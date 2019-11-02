DHA YURT BÜLTENİ - 26

Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (2)

SAĞANAK KIZILTEPE'DE DE YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkisini gösteren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde etkili olan sağanak sonrası ana caddeler göle döndü. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda trafik zaman zaman kilitlenme noktasına gelirken, çok sayıda araç göle dönen yol nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle birçok ev ve işyerini su basarken, Tajdin Dündarkaya'ya ait 20 tavuk telef oldu. Dündarkaya, "Yağmur yağmaya başladı. Yaklaşık 20 tavuğum telef oldu. Evimde bulunan bütün eşyalar su altında kaldı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sağanaktan detay

Araçların geçişi

Su basan yollar

Tajdin Dündar ile röp.

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER / KIZILTEPE(Mardin),()

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Asker selamı veren canlı heykel rekor kırdı (2)

REKOR DENEMESİ BAŞARIYLA SONA ERDİ

İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için rekor denemesi yapmak amacıyla dün akşam saat 19.00'da canlı heykel gösterisine başlayan performans sanatçısı Yunus İşçi (26), 24 saati doldurarak, gösterisini başarıyla tamamladı. Gösterinin ardından konuşan İşçi, üşüdüğünde Sarıkamış şehitlerini, açıktığında ise Çanakkale şehitlerini düşünerek kendini motive ettiğini belirterek şunları, söyledi:

'CUMHURİYET VE ŞEHİTLERİMİZ İÇİN YAPTIM'

"Kusura bakmayın daha yeni uyanıyorum, 24 saatlik bir meditasyondu. Arkadaşlarım bana gazetelerde çıktığımı, birçok yerde insanların haberleri olduğunu söyledi. Bunu yapmamızdaki amaç, Cumhuriyet ve şehitlerimiz içindi, umarım amacına ulaşmıştır. Çünkü İzmir halkı her zaman yanımda oldu ve sokak sanatçılarına da her zaman destek çıktı. Ben İzmir halkına çok teşekkür ediyorum, 24 saat zorlandığımı düşünemeyeceğim. Burası gece baya soğuk oldu ama Sarıkamış'taki şehitlerimizi hatırladım, karnım açıktığında Çanakkale'deki şehitlerimizin yedikleri öğünü hatırladım. Çok duygu yüklü anlar yaşadım, biz Mimus Performans Sanatlarıyız, ben bu atölyenin kurucu üyesiyim. Şunu demek istiyorum bizler sokakta yıllardır, kadına karşı şiddete hayır dedik, Emine Bulut cinayetleri olmadan önce, Soma'da işçi haklıdır dedik, Soma katliamı olmadan önce, birçok şeye hayır dedik ve hayır demeyede devam edeceğiz. Ben İzmir halkına çok teşekkür ederim. Guinness gerçekten umrumda değil, beni bu ülke ve İzmir çok ilgilendiriyor. Çünkü ben İzmir'de çok özgür bir sanatçıyım ve özgür olmaya da devam ediyorum. Guinness olursa olabilir, ülkemi temsil etmek isterim. Daha önce ülkemizi 5 ülkede temsil ettik ve temsil etmeye de devam edeceğiz."

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Yunus İşçi yaptığı açıklamanın ardından, meydana gelen ambulansa götürüldü. Burada sağlık kontrolleri tamamlanan İşçi, ambulanstan inerek vatandaşlara bir kez daha asker selamı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-24 Saatin tamamlanmasına dakikalar kala görüntü

-Yunus İşçi Röp.

-İşçi'nin ambulansa götürülürken görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu(2)

FENER ALAYINA 5 BİN KİŞİ KATILDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı İstasyon Caddesi'nde başladı. Fener alayına Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyenler, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. Bando takımı da çaldığı marşlarla vatandaşlara eşlik etti. Grup, Gazipaşa Caddesi'ni takiben valilik önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe klasik araç ve motosiklet kulüpleri de araçlarıyla eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone ile fener alayından detay

-Aktüel kamera ile detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,()

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Çanakkale'de Cumhuriyet coşkusu



ÇANAKKALE'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı.

Çanakkale'de Cumhuriyet'in 96’ncı yıldönümü kutlamaları gece de devam etti. Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürülüğü, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı saat 19.00'da başladı. Yürüyüşe, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce Çanakkaleli, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden kalabalık, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz', 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganları atıp, 'İzmir Marşı'nı söyleyerek, kordon boyuna ulaştı. Yürüyüşte, 57. Alay Derneği, Cumhuriyet'in 96’ncı yıldönümü nedeniyle 96 metrelik Türk bayrağı açtı. Yürüyüş, Troya Atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının finalinde ise havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Atılan havai fişekler, kordon boyunda ve iskele meydanında gökyüzünü aydınlatırken, kartpostallık görüntüler oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fener alayı yürüyüşünden genel ve detay görüntüler

-Havai fişek gösterisinden görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ - Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,()

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Denizli'de 5 bin kişiyle 'Cumhuriyet Bayramı' yürüyüşü



DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında, bando takımı eşliğinde ellerinde bayraklarla yürüyen yaklaşık 5 bin kişi, Cumhuriyet coşkusu yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin ilanın 96'ıncı yıl dönümü çerçevesinde Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte Denizlisporlu futbolcular, Mehmet Akyüz, Burak Çalık, Sedat Şahintürk, Hüseyin Altıntaş ve altyapıdaki oyuncular da yürüyüşte yer aldı. Bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüşe katılan yaklaşık 5 bin kişi, Bayramyeri Meydanı'ndan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar coşku içerisinde yürüdü.

'CUMHURİYET İLELEBET YAŞAYACAK'

Yürüyüşün sona ermesinin ardından konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Zolan, "Bugün Denizli Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyor. Atatürk'ü coşkuyla anıyor, şehitlerimize minnet sunuyor. Sizlerin vatana, bayrağa sahip çıkmasıyla Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

'BU MİLLETİ HİÇBİR ZAMAN BÖLDÜRMEYECEĞİZ'

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, bu yürüyüşün oluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek, "Bugün burada şucu bucu demeden hepimiz ay-yıldızlı bayraklarımızı elimize alıp, Cumhuriyetin 96'ncı yılını kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Onun yolunda bu millet durmadan yolunda devam edecek. Bu milleti hiçbir zaman böldürmeyeceğiz, parçalatmayacağız" diye konuştu.

Denizli Valisi Hasan Karahan ise, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Milletimizin böylesine birlik ve beraberliği ABD, Rusya, Kudüs'ten duyuluyor. Bu birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Bu millet insanlığın son sığınma adasıdır. Bu millet yaşasın ki, dünyada umut var olsun. Bu millet var olsun ki dünyada hak hukuk var olsun" diye konuştu.

İSTİKLAL MARŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE OKUDU

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Ayşenaz Tekeli, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Gözyaşları arasında Mehmet Akif Ersoy'un istiklal şiirini okuyan Tekeli, vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bayramyeri Meydanı'ndan detay

-Yürüyüşten detay görüntüler

-Mehter takımı ve vatandaşlardan görüntüler

-Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

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Antalya'da Fener Alayı düzenlendi

ANTALYA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ile 70'i aşkın sivil toplum örgütünden oluşan 'Cumhuriyet İçin El Ele Platformu' tarafından fener alayı düzenlendi. Ellerinde meşalelerle yürüyen binlerce vatandaş renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya'da 7 yıldır her 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gerçekleştirilen Fener Alayı bu yıl da gerçekleştirildi. Konyaaltı Varyant girişinde saat 18.00'de başlayan yürüyüş Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. İzmir Marşı ve sloganlar eşliğinde yürüyüşe katılan binlerce kişi, 400 metrelik dev Türk bayrağı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dev posterini taşıdı. Yürüyüş için alanı dolduran katılımcılara Türk bayrağı ile meşale dağıtıldı.

Vatandaşlar her yıl varyantta görsel şöleni andıran bayrak fotoğrafını çekebilmek için varyantı tepeden gören noktalarına çıktı. Yürüyüş güzergahında demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemi alan polis, alana giriş yapan herkesin çantalarını ve üstünü aradı.

Yürüyüşe katılan CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı CHP'li Turgay Genç, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı İbrahim Daş ve STK temsilcileri 'Cumhuriyet için Antalya el ele' yazılı pankart açarak yürüdü.

MEYDANA GİRERKEN ARANDILAR

Meydana gelen kalabalık burada bir kere daha kontrol noktasından geçerek alana kurulan sahnenin önünde toplandı. Kalabalık, saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Belediye Başkanı Muhittin Böcek burada yaptığı konuşmada, 96 yıl önce Türk milletinin bağımsızlığının güvencesi Cumhuriyetin kuruluşuna vesile olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilere minnettar olduğunu söyledi. Başkan Böcek, "Sizlerle beraber Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda devrimlerin yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Al bayrak dalgalanacak ve ezan susmayacak. Atatürk'e sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ADD Başkanı İbrahim Daş ise her bayram olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da Antalya'nın birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından sanatçı Volkan Konak konser verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Açılan bayrağın görüntüsü

-Vatandaşlardan görüntü

-Çocuklardan görüntü

-Muhabir Alparslan Çınar'ın anonsu

-Protokolün görüntüsü

-Muhittin Böcek'in konuşması

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR - Emrah GÜL / ANTALYA,()

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