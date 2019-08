DHA YURT BÜLTENİ - 26

Okul alışverişi dönüşündeki kazada bir aile yok oldu: 3 ölü



MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ali Kök ve eşi Yeliz Kök çiftinin 12 yaşındaki kızları Işıl için okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki 48 RJ 205 plakalı minibüs ile Ali Kök'ün (46) kullandığı 48 RK 861 plakalı motosiklet, Ortaca’dan Güzelyurt-Yeşilyurt kavşağında çarpıştı. Motosiklette bulunan 3 kişi minibüsün altında metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ali Kök’ün hayatını kaybettiğini belirlerken, eşi Yeliz (40) ile kızı Işıl Kök ise kaldırıldıkları Dalaman Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kasksız oldukları öğrenilen Kök ailesinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı’nca kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs sürücüsü İ.Ö., ise gözaltına alındı.

OKUL ALIŞVERİŞİNDEN DÖNÜYORLARDI

Ortaca’nın Sarıgerme Mahallesi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olan Ali Kök, eşi Yeliz ve kızları Işıl Kök'ün, halk pazarında okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Kaza yerinden görüntü

Kök ailesinin fotoğrafı

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,()

Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldü



ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Alaplı Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı İrem Derici konser verdi. Sahil bandında gerçekleştirilen konserde İrem Derici, ‘Yansın Geceler’ şarkısıyla sahneye çıktı. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren sanatçıya, konser alanını dolduran binlerce kişi eşlik etti. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, eşi Aysel Tekin ile birlikte İrem Derici’ye çeşitli hediyeler verdi. Konserde İrem Derici, seslendirdiği 10'uncu Yıl Marşı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

HAVAİ FİŞEK MİNİBÜSE İSABET ETTİ, FACİADAN DÖNÜLDÜ

Konser sonunda belediye tarafından atılan havai fişeklerden biri, park halindeki bir minibüse isabet etti. Havai fişek firmasına ait olduğu öğrenilen minibüs, kısa sürede alevler içinde kaldı. Konser alanında bulunan Alaplı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. İçinde havai fişek olduğu iddia edilen minibüsün kısa sürede söndürülmesi olası faciayı önledi. Araçta maddi hasar meydana geldi.

-Drone ile genel ve detay görüntüler

-İrem Derici’nin sahne alması

-Konserden detaylar

-İrem Derici’nin 10. Yıl marşını okuması

-Alevler içinde kalan kamyonet

-İtfaiyenin müdahalesi

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ - Sinan KABATEPE / ALAPLI(Zonguldak),()

Antalya'da zafer konseri



ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda Edip Akbayram konseri düzenlendi. Konser öncesinde kadına yönelik şiddet protesto edildi.

Binlerce Antalyalının katıldığı konserde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet İçin El Ele Platformu Sözcüsü Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı İbrahim Daş ve platforma destek veren sivil toplum örgütleri, siyasi partilerden çok sayıda temsilci yer aldı.

EMİNE BULUT'U UNUTMADILAR

Platform temsilcileri sahneye çıkarak Antalyalıları selamladı ve 'Anne lütfen ölme. Emine Bulut. Kadına Şiddete Dur De' yazılı siyah bir pankart açtı. Konser alanında da çok sayıda vatandaş, eski kocası tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut'un isminin olduğu ve 'Kadına Şiddete Dur De' yazılı dövizler taşıdı. Türk bayraklarıyla donatılan meydanda, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri bulunan binlerce Antalyalı, platform üyelerinin açtığı pankarta destek verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Antalyalılara konser veren ünlü sanatçı Edip Akbayram da kalabalığı selamladı. 30 Ağustos'un en onurlu ve en önemli günlerimizden biri olduğunu söyleyen Akbayram, “Antalyalı dostlarımızla, çevreden gelen dostlarımızla sanat adına kutlayacağız, türküler söyleyeceğiz. Dünyanın en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sevgiyle dostlukla, yürekle anıyorum, önlerinde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Konserde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitten Böcek, sanatçı Edip Akbayram'a çiçek ve Atatürk'ün Antalya'yı ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafını hediye edildi.

Vali Münir Karaloğlu ve eşinin misafirleri karşılaması

Resepsiyondan görüntü

Konser için alana gelenlerden görüntü

Türk bayraklarını sallayanların görüntüsü

Belediye Başkanı Muhittin Böçek'in konuşması

Edip Akbayram konseri

Edip Akbayramın konuşması

Başkan Böçek Sanatçı Akbayram'a taplo hediye etmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()

Bursa'da binlerce kişi bir araya gelerek Türkiye haritasını oluşturdu



BURSA'da Nilüfer Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında statta düzenlenen 'Zafer hepimizin' etkinliğinde binlerce kişi Türkiye haritası oluşturdu.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da, Ulu Önder Mustafa Kemal'in Başkomandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 97'nci yıldönümü, Nilüfer ilçesinde anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Nilüfer Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderinin şekillendiği 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, halkın katılımı ile dev bir Türkiye haritası oluşturdu. Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda 'Zafer Hepimizin' sloganıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Türkiye haritası oluşturulmasında gönüllü olarak yer almak isteyen vatandaşlar, saat 17.00’den itibaren stadyuma gelmeye başladı. Önce kayıt yaptıran vatandaşlar, daha sonra haritadaki yerlerini öğrendi.

Tarihi fotoğrafta yer almak isteyen binlerce kişi, sıcak havaya rağmen uzun süre alanda bekledi. Harita oluşturulurken de vatandaşlar müzik grupları Sirius ve Eski Liman’ın şarkılarıyla Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. Nilüfer Belediyesi'nin bando takımı da verdiği konserle coşkuyu artırdı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyesi eski başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa milletvekilleri Yüksel Özkan, Erkan Aydın, Nurhayat Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, çok sayıda partili, dernekler, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler de 'Zafer Hepimizin' etkinliğine katılarak haritada yer aldılar.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda Türkiye haritası tamamlandı ve alanı dolduran binlerce katılımcı önce saygı duruşunda bulundu ardından hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

BAŞKAN ERDEM: BİZ TÜRKİYE'YİZ VE BÖYLE ÇOK GÜZELİZ

Türkiye haritasının oluşturulmasının ardından sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa’nın dört bir yanından gelip fotoğrafta yer alan bütün gönüllülere teşekkür etti. "Öyle güzelsiniz ki, Atatürk’ün Türkiye’si kadar güzelsiniz" diye gönüllülere seslenen Başkan Erdem, Türkiye’nin, her etnik kökenden ve inançtan vatanseverlerin omuz omuza savaştığı bir özgürlük mücadelesi ile kurulduğuna vurgu yaparak, "Biz o özgürlük savaşçılarının torunları olmaktan onur duyuyoruz ve başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos, Türk milletini sömürge durumuna düşmekten kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan bir zaferdir. O nedenle bu zafer hepimizin. Bizler bugün Dumlupınar'da tarihin akışını değiştiren cesaret ve inancımızı yeniden hatırlamak için, Cumhuriyet kazanımlarına her zaman sahip çıkacağımızı haykırmak için biraradayız. Biliyoruz ki emperyalizmin bu coğrafya üzerindeki hayalleri sona ermedi. Az önce havadan çekilen fotoğraf o hayallere cevabımızdır. Biz Türkiye’yiz ve böyle çok güzeliz. Geçmişte olduğu gibi yine omuz omuzayız ve her şeye rağmen hala dimdik ayaktayız. Biz birlikteyken güzeliz ve hep öyle kalacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Turgay Erdem’in konuşmasının ardından düzenlenen havai fişek gösterisi coşkuyu artırırken, Nilüfer Halk Dansları Topluluğu da 'Nirengi' gösterisi ile etkinliğe katılan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

-Etkinliğin yapıldığı stadtan görüntüler

-Belediye Başkanı Turgay Erdem'den detaylar

-Kareografiden görüntüler

-Havai Fişek gösterisi

-Detaylar

Haber: Gürkan DURAL - Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,()

Muğla’da fener alayı coşkusu



MUĞLA'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayında büyük coşku yaşandı. Yaklaşık 5 bin kişi ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yürüdü.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayına, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, eşi Gülsüm Gürün, Menteşe Belediye CHP'li Bahattin Gümüş, eşi Sevilay Gümüş, CHP İl Başkanı Adem Zeybek, CHP Menteşe İlçe Başkanı Aytaç Kavak, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kişi katıldı. Topluluk, 10. Yıl ve İzmir marşları eşliğinde ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ile Atatürk posterleriyle Hasan Ercan Caddesi güzergahı üzerinde yürüdü. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Meydana kurulan platform üzerinden vatandaşlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "97 yıl önce birlik ve beraberlik içerisinde, omuz omuza, canını hiçe sayarak vatan toprakları için mücadele eden, her 30 Ağustos’ta bizlere bu şanlı zaferin gururunu yaşatan, bugün özgürce bu topraklarda yaşamamızı sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygıyla anıyor, Zafer Bayramı’nı kutluyorumö dedi. Etkinlik, sanatçı Emre Aydın konseri ile sona erdi.

Yürüyüşten görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,()

Mehdi Eker: Birinci Dünya Savaşı devam ediyor



DİYARBAKIR'da, Zafer Bayramı resepsiyonunda konuşan AK Parti Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, "Birinci Dünya Savaşı komplikasyonları ve sonuçlarıyla devam ediyor, bitmedi" dedi.

Diyarbakır'da büyük zaferin 97'nci yıldönümü nedeniyle Valilik tarafından resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Burada konuşan Eker, Birinci Dünya Savaşı'nın henüz bitmediğini belirterek, terör örgütleri vasıtasıyla vekaleten yürütülen ve Ortadoğu'daki İslam coğrafyasına dönük olan biten her şeyin altında bu savaşın devam ettiği gerçeğinin yattığını kaydetti. Eker, "Birinci Dünya Savaşı komplikasyonları ve sonuçlarıyla devam ediyor, bitmedi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın hedefinde Osmanlı İmparatorluğu ve İslam medeniyetinin üzerine bina edildiği topraklar vardı. Bugün yaşadıklarımız gerek terör örgütleri vasıtasıyla vekaleten yürütülen, gerekse Ortadoğu ülkelerine İslam coğrafyasına dönük olan biten herşeyin altında aslında bu savaşın devam ettiği gerçeği yatıyor." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ise kayyum kararının gerekçelerini anlattı. Vali Güzeloğlu şunları söyledi:

"Milletin ihtiyaçlarını karşılamak, her bir kör kuruşu milletin hakkı olan kaynakları millete kullanmak noktasında ihanet odaklarının ve uzantılarının ortaya koyduğu tavır sonucunda gelişmiştir. Kaynakları millete değil ihanete ve kandile aktaran, Diyarbakır’ın gelişmesini ve kalkınmasını değil, Diyarbakır insanının iş ve aş bulmasını değil, ihanet odaklarının güçlenmesine ve hain emellerini gerçekleştirmesine aktaran bir irade karşısında devletin ve milletin ortak iradesiyle bu karar gerçekleşmiştir. Bizler ve sizler Diyarbakır’ın gelişmesi ve kalkınmasında, insanının iş ve aş bulmasında, Diyarbakır sokaklarına huzurun hakim olmasında aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Diyarbakır’ı hakettiği kalkınan ve gelişen bir büyükşehir kimliğine inşallah en kısa süre içerisinde ulaştıracağız ve yetiştireceğiz."

Yemekten görüntüler

Mehdi Eker'in konuşması

Valinin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN / DİYARBAKIR,()

