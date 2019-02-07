DHA YURT BÜLTENİ-25

BİNGÖL'DE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

BİNGÖL'de merkez üssü Adaklı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 23.35'te merkez üssü Adaklı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.44 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremi hissetiklerini söyleyen bir vatandaş, "Bizi biraz endişelendirdi. Umarım daha büyük depremleri görmeyeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vatandaş röp.

- Caddelerden detay

Haber-Kamera: ADAKLI (Bingöl), ()

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OSMANİYE'DE AYNI VİYADÜKTE İKİNCİ TIR KAZASI: 1 ÖLÜ - EK GÖRÜNTÜLERLE



OSMANİYE'de gündüz saatlerinde bir TIR'ın düştüğü Şekerdere Viyadüğü'nde akşam bir TIR daha metrelerce yükseklikten boşluğa uçtu. Kazada alev topuna dönen iplik yüklü TIR'ın şoförü, hayatını kaybetti.

Osmaniye- Gaziantep E-90 Otoyolu'nun 5'inci kilometresindeki Şekerdere Viyadüğü'nde aynı günde benzer ikinci TIR kazası meydana geldi. Gündüz saatlerinde 01 CMK 91 plakalı TIR'ın kontrolden çıkarak, düşmesi sonucu yaralamalı kazanın meydana geldiği Şekerdere Viyadüğü'nde saat 19.00 sıralarında Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen iplik yüklü TIR, kontroldan çıkarak 10 metre yükseklikten boşluğa uçtu. Yere çakılan TIR, bir anda alev alarak, yanmaya başladı. Kupa kısmında başlayıp, dorseodeki ipliklere sıçrayan yangın nedeniyle TIR, alev topuna döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev alev yanan TIR'ı güçlükle söndürdü. TIR'da yapılan incelemede şoförün yanmış cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen şoförün cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yükselen alevlerden görüntü

- Vatandaşın "Patlayabilir" diye diğer vatandaşları uyarması

- Alev alev yanan TIR

- İtfaiye aracından görüntü

EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Söndürülen TIR'ın çekici kısmında inceleme yapan görevliler

- Jandarma ve İtfaiye görevlilerinden detay

- Viyadük aşağısındaki itfaiye araçlarından genel görüntü

- Yanan TIR'ın söndürülmesi çalışması

- Çevreye dağılan iplik ruloları ve paketler

- TIR'ın yanmış halinden görüntü

- Kaza yerinden arama yapan görevlilerden görüntü

- Sürücüye ait olduğu düşünülen ayakkabıdan görüntü

- TIR'ın düştüğü yerde yanarken görüntüsü

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, ()

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ADIYAMAN'DA YÜKSEK GERİLİM HATTINA TEMAS EDEN ÇATI USTASI ÖLDÜ

ADIYAMAN'da, inşaatın çatısında çalışırken yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası Abdurrahman Genç, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze Büyükkavaklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, inşası devam eden bağ evinin çatı kısmında çalışan Abdurrahman Genç, yakın mesafeden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılarak yere yığılan Genç'i gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Genç'e uzun süre kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ekiplerin tüm çabasına rağmen Abdurrahman Genç, yaşamını yitirdi. Genç'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çatıda kalp masajı yapılması

- İtfaiye ve sağlık ekipleri

- Detaylar

Haber: Mahir ALAN - Kamera: ADIYAMAN, ()

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