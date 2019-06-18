DHA YURT BÜLTENİ - 26

Trabzon'da taşkın: 6 ölü, 4 kayıp (5)

VALİ AÇIKLADI: 6 ÖLÜ, 4 KAYIP

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlarda, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de kayıp olarak arandığını bildirdi. Vali Ustaoğlu, selin vurduğu ilçede yaralanan bazı kişileri, tedaviye alındıkları Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Vali Ustaoğlu, sel afetinde 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, şunları söyledi:

"İl etapta şu ana kadar olay yerine ulaşan arkadaşlarımızın yaptıkları tespitlerde; bir taraftan tahliyeler sürüyor, bir taraftan da kayıp vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda tahmini olarak cansız bedenine ulaştığımız 6 vatandaşımız var maalesef. Tahmini 4 de ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor. Tüm ekipler bölgede. Herkes bir şey söylüyor ama biz orada bire bir yaptığımız tespitlerde 4 kaybımız olduğu yönünde. 6 tane de zaten cesede ulaştık. Bizim aldığımız bilgi şuan bu" dedi.

Ziyaretin ardından hastaneden ayrılan Vali Ustaoğlu, ilçe kaymakamlığında oluşturulan kriz merkezine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vali Ustaoğlu açıklaması

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR - Tolga SAĞLAM / TRABZON,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Geyve'de yoğun sağanak yağışta araçlar mahsur kaldı (2)

D-650 YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, YHT HATTI ZARAR GÖRDÜ

Geyve'deki Bağlarbaşı ve Dereköy mahallelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dağdan inen çamurlu yağmur suları, D-650 yolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken bir çok araç da selde mahsur kaldı. Kara yolları ve çevre belediyelerin iş makineleri ve itfaiye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Aynı zamanda çamurlu sel suları nedeniyle Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı da zarar gördü. Ankara'dan gelen Yüksek Hızlı Tren hattında oluşan heyelan nedeniyle tren Bilecik'te bekletildi. Trenden indirilen yolcular otobüslerle Arifiye garına götürüldü. Daha sonra da burada bekleyen trene bindirilip İstanbul'a gönderildi. Tren yolu hattında onarım çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Selde mahsur kalan araçlar

-Kurtarma çalışmaları

-Araç kuyrukları

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER - İsmail ÇETİNTAŞ / GEYVE(Sakarya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Selde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı



KIRIKKALE’de, sağanak sonrası oluşan selde, evini su basan Selbiye Kahraman (79), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırıkkale’de gündüz saatlerine etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Osmangazi Mahallesi’ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Selbiye Kahraman’ın evi, bir anda yükselen sel sularıyla doldu. İçeride mahsur kalan Kahraman bağırarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir itfaiye erinin sırtında evden çıkarılan yaşlı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Sabriye Kahraman’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin bilgi veren Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Arslan, 122 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine ekiplerin olay yerine geçtiğini belirterek, “Ekiplerimiz hemen suyun içine geçerek vatandaşı sağlıkçı ekiplerle birlikte önce emniyete aldılar. Daha sonrasında sırtında taşıyarak ambulansa çıkarttılar. Çok şükür sağlıklı bir şekilde çıkarttıkö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Su basan evden görüntü

- Ekiplerin eve girişi

- Yaşlı kadının kurtarılması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika içerisinde caddeler ve sokaklar dereye döndü. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiği sel baskınları ilçe merkezindeki trafiğin yanı sıra Aydın-Denizli Karayolunu da felç etti.

Nazilli’de bugün saat 17.00 sıralarında aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ilçeyi felç etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiği sel baskınları ilçe merkezindeki trafiğin yanı sıra Aydın-Denizli Karayolunu da kullanılamaz hale getirdi. Nazilli Uğur Mumcu Parkı, Nazilli Şehir Stadyumu ve Nazilli Kaymakamlığı bahçesi başta olmak üzere ilçenin farklı birçok noktasında ağaçların devrilmesi sonucu uzun süre trafikte aksama yaşanırken, ilk belirlemelere göre 30 araçta maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağaçlar ve çatılardan kopan güneş enerjisi panelleri nedeniyle elektrik iletim hatları ile telefon hatlarının birçok noktada koptuğu öğrenildi. Nazilli Belediyesi Hangar otoparkında su giderlerinin tıkanması nedeniyle birçok araç su altına kalırken, göle dönen alanda vatandaşlar araçlarına güçlükle ulaştı. Araçlarının içine su dolan vatandaşlar, belediyeden yardım istedi. Nazilli ve Aydın Büyükşehir Belediye ekipleri de iş yeri ve evlerde oluşan su baskınlarının yanı sıra tehlike arz eden ağaçları da kesmek için çalışma başlattı. Nazilli’de sağanak yağış sonrası yapılan incelemelerde ağır maddi hasarın oluştuğu öğrenilirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmaması ise teselli oldu. Her sağanak yağmur sonrası göle dönen Albay İbrahim Karamanoğlu Caddesi, yine göle dönmesi üzerine trafiğe kapatıldı. Su ile dolan Cadde içerisinde Belediyenin traktörü işçilerle birlikte mahsur kaldı. Kepçe yardımı ile çekilerek kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Albay İbrahim Karamanoğlu Caddesinden görüntüler

-Belediye traktörünün içerisi su dolu olan cadde de çalışan işçilerle mahsur kalması

-İçerisi su ile dolan caddeden ve vatandaşlardan görüntüler

-Mahsur kalan Belediye traktörü ve işçilerin kepçe ile çekilerek kurtarılışından görüntüler

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),()

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Tarsus’taki fabrika yangını, kundaklama çıktı



MERSİN'in Tarsus ilçesinde, motosiklet ve bisiklet fabrikasında çıkan ve 4 bin metrekarelik alanda zarara neden olan yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli olarak fabrika sahibinin kardeşi Burhan Ş.'yi gözaltına aldı.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında, Yenice Mahallesi D-400 yolundaki motosiklet ve bisiklet fabrikasında çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Adana ve Mersin'den 8 itfaiye aracı ve 2 tankerle müdahale eden ekipler, yangını saatler süren çalışma sonucu kontrol altına aldı. 4 bin metrekarelik alanda etkili olan yangında, farikanın çatısı göçtü. Yangın, ekiplerin sabaha kadar süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangın alanını ve fabrikanın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın kundaklama olduğunu saptadı. Fabrika sahibinin kardeşi Burhan Ş.'yi şüpheli sıfatıyla gözaltına alan ekipler, soruşturmaya devam ediyor.

Haber-Kamera: Haber: Okan ÇALIŞKAN - Gökhan KESKİNCİ / TARSUS(Mersin),()

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Baba olamayacağını öğrenince dünyası karardı



AYDIN'da, jeotermal santralinde aşçı olarak çalışan Mehmet Uyar (23), 2 yıl önce geçirdiği ameliyattan kaynaklı baba olamayacağını öğrenince dünyası karardı. Uyar, kendisini ameliyat eden doktor ile hastane hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu.

Jeotermal santralinde aşçı olarak çalışan Mehmet Uyar, 2016 yılının Kasım ayında kalın bağırsağındaki ülseratif kolit rahatsızlığından dolayı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tahlillerin ardından Uyar, 8 Mart 2017 tarihinde kalın bağırsağından ameliyat oldu. Ameliyattan uzun süre sonra rahatsızlık hisseden Uyar, tekrar aynı hastanenin Üroloji servisinde muayene oldu. İddiaya göre Üroloji servisinde muayene eden doktorun, geçirdiği ameliyattan dolayı normal yollardan baba olamayacağını söylemesi üzerine Uyar, büyük şok yaşadı.

'DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI'

Yaşanan olaylardan sonra dünyasının başına yıkıldığını belirten Mehmet Uyar, “2016 Kasım ayında Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdum. Yapılan tahlillerin ardından 2017 Mart ayında ise kalın bağırsak ameliyatı oldum. Ameliyattan sonra bazı rahatsızlıklar ortaya çıktı. Üroloji bölümüne bu rahatsızlıkla ilgili müracaat ettiğimde bana ameliyattan kaynaklı normal yollarla baba olamayacağım söylendi. Bir anda dünya başıma yıkıldı. Ameliyatı yapan doktoruma gittiğimde bana tüp bebek yaparsınız diyerek geçiştirdi. Benim hayatımı karartan doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şu an çok mağdur olduğumu hissediyorum. Davamı sonuna kadar sürdüreceğimö dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Mehmet Uyar'ın Avukatı Hilmi Aydın ise, "Müvekkilim Mehmet Uyar, bundan 2 ay önce benim yanıma geldi. Mağduriyetini anlatarak normal yollardan baba olamayacağını anlattı. Dosyasını inceledim ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Sonucu ve davanın açılmasını bekliyoruz. Müvekkilimde çok mağdur durumdaö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mehmet Uyar'dan röportaj

-Avukat Hilmi Aydın röportaj

-Genel detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Eşiyle tartıştıktan sonra başına silah dayayıp intihara kalkıştı



DÜZCE'de, eşiyle tartıştığı iddiasıyla başına tabanca dayayarak intihara kalkışan alkollü Fuat S'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri silahı elinden alıp, intiharı engelledi.

Olay, akşam saatlerinde, Körpeçler Mahellesi’nde meydana geldi. Sokak ortasında başına silah dayayan Fuat S., intihara kalkışacağını söyleyince mahalleli durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgeyi boşaltarak Fuat S.'yi ikna etmek için çalışmalara başladı. Eşiyle kavga ettiği için inthara kalkıştığını söyleyen Fuat S.'yi polis ikna edemeyince eşinin yanına götürmeyi teklif etti. Teklifi kabul eden Fuat S., motosiklete bineceği sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, elinden silahı aldı. Fuat S.'yi etkisiz hale getiren ekipler, sağlık kontrolü yapılması için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan kontrolde Fuat S.'nin alkollü olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından Fuat S., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şahsın elinde silahla polisleri tehdit ederken görüntüsü (Vatandaş kamerası)

Şahsın polisler tarafından etkisiz hale getirilmesi (Vatandaş kamerası)

Şahsın ambulansa bindirilmesi ve detaylar (Vatandaş kamerası)

Haber: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Turist dolu tur teknesi karaya oturdu



MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yerli- yabancı 39 turistin içinde olduğu günü birlik tur teknesi karaya oturdu. Turistler, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Fethiye merkezinden yerli - yabancı 39 turistle hareket eden, 'Easy Rider' isimli günü birlik tur teknesi, saat 17.00 sıralarında Tavşan Adası mevkiinde, sığ bölgede karaya oturdu. Tekne kaptanlarının ihbarının ardından olay yerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı 2 bot ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait 1 bot sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, turistleri botla tahliye ederken, tekne ise Fethiye İskelesi’ne çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu kamerası)

-Tekneden görüntü

-Turistlerin kurtarılma anları

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İzmir'de Basın Akademisi'nin açılışı yapıldı



İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Avrupa Birliği (AB) hibe destek programı kapsamında kurduğu İGC Basın Akademisi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "AB’nin Türkiye’ye yönelttiği eleştirilerin başında basın özgürlüğü konusu geliyor. Tabii ki bu konuyu sadece eleştirmek değil, eleştirdiğimiz konularda destek vermek istiyoruz. Bu projede olduğu gibi basın özgürlüğü adına geliştirilen projelere destek sağlıyoruz" dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından uygulanan ‘Basın Özgürlüğü için Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi’ programı kapsamında oluşturulan İGC Basın Akademisi’nin resmi açılışı Akademi Cemiyeti’nde gerçekleşti. 4 ayrı başlıkta ücretsiz mesleki beceri ve yabancı dil eğitimlerinin sunulduğu projenin açılışına, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş ve İGC üyeleri katıldı. ‘Güçlü Gazeteci, Özgür Medya’ hedefiyle başlatılan projenin açılış töreninde konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, "Bu projenin hayata geçiyor olması gerçekten bir rüya gibi. Bugünden itibaren İGC çatısı altında yeni bir kurum oluşuyor. Proje basın özgürlüğü için ‘Örgütlü gazeteciler ve güçlü dayanışma’ olarak adlandırıldı. Hedef daha güçlü savunma, güçlü gazeteciler ve medya özgürlüğü için güçlü bir dayanışmadır" dedi.

'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ADINA GELİŞTİRİLEN PROJELERE DESTEK SAĞLIYORUZ'

Ankara ve İstanbul’dan sonra üçüncü basın akademisini İzmir’de açtıklarını söyleyen AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Burada bulunmak büyük bir zevk. Basın özgürlüğü bizim için temel bir haktır, demokrasinin temel bir unsurudur. Ama basın özgürlüğü demek doğru bilgiye ulaşma hakkı demektir. Türkiye Avrupa Birliği’ne aday bir ülke, bu nedenle basın özgürlüğü Türkiye açısından önemli bir role sahip. AB’nin Türkiye’ye yönelttiği eleştirilerin başında basın özgürlüğü konusu geliyor. Tabii ki bu konuyu sadece eleştirmek değil, eleştirdiğimiz konularda destek vermek istiyoruz. Bu projede olduğu gibi basın özgürlüğü adına geliştirilen projelere destek sağlıyoruz. Bunun içerisinde gazetecilerin mesleklerini yapabilecekleri ortamı yaratmak ve ekonomik ve sosyal unsurlar da yer alıyor. Gazetecilik mesleğinin profesyonel bir şekilde yerine getirilebilmesi için gazetecilerin artırılmasına yönelik bir desteğimiz de var. Özellikle de günümüzde gördüğümüz yanlış haberlerin yaygın bir şekilde etrafta dolanıyor olduğu dikkate alındığında bu konu önem arz ediyor. Projeniz için gönülden başarı diliyorum, umut ederim ki genç gazeteciler bu akademiye gelip kendilerini geliştirirler. Eminim ki bu proje emin ellerde" diye konuştu.

İGC Başkan Yardımcısı Dilek Gappi ise akademi kapsamındaki eğitimlerden bahsederek, "En önemli projelerden birisi gazetecilere hukuki destek sağlanması. Bundan sonra TGS cezaevlerindeki gazetecilerin yanında. Eğitimlerimiz her yıl 4 defa tekrar edecek. İşsiz veya çalışan gazetecilere 9 Eylül Gazetesi’nde yarı zamanlı çalışma olanağı tanıyacağız. Kurslarımız başladı, Temmuz ayında ilk mezunlarımızı vereceğiz. Kursiyerlerimiz inanılmaz mutlu" dedi.

Konuşmaların ardından Berger ve cemiyet üyeleri, Akademi Merkezi’nde verilecek derslikleri dolaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Açılış kokteylinden görüntüler

-Misket Dikmen’in konuşması

-Christian Berger’in konuşması

-Dilek Gappi’nin konuşması

-Berger’in akademi merkezine ziyareti

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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