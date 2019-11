DHA YURT BÜLTENİ-26

HDP önündeki eylemde 67'nci gün; Oğlu kaçırılan annenin feryadı (3)

TBMM İNSAN HAKLARI KOMİSYONU'NDAN AİLELERE ZİYARET

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, 67 gündür HDP il binası önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin yer aldığı TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeleri HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret, ederek bilgi aldı.

Ziyarette konuşan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, parti ayrımı yapmaksızın hep birlikte burada olduklarını belirterek, "Biz parti olarak, anaların acıları ortak diyoruz. Acılar yarıştırılmaz, biz evlatlarını arayan Cumartesi Anneleri’nin de ve sizlerin evlatlarına da ortak acılar olduğu için sahip çıkıyoruz. Diyoruz ki herkes evlatlarına kavuşsun, bu acıları yaşamasın" dedi.

'ANNELERİN ÇIĞLIĞI TERÖRÜ YENECEK'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise, "Biz TBMM’nin İnsan Haklarını İnceleme komisyonu olarak buradayız. Sizin acınız bizim acımızdır, milletimizin acısıdır. Hem MHP’li hem İYİ Partili arkadaşlarında biliyoruz ki kalbi burada. Evlat meselesi siyasetin üstündedir. Gündelik politikanın üstündedir. Biz de buraya bugün Diyarbakır cezaevini ziyarete geldik. Komisyon olarak buradan Elazığ cezaevine gideceğiz. İnsan hakları partiler üstü bir meseledir. İnsan hakkı, insanlık hakkıdır. Bizim geleneğimizde çok güzel bir söz var, insanı yaşat ki devlet yaşatsın. Biz sizin mücadelenizin sonuna kadar yanındayız. Bizim isimlerimiz farklı olsa da kalbimiz Türkiyemiz için, kalbimiz vatanımız için, kalbimiz milletimiz için atar. Annelerin çığlığı terörü yenecek" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ'

Komisyon üyelerine HDP’nin kendilerine karşı tutumunu anlatan aileler, HDP’nin Kandil’in merkezi olduğunu ve çocuklarını istediklerini söyledi.

Ziyaret sonrası, aileler, Mevlit Kandili nedeniyle merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi'ne gidip, "İnşallah bu mekanın hatırı için çocuklarımız kurtulur gelir. Tek amacımız var. Hepimiz evlatlarımızı istiyoruz" diyerek dua ettiler.

TBMM Komisyonu üyelerinin aileleri ziyareti

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin konuşması

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın konuşması

Ailelerle sohbet

Ailelerin Hazreti Süleyman Camii’nin ziyareti

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,()

'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (5)

TUTUKLANDI

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600

'bitcoin' karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve Bursa'da yakalanıp, Aydın'a getirilen Safiye Gökçe Y., İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Safiye Gökçe Y. tutuklandı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()

Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, arkadaşlarıyla döverek öldürdü



KAHRAMANMARAŞ'ta, Y.V., eşi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla H.E.'yi 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü. Jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Olay, akşam saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesinin Hartlap Mahallesi'nde meydana geldi. Y.V., arkadaşları A.V., A.N. ve M.G. ile birlikte, eşi hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği H.E.'yi alıp, ormanlık alana götürdü. İddiaya göre 4 kişi, H.E.'yi burada dövüp daha sonra mahalle mezarlığının önüne bırakıp kaçtı. Mahalleli tarafından bulunan H.E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan H.E., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerince şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kısa sürede 4 kişiyi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Hastane önü

- Jandarma araçlarının gelişi

- Şüphelilerin indirilmesi

- Hastaneye alınması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

Karabük’te halk otobüsünün motor kısmında yangın



KARABÜK’te, halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoför yolcuları tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akşam saatlerinde, 100'üncü YIl Mahallesi 1065 Nolu Cadde'de hafif rampa yolda giden Kamil Yılmaz yönetimindeki 78 BT 068 plakalı halk otobüsünün motor kısmından duman gelmeye başladı. Yılmaz, durumu fark edince otobüsü yol kenarına park edip, yolcuları tahliye etti. Bu sırada motor alev aldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Yangın, kısa sürede söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otobüsün yanması(Cep telefonu görüntüsü)

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

-Kamil Yılmaz’ın açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

