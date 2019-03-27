Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

DHA YURT BÜLTENİ - 25

Kamyona arkadan çarpan minibüste 2 ölü, 11 yaralı (3) KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA Konya'da, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun geri manevra yaptığı...

DHA YURT BÜLTENİ - 25

Kamyona arkadan çarpan minibüste 2 ölü, 11 yaralı (3)
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Konya'da, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun geri manevra yaptığı sırada, durumu fark eden minibüs sürücüsünün selektör yaptığı ve kamyona arkadan çarptığı görülüyor.
Kazada hayatını kaybeden evli Mevlüt Karasakal'ın ise Beyşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde  görev yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
(Güvenlik kamerası)
Kaza anı
(Cep telefonu kamerası)
Kazadan sonra yaralıya müdahale 

Haber: KONYA,()
=================

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
 
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bir mağazanın vitrin camına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 22.30 sıralarında Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Ayşe Ö. yönetimindeki 67 UA 749 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan karşı şeride geçmeye çalışan Erdinç E. İdaresindeki 34 EK 3589 plakalı otomobil ile çarpıştı. Erdinç E.’nin kullandığı otomobil, savrularak bir iş yerinin vitrin camına çarptı. Kazada, Ayşe Ö. yaralanırken aynı araçta bulunan kayınvalidesi Fatma Ö. (62) ise şoka girerek bayıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı müdahalenin ardından iki kadını ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada 55 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Erdinç E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Kaza yeri
-Yerde yatan yaralı sürücü 
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Mağazanın vitrinine giren otomobil

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),()
============================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328