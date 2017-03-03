DHA YURT BÜLTENİ-25



Zonguldak'ta kaçak ocakta göçük: 1 ölü

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'nde, kaçak ocakta meydana gelen göçükte 48 yaşındaki Turan Tolgun, öldü.

Göçük,akşam saatlerinde Dağbaca Mahallesi'ndeki kaçak kömür ocağında meydana geldi. Turan Tolgun, kaçak açtığı kömür ocağında tavan çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Tolgun'u göçük altından kurtarmak için arkadaşları çalışma başlattı. Bir süre sonra ocaktan çıkarılan Tolgun'a müdahalede bulunan sağlık ekipleri öldüğünü belirledi. Tolgun'un cesedi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Ambulansın hastaneye gelmesi

-Cesedin morga konulması

-Hastaneden detaylar



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/KİLİMLİ(Zonguldak),()



===============================================

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 1500 personel alacak (2)

BAKAN KAYA: BU MESELE SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde kadın ve engelli buluşması programına katıldı. 15 Temmuz başarısız darbe girişimiyle ilgili konuşan Bakan Kaya, "Türkiye düşmanlarının telaşla kurdukları tezgahın boşa gitmesi de göstermektedir ki, içeride ve dışarıda doğru adımlarla ilerliyoruz. Onların istediği, talepleri ve umudu olmayan bir Türkiye’dir, iç sorunlarıyla boğuşan bir Türkiye’dir. İşte milletimizin tarihte eşi görülmemiş büyük bir kahramanlıkla işgal tezgahlarını püskürtmesi bu umutları boşa çıkarmıştır. Bir milletin istikbalinde kadının vazgeçilmez rolünü 15 Temmuz’da en çarpıcı örnekleriyle gördük" dedi. Önümüzdeki 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun siyaset tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağını söyleyen Bakan Kaya, "16 Nisan’daki referandum asla bir rejim değişikliğini getirmiyor. Aksine mevcut cumhuriyetimizi daha güçlü hale getiriyor. Çok başlılığı ortadan kaldırıyor. Milletimiz yetkiyi doğrudan seçimle gelen cumhurbaşkanına veriyor. İş başına gelen hükümete güvenoyunu milletimiz sandıkta veriyor. Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. Partiler üstü bir meseledir. Yeni anayasa memleket meselesidir. Çünkü bu millet koalisyon dönemlerini yaşadı. Darbeler, muhtıralar gördü. Gezi olaylarını gördü, 17-25 Aralık darbe girişimini gördü, 15 Temmuz’u yaşadı. Terörün nasıl huzurumuzu bozduğunu, güvenliğimizi nasıl tehdit ettiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Hiçbir tehdide aldırmadan, hiçbir kumpasa göz yummadan, hiçbir kirli tezgaha fırsat vermeden bu aziz millete hizmet etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Kaya buradaki programının ardından şehit aileleri ile buluşma yemeğine katıldı. Şehit ailelerine seslenen Bakan Kaya, "Evlatlarımız vatan ve bayrak nöbetindeyken Doğu ve Güneydoğu’da, 15 Temmuz’da şehit düştüler. Doğu ve Güneydoğu’da, El Bab’da, Cerablus’ta terörle mücadelede destan yazdılar. DEAŞ Kilis’e sürekli bomba atıyordu. Orada hazırladıkları canlı bombalarla şehirlerimize sızıyor insanlarımızı şehit ediyorlardı. Şimdi teröristlerin seslerini kestik, sınır illerimiz daha güvenli hale geldi. Teröristler, darbe hayali kuranlar ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini bozamayacaklar. Terör bataklığını kurutmak, ülkemizin güvenliğini sağlamak için Irak’ta ve Suriye’de mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------------

-Bakanın konuşmaları

-salondan detaylar



Haber: BURSA, ()

================================================



HDP Eş Başkanının evinde FETÖ içerikli materyal çıktı

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Erkan Şahin'in evinde FETÖ/PDY'ye ait yayın evi tarafından bastırılan kitap ile terör içerikli materyaller ele geçirildi.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde düzenlenen operasyonda dün gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Erkan Şahin'in evinde yapılan aramada FETÖ/PDY'ye ait ve kapatılan bir yayın evi tarafından bastırıldığı belirtilen Bediüzzaman Said Nursi'ye ait 'Gençlik Rehberi' isimli kitap ile cep telefonu ve çok sayıda terör içerikli materyal ele geçirildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Polislerin arama yapması

- Ele geçirilen materyaller

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP-)

===================================================

Saros Körfezi'nde 146 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Eceabat İlçesi'nde, Saros Körfezi'nde Yunanistan'a yasadışı yollardan kaçmak için arazide bekleyen 146 göçmen jandarma tarafından yakaladı. Sarp ve engebeli arazideki bekleyen göçmenlerden hasta ve yaralı olanlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabaha karşı 03.00 sıralarında Saros Körfezi'nin Ece Limanı mevkiinde göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri gece ve sabah saatlerinde yoğun sis olduğu için uzun süre bölgede göçmenleri aradı. Yapılan arama sonucu, Ece Limanı ile Büyük Kemikli Burnu arasındaki dere yatağındaki sarp ve engebeli arazide, Yunanistan'a yasadışı yollardan kaçmak için hazırlık yapan 55 Suriye, 43 Pakistan, 17 Somali, 14 Afganistan, 6 Sri Lanka, 10 Eritre ve bir de Yemen uyruklu olmak üzere 146 göçmen yakalandı. Göçmenlerden bazılarının hasta ve yaralı olduğunun anlaşılması üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Burada tedavileri yapılan göçmenler daha sonra Ayvacık İlçesi'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bölgedeki arama çalışmalarından görüntü

- Göçmenlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()



==================================================

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Şinasi Mahallesi Karaman Çevreyolu üzeri Aşıklar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Burak Güroğlu idaresindeki 06 BL 3253 plakalı kamyonet, kavşakta Murat Gölgeli idaresindeki 48 DB 296 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki aracının sürücüsü ve araçlarda bulunan yolcular Sezgin Sapa ve İsmail Üzgü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulaslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

----------------------------

- Yaralıların ambulans beklemesi

- Yaralıların ambulansla alınması

- Kaza yeri detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ, ()



==================================================

Şanlıurfa'da aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, kent merkezinde vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Kentin simgesi konumundaki Balıklıgöl kavşağında taşan suların çamurla birlikte tünele akması sonucu çok sayıda araç çamura saplandı. Uzun araç konvoyunun oluştuğu yolda mahsur kalan sürücüler, belediye hizmetlerinin yetersizliğinden yakındı. Sürücüler, kendi imkanlarıyla çağırdıkları çekicilerle çamura saplanan araçlarını çekmeye çalıştı.

Yağış nedeniyle özellikle kırsal mahallelerde bulunan arazilerdeki ekinlere zarara verdi. Dolu yağışının ardından yerler beyaz bir örtüyle kaplandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Yolda kalan araçlar

- Sular altında ilerlemeye çalışan sürücüler

- Yolda kalan sürücüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - ()

=====================================================

Anne Frank'ın trajik bir hayat hikayesi sergisi açıldı

Yaşamını bir Nazi toplama kampında yitiren Anne Frank'ın trajik öyküsü ve Nazi rejiminin yükselişi ile Holokost'a yol açan süreci anlatan “Anne Frank - Günümüz İçin Bir Tarih sergisiö Bursa’da açıldı.

İkinci Dünya Savaşı ve Nazi döneminde ırkçı ayrımcılığa maruz kalarak, yaşamını bir Nazi kampında yitiren Anne Frank’ın anılarını ve dönemin koşullarını konu alan “Anne Frank - Günümüz için Bir Tarihö adlı sergi, Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu’nda açıldı. Anne House ile Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK) tarafından düzenlenen serginin açılışını Nilüfer Belediyesi Başkan Danışmanı Dr. Sibel Özer, SEHAK Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şensever ile birlikte yaptı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’inde gezdiği sergide açılış konuşmasını yapan SEHAK Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şensever, “Tarihin sayfalarının tekrar etmemesini istiyoruz" dedi. Şensever, “Bu sergi, tüm Türkiye kamuoyuna hitap eden bir sergi. Bir taraftan Anne Frank’ın trajik öyküsünü anlatırken bir taraftan da dünyanın en karanlık dönemi olan Nazi rejiminin yükselişi ve tarihin en karanlık sayfalarından biri olan Holokost’a giden sürecin hikayesi de var burada. Umarım ki bu karanlık ve trajik dönem tekrar etmez ama ne yazık ki son yıllarda bunun örneklerini görüyoruz. Yakın zamanda Fransa’da genel seçimler olacak ve orada Nazi rejiminin ideolojisini doğrudan paylaşan bir kişi olarak Le Pen anketlerde önde görülüyor. Almanya’da yine Neonazi gruplarının yükselişini görüyoruz. Tarihin bu sayfalarının tekrar etmemesini istiyoruz" diye konuştu. Levent Şensever, “Bir dizi insan hakları ve demokrasi konulu temalarla ilgili yaptığımız çalışmalarda da araç olarak kullanıyoruz. Sadece bir sergi değil, insan hakları eğitimlerinin de bir parçası. İnanıyorum ki bu sergi Bursa’da da yoğun ilgi görecek ve önümüzdeki dönemde yaklaşık 3 yıl sürecek bir proje hazırlıyoruz. Bu çalışma döneminde tarihe eleştirel bir bakış, farklı kimlikler arasında diyalog, insan hakları ve demokrasiye saygılı yeni bir kuşak yetiştirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğizö dedi. Sergide “Anne Frank – Kısa bir Yaşamö adlı belgeselin gösterimi de yapıldı. İkinci Dünya Savaşı ve Nazi Almanya’sını konu alan sergi 12 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Dr. Sibel Özer ise, dünyada barışı destekliyoruz geçmişte yaşanmış kötü günlerin anısına barış mesajı vermek istiyoruz, bu tür karanlık günlerin bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Fotoğraflarda Anne Frank’ın çocukluğundan, kamp içinde yaşamış olduğu acı günler, hüzünler sergileniyor dedi.



Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Dr. Sibel Özer ile Röportaj

-Levent Şensever ile Röportaj

-Sergiyi gezenler

-Detay görüntüler



Haber: Hüseyin TÜCCAR-BURSA-()