DHA YURT BÜLTENİ - 25

Yeni aldığı motosikle su kanalına uçtu

İZMİT'te. yeni aldığı motosikleti ile gezerken su kanalına düşen 17 yaşındaki Mehmet Onur Şener lastiğe bacağı sıkışınca itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Onur Şener ehliyetini almadan aldığı motosikleti ile dolaşırken dengesini kaybederek su kanalına düştü. Bacağı lastik arasına sıkışan Mehmet Onur Şener'i çevredeki vatandaşlar kurtarmaya çalışırken, 112 Acil ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi bacağı sıkışan sürücüyü lastiği keserek kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç ölümden dönerken, müdahale sırasında "motorum gitti" diye söylendi. Şener hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli),()

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TSK'nın eğittiği ÖSO, olası operasyonlar için hazırlanıyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın ilk aşamasının tamamlanmasının ardından eğitime alınan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), muhtemel operasyonlara karşı hazırlık yapıyor.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye verdiği eğitime karşı, TSK da yoğun bir program kapsamında OSÖ'yu askeri eğitime aldı. Türk sınırına yakın bölgelerde yeni eğitim kampları kuran ÖSO grupları, TSK’nın denetiminde, hem kıdemli mensuplarına, hem de son dönemde katılan çok sayıdaki yeni mensuplarına 29 Mart 2017’den itibaren eğitim vermeye başladı. Kamplarda çeşitli silahların kullanımı öğretilirken, fiziksel eğitim de yoğun olarak sürdürülüyor. Eğitimlerin çoğu bölgedeki arazi şartları göz önüne alınarak bire bir operasyon yapılan arazilere benzer bölgelerde icra edildiği belirtildi.

ÖSO mensupları daha önce de eğitim kaplarına alınmıştı, ancak yeni kurulan kamplarda TSK tarafından Özel Kuvvetleri'ne mensup personel tarafından kendilerine daha örgütlü bir eğitim veriliyor.

TSK’nın Suriye’deki harekatını bitirmesi üzerine, ÖSO yetkilileri kalabalık savaşçı gruplarının eğitimine artık daha fazla zaman ayırabildiği kaydedildi. Ayrıca ÖSO mensuplarında önceki çatışmalarda görülen zafiyet ve eksikliklerin giderilmesi yönünde de verilen eğitimler sonucunda önemli gelişmeler kaydedildiği aktarıldı. Bölgedeki askeri yetkililer, "Artık sahada eski ÖSO yok, yeni bir ÖSO doğuyor. Eğitime alınan bu ÖSO mensupları ilerde yapılacak muhtemel operasyonlarda farkını gösterecek" tespitinde bulundu.

Bir askeri askeri yetkili, "Eğitim kamplarında birebir muharebeyi, havan, roketatar, orta ve hafif makinalı silahlar gibi her türlü silahı kullanmayı öğrenen ÖSO mensuplarının bir yıl öncesine göre eğitim seviyelerinde büyük bir ilerleme kaydetmeleri, ilerde alacakları görevlerde mutlak başarıyı getirecektir" şeklinde değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- ÖSO askerlerinin eğitilmesi

- Eğitimden fotoğraflar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP,()

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Çıldırdığını söyleyip rastgele ateş etti

ADAPAZARI'nda, elinde pompalı tüfekle 'Ben çıldırdım' diyerek rastgele ateş eden bir kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay saat 22.30 sıralarında, Adapazarı kent merkezi Uzunçarşı'da meydana geldi. Kent İş Merkezi'nden elinde pompalı tüfekle dışarıya çıkan bir kişi görgü tanıklarının iddiasına göre 'Ben çıldırdım' diye bağırarak rastgele ateş etti. Bu sırada olay yerinde bulunan vatandaşların müdahale etmek istediği şahıs kaçmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Bir süre kaçtıktan sonra çarşı içindeki bir binaya giren kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi. Vatandaşlar saldırmaya çalışınca olay yerinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı.İsmi açıklanmayan kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yerinde bulunan bir görgü tanığı, saldırganın 'Ben çıldırdım' diyerek bağırdığını belirterek, "Burada çalışan arkadaşlara çıldırdım ben diyerek üzerine ateş ettikten sonra arkadaşlar tepki gösterdi. Bu sokağın sonuna kadar kovaladılar. Bir binaya sığınmak zorunda kalmış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),()

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Bursa’da 19 Mayıs coşkusu

BURSA’nın Nilüfer İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüşe, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğılu, Orhan Sarıbal ile birlikte binlerce vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte, özel tasarım elbiseler giyen gençler, çocuk gelin, çocuk damat, sınav stresi, çocuk işçi gibi sosyal sorunlara dikkat çekti. İzmir Marşı'nı seslendirip 'Gençlik birlikte güçlü', 'Gençler birlik olsa dünya yerinden oynar', 'Susma haykır gençlik vardır' sloganları atan grup, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Coşku, burada konserle devam etti. Tuluğ Tırpan, Ayşe Turgut ve Can Bonomo hayranlarının karşısına çıktı. Konserde, orkestrada yer alan Kemal Eroğlu’nun birlikte sahneye çıktığı 17 yaşındaki oğlu Efe ile 10 yaşındaki Ali de performansıyla dikkatleri çekti. Alanı dolduran binlerce kişi, sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

SÜRE: 2 dakika 11 saniye BOYUT: 96.1 MB

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüşten görüntü

-Özel tasarım elbise giyen gençler

-Konserden görüntü

Haber-Kamera: Edip TEKİN / BURSA,()

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Önce başından vurdu, ardından otomobille ezdi

AYDIN'ın Efeler İlçesi'nde, 44 yaşındaki Erkan T., bir süre ilişki yaşadığı ve birliktelikten iddiaya göre bir çocuk sahibi olduğu 40 yaşındaki Mahiye H.'nin eşi 61 yaşındaki Cemil H.'yi tabancayla vurup, ardından da otomobille ezdi. Ağır yaralanan Cemil H., hastanede tedaviye alınırken, Erkan T. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Ata Mahallesi 620 Sokak'ta meydana geldi. Seyyar satıcı Cemil H ile evli olan Mahiye E., yaklaşık 3 yıl önce Erkan T. ile tanışıp ilişki yaşamaya başladı. İddiaya göre Mahiye E., bu ilişkiden bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bir süre sonra Mahiye E., ilişkiyi sonlandırdı. Erkan T., geçen Salı günü, şimdi 2 yaşında olan kızı görmek için Mahiye ve Cemil H. çiftinin evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, çevre sakinlerinin araya girmesiyle sonlandı.

Erkan T., bugün Cemil H. ile konuşmak için bu kez tezgahının bulunduğu yere gitti. Ancak burada Cemil H. ile Erkan T. arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan T., yanında getirdiği tabancayla Cemil H.'ye ateş etti. Silahtan çıkan merminin başına isabet ettiği Cemil H., kanlar içerisinde yere yığıldı. Otomobiline binen Erkan T., aracı yerde yatan Cemil H.'nin üzerine sürdü. Cemil H.'yi ezen Erkan T., olay yerinden kaçtı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cemil H., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambubalnsla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli Erkan T.'yi Serçeköy Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

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