Kardeşlik hukuku içerisinde hepimizin birinci sınıf vatandaş olmaysa dava biz zaten ne gerekiyorsa yapıyoruz. Dava eğer Şırnak'la Türkiye'nin batısındaki illerle arasındaki farkın kapatılmasıysa bu davanın sahibi biziz. Ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapacağız. Ama bugün Şırnak Cizre arasında birinci sınıf duble bir yol yapacağız. Makineleri kim yakıyor? Terör örgütü yakıyor. Şimdi Şırnak'ta yıkılan bütün evleri, çukur siyaseti sonucunda yıkılan bütün evleri yeniden birinci sınıf olarak inşa edeceğiz. Yapacağız. İhaleleri yapıldı. Allah'ın izniyle bu sene içerisinde yapacağız. Göreceksiniz. Çevre düzenlemesiyle, bütün sosyal alanları ile apayrı bir Şırnak, Apayrı bir Cizre, apayrı bir İdil ve bütün diğer yerler. Gönül ister ki memleket bu tür şeylerle zaman kaybetmesin. Gönül ister ki memleket zamanını enerjisini kalkınmaya çocuklarının eğitimine geleceğine harcasın. Hiç kimsenin zulüm görmemesi, hiç kimsenin hiçbir şekilde özgürlüklerinden mahrum bırakılmaması ama terör örgütü bütün bunların müsebbibi. Biz her zaman yanınızdayız. Sizden bir tek talebimiz var. Bu ülkenin geleceğiz için güvenliği için, kardeşliği için tek yürek olalım teröre karşı duralım. Bu zor şartlarda bile siz davGa arkadaşlarımın bu cesareti, bu fedakârlığı için sizlere müteşekkiriz" diya konuştu.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()



Yalçın Akdoğan'a, Kürdistan Bayrağı tepkisi

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Konya'da 'Yeni Anayasa ve Güçlü Türkiye' adlı programda bir kadın izleyicinin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye ziyaretinde asılan Kürdistan bayrağına tepkisiyle karşılaştı. Kadın izleyicinin 'Türk bayrağının yanına PKK bayrağı astınız' demesi üzerine Akdoğan, "PKK bayrağını bu ülkede hiç kimse asamaz. O paçavraya karşı, o PKK bayrağı değil. Kuzey Irak yönetiminin bayrağıdır. PKK bayrağı ayaklarımızın altındadır. Hiç kimsede onu göndere çekemez." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Mevlana Kültür Merkezi'nde 'Şehir Konferansları' kapsamında düzenlediği 'Yeni Anayasa ve Güçlü Türkiye' adlı programına konuşmacı olarak katıldı.

"KANUN ÇIKARIR KILIÇDAROĞLU'NU DA LİDER YAPARDIK"

Akdoğan, yapılacak Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'na çok yetki aktarılacağı yönünde eleştiriler yapıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi yasaklı olduğu dönemde bile ülke gündemini belirleyecek siyasi bir ağırlığa sahip olduğunu söyledi. Akdoğan, daha öncede darbelerin olduğunu, o dönemin önemli liderlerini bunu önleyemediğini ancak 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, halka sokağa çıkın demesiyle, halkın tankların önüne yatarak darbeyi püskürttüğünü ifade etti. Siyasi gücün kanun ve anayasayla olmadığını ifade eden Akdoğan, "Kanun çıkarmakla kimseyi lider yapamazsınız. Öyle olsa kanun çıkarır Kılıçdaroğlu'nu da lider yapardık. Liderlik başka bir şey." dedi.

"CHP'NİN BİR HAFTA SONRA MAKYAJLARI DÖKÜLÜR"

CHP'nin referandum sürecinde yumuşak bir kampanya yaparak başladığını ifade eden Akdoğan, şunları söyledi:

"CHP baktı ki, rejim ve laiklik üzerinden bir şeyler yaptıkça, ters tepiyor. Taktik değiştirdi. Daha sevecen ve yumuşak bir kampanya başlattı. Her seferinde böyle başlıyorlar. 2011'de de böyle yaptılar. Bir hafta sonra makyajları dökülüyor. Onun için CHP'yi çok fazla araziye sürmüyorlar, teşkilatını, milletvekillerini. Çünkü halkla temas ettiklerinde CHP'lilik damarları ortaya çıkıyor. Bunu ne kadar gizleyebilirsek, geride tutabilirsek, o kadar çok 'Hayır' desteği alabiliriz diye. Böyle strateji içindeler. Ama bu iki yüzlü. Üst taraftan böyle gidiyorlar, alttan broşürler; oradan kıyamet senaryosu var. 'Evet' çıkarsa ekonomi batar, terör azar, rejim elden gider, neler neler, bir kabus. Aşağıdan da bunu yapıyorlar."

KADIN İZLEYİCİDEN KÜRDİSTAN BAYRAĞI TEPKİSİ

Akdoğan, konuşmasının ardından salondaki katılımcıların yazılı olarak verdiği soru- cevap bölümüne geçti. O sırada söz alan bir kadın izleyici Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye ziyaretinde asılan Kürdistan bayrağına tepki gösterdi. Kadın izleyicinin "Türkiye bayrağının yanına PKK bayrağı astınız" diyerek tepki göstermesi üzerine Akdoğan, "PKK bayrağını bu ülkede hiç kimse asamaz. O paçavraya karşı, o PKK bayrağı değil. Kuzey Irak yönetiminin bayrağıdır. PKK bayrağı ayaklarımızın altındadır. Hiç kimsede onu göndere çekemez." dedi. Bu sırada salondakiler de alkışladı. Akdoğan da yazılı olarak verilen soruları cevaplamayı sürdürdü.

"SİZ ŞEHİTLERİMİZE İHANET ETTİNİZ"

Yalçın Akdoğan daha sonra yeni kitabının imza töreni geçti. Akdoğan'a, kitabını imzalatan aynı kadın izleyici burada da Akdoğan'a tepki gösterdi. Kadın izleyici, "Önemli olan imza atmak değildir. Tamam mı? Cevap verebilmektir. Siz şehitlerimize ihanet ettiniz. Bunu böyle bilin. Son kez bu oy 'evet', bir daha 'evet' yok." deyip, ayrıldı.

Akdoğan da, diğer katılımcılara kitabını imzaladı.

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA ()



Köpeğe çarpmamaya çalışırken elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyonunu kırdığı otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada Ersin Bozkurt hayatını kaybederken, eşi ve kızı ise yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Adapazarı-Kaynarca yolu Müezzinler kavşağında meydana geldi. Ersin Bozkurt yönetimindeki 54 VL 187 plakalı otomobil ile ilerlerken yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Otomobil köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazayı görenler 112 Acil'den yardım istedi. Hatice Bozkurt ve kızı Beril Bozkurt araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Hasar gören araçta sıkışan Ersin Bozkurt ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan Ersin Bozkurt sağlık ekiplerinin uzun süre yaptığı kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Hatice Bozkurt ile kızı Beril Bozkurt hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER-KAMERA: Serhat YAĞIZ / KAYNARCA(Sakarya), ()



15 evi soyan cezaevi firarisi yakalandı



Sakarya'da cezaevinden firar ettikten sonra 15 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 45 yaşındaki Engin Külünk yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdülüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerdeki ev hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 15 ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen kişinin cezaevi firarisi Engin Külünk olduğu belirlendi. Polis şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. Çok sayıda polisle bölgedeki giriş çıkışları kapatan ekipler, Engin Külünk'ü bisiklet kullanırken fark etti. Kaçmaya çalışan, polislere biber gazı sıkan Külünk, kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Polis merkezine götürülen Engin Külünk'ün hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.



Haber: ADAPAZARI (Sakarya), ()

