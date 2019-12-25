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DHA YURT BÜLTENİ - 26

Sağanak, etkisini gece de sürdürdü   ADANA'da iki gündür devam eden sağanak yağış, etkisini gece de sürdürdü. Aşırı yağış nedeniyle sulama kanalı taşması sonucu hem Yeşil Bulvar, hem de Kozan Caddesi nehre döndü. Evlerinde mahsur...

GÜNDEM 25.12.2019, 02:59
DHA YURT BÜLTENİ - 26

Sağanak, etkisini gece de sürdürdü
 
ADANA'da iki gündür devam eden sağanak yağış, etkisini gece de sürdürdü. Aşırı yağış nedeniyle sulama kanalı taşması sonucu hem Yeşil Bulvar, hem de Kozan Caddesi nehre döndü. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, polis ve itfaiye görevlileri tarafından tahliye edildi.
Adana'da iki gündükr aralıksız ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur, yaşamı felç etti. Aşırı yağış nedeniyle sulama kanalları taştı, Yeşil Bulvar ve Kozan Caddesi nehre döndü. Araçlar,  nehir gibi caddelerde ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde ise otomobil ve minibüsler sulara gömüldü. Ege Bağatur ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki köprünün asfaltında çökme meydana geldi. Su baskınının da bulunduğu kavşak, trafiğe kapatıldı. Bölgede evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise polis ve itfaiye görevlileri tarafından tahliye edildi.
Ege Bağatur ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki köprünün asfaltında çökme meydana geldi. Su baskınının da bulunduğu kavşak, trafiğe kapatıldı.
Öte yandan neredeyse tamamı sele teslim olan Levent Mahallesi'nde araçların tamamının su altında kaldığı görüldü. Bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastığı öğrenildi. Yaşamı felce uğratan sağanak yağışın iki gün daha devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Nehire dönen caddeden görüntü
- Suyun içinde ilerlemeye çalışan araçlar
- Elinde şemsiyesiyle duran vatandaş
- Şemsiyeli vatandaşın, sel sularına teslim caddeyi cep telefonu kamerası ile çekmesi
- Suyun içinde kalan araçlar
- Suyun içindeki çocuk parkı
- Genel ve detay görüntüler

Haber*Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()
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Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi
 
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. suya gömülen bir öğrenci, olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.
İlçe genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İkiçeşmelik Mahallesi taş ocağı mevkinde 5 yıl önce karayolları tarafından yapılan alt ve üst geçit viyadük yolu yağmur suyu ile doldu. Daha önce birçok kez yağan yağmur sonrası araçların içinde kaldığı bölgede bugün, bir öğrenci kaza atlattı. Yağış sonrası bir öğrenci yoldaki su birikintisin derinliğini fark edemeyecek yağmur sularının içine düştü. Anlık yaşanan olayda araç geçişinin olmaması olası bir can kaybını önledi. Yağmur suyu ile dolarak gölete düşen öğrenci şans eseri yara almadan kurtuldu. Üzeri su içinde kalan öğrenci ayağa kalkarak yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(Cep telefonu kamerası)
Alt ve üstgeçitte biriken yağmur sularu
Vatandaşın yürürken düşme anı
Araçların suda ilerlemesi
Genel ve detaylar

Haber: Eşber OKAYER / KUŞADASI(Aydın),()
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Samsun'da 13 noktada çıkan örtü yangınları kontrol altına alındı
 
SAMSUN’un Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde 13 farklı noktada çıkan örtü yangınları, Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun, Rize ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde farklı noktalarda çıkan, 61'i söndürülen örtü ve orman yangınlarının ardından, Samsun'un Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde de geç saatlerde 13 farklı noktada örtü yangını çıktı. Ormanlık alandaki yangın ihbarları üzerine bölgeye Samsun Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Lodosun etkili olduğu bölgelerde müdahalede bulunan ekiplerin çalışmaları sonucu yangınlar kontrol altına alınarak, söndürülen yangınlarda toplam 4.5 hektar örtü zarar gördü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Samsun Valiliği, meydana gelen örtü yangınlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Tarla temizliği veya yakılan çoban ateşinden kaynaklı çıkan örtü yangınların söndürüldüğü ifade edilen Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Çıkan örtü yangınlarının 11 tanesi tehlikesiz, 2 tanesi ise az tehlikeli sınıfında yer almakta olup 23 Aralık 2019 tarihinde Vezirköprü ve Ladik ilçesinde çıkan az tehlikeli yangınlar bugün itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan 13 örtü yangınında toplam 4,5 hektar örtü zarar görmüştür. Çıkan yangınların sebebi, ilgili birimlerce araştırılmakta olup yangınlara tarla temizliği veya çoban ateşinin sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. Ayrıca kuvvetli lodos yangınlara müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Yangınlara Samsun, Bafra ve Vezirköprü Orman İşletme müdürlüklerimiz ile ilimizdeki ilgili birimlerimiz tarafından ivedilikle müdahale edilmiştir."

Haber: Tayfur KARA / SAMSUN,()
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Elazığ'da fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu
 
ELAZIĞ'da, gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Sivrice Kaymakamlığı binasının çatısı uçtu. Çevredeki bazı araçlar hasar gördü.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumuz etkiledi. Gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Sivrice Kaymakamlığı binasının çatısı uçtu. Fırtına nedeniyle uçan çatının parçaları çevreye savruldu. Bazı parçalar araçların üzerine düşerek hasara yol açtı. İlçede fırtınanın etkisi sürüyor.

Haber: Erkan BAY / SİVRİCE(Elazığ),()
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Mersin'deki Noel ayinlerinde dualar, barış için

MERSİN'deki kiliselerde düzenlenen Noel ayinlerinde birlik, beraberlik ve barış mesajı verilerek dua edildi.
Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleşen ilk ayine CHP Milletvekili Alpay Antmen, Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, cemaat üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak, dilekler tuttu. Ruhani Lider Teymur, Noel ritüellerini gerçekleştirdikten sonra dua törenine geçildi. Teymur, yaptığı konuşmada insanlık ve dünya barışı için birlik mesajı vererek, "Hepinize mutlu bir yıl ve esenlikler diliyorum. Sevinç, barış ve mutluluk herkesin olsun" dedi.
Konuşmanın ardından cemaat üyelerine komünyon dağıtılırken, çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtıldı.
İkinci ayinin gerçekleştiği Latin İtalyan Katolik Kilisesi'ndeki törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, Kilisenin Ruhani Lideri Fransu Dondu ile cemaat mensupları katıldı. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak, dilekler tutarken; Dondu'nun Noel ritüellerini gerçekleştirmesinden sonra komünyon dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Ortodoks Kilisesi'nin girişi
- Kilisede mum yakanlardan genel ve detay
- Törene katılanlar
- Ruhani Reisi Coşkun Teymur, kiliseyi ve törene katılanları kutsarken
- Coşkun Teymur, İncil'den dua okurken
- Coşkun Teymur, tütsü ile cemaat arasında gezerken
- Genel ve detay
- Coşkun Teymur konuşurken
- Ayinden görüntü
- Komünyon dağıtımı
- Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nin bina ve girişi
- Temsili İsa'nın doğuşu canlandırılırken
- Rahiplerin duasından görüntüsü
- Kiliseye gelenlerden genel ve detay
- Korodan görüntü
- Yapılan dualar
- Komünyon dağıtımı

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN / MERSİN,()
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