DHA YURT BÜLTENİ - 25

Gazipaşa Toptancı Hali'nde gerginlik: 4 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki toptancı halinde, şoförlerle, ambarcılar ve komisyoncular arasında 2 gündür süren gerginlik sonrası çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Gazipaşa Toptancı Hali’nde, Şoförler ve Nakliyeciler Odası’na bağlı kamyon şoförleriyle halde diğer il ve ilçelere sebze meyve gönderen ambarcılar ve komisyoncular arasında gerginlik çıktı. Ambarcıların kendi kamyonlarıyla ilçe dışından gelen kamyonlara iş verildiği gerekçesiyle 2 gündür odaya bağlı kamyon şoförlerinin hale kamyon giriş çıkışını önleyerek yaptığı eylemde bu akşam saatlerinde kavga çıktı. Halden çıkacak bir kamyona şoförlerin izin vermemesi üzerine yaşanan arbede sırasında Mahir Özkan, Kemal Aksoy, Fikri Ceylan ve Mustafa Küçükballı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 4 yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAYMAKAM TOPLANTI YAPTI

Toptancı Hali’nde olayların büyümesini önlemek amacıyla bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Kaymakam Ali Sakar da hale gelerek tarafları uzlaştırmak için toplantı yaptı.

‘2.5 AYDIR MARŞA BASMIYORUZ’

Gazipaşa Şoförler ve Nakliyeciler Odası üyesi kamyoncu Mesut Yıldız, "Ben şoförüm, geçimimi bu şekilde sağlıyorum. Komisyoncular ve ambarcılar kendi araçlarını çalıştırdıkları için bize iş vermiyorlar. 2.5 aydır marşa basmıyoruz. Burada yatıyoruz, evimize ekmek götüremez hale geldik. 2 gündür eylem yapıyoruz. Biz hakkımız için beklemeye ve eylemimize devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Haldeki kalabalıktan görüntü

- Güvenlik güçlerinden görüntü

- RÖP: Mesut Yıldız

- Güvenlik güçlerinin kalabalığı dağılması için uyarması

Haber-Kamera: Yücel BULUT / GAZİPAŞA (Antalya), ()

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Kafeterya alev alev yandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir halı saha tesislerinin kafeteryası bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Malkara 14 Kasım Stadyumu yanında bulunan ve işletmeciliğini Fikriye Bozkan'ın yaptığı halı saha tesislerinin yanındaki kafeteryada henüz bilinmeyen nedenle yangı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken kafeterya kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, incelemelerde bulunarak işletme sahibine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kafeteryanın alev alev yanması

-Yangından detaylar

-İtfaiye ekiplerin gelişi ve yangına müdahalesi

-Söndürme çalışmaları

-Yangının kondol altına alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ),()

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Bileklerini kesen genç, üst geçitten atladı

İZMİT'te D-100 Karayolu üzerinde bulunan üst geçide çıkan Adnan K. (20), bileklerini kesti. Yaklaşık 3 saat boyunca ikna edilmeye çalışılan genç, itfaiyenin açtığı hava yastığı üzerine atladı.

Olay gece saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde bulunan Mimar Sinan üst geçidinde meydana geldi. Bunalıma girdiği iddia edilen Adnan K., yaşamak istemediğini söyleyerek üst geçidin korkuluklarına çıktı. Burada usturayla bileklerini kesen Adnan K. aşağıya atlayacağını söyledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, gencin atlama ihtimaline karşı üst geçidin ayaklarına hava yastığı açtı. İtfaiye sepetine çıkan müzakereci polislerin yaklaşık 3 saatlik ikna süreci devam ettiği sırada Adnan K., kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten hava yastığına düşen genç yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Seka Devlet Hastanesi'ne götürülen Adnan K., tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adnan K.'nın üst geçit üzerindeki görüntüsü

-Polis ve itfaiye ekiplerinin aldığı önlemler

-Adnan K.'nın atlama anı

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),()

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