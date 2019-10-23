DHA YURT BÜLTENİ - 25

Bolu'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı



BOLU'nun Gerede ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gerede-Karabük yolunda meydana geldi. Gerede istikametine giden Cevdet Cort yönetimindeki 34 BJ 7635 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen tomruk yüklü Şafak Evcin yönetimindeki 14 KB 382 plakalı kamyona sol tarafından çarptı. Bu sırada, Ahmet Alp yönetimindeki 06 VOT 52 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada, hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Cevdet Cort, Cevat Cort ve Perihan Cort olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Nurten Cort ve diğer otomobilin sürücüsü Ahmet Alp ise yaralandı. Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nurten Cort ve Ahmet Alp, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişinin cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yapan araçlar

-Cesetlerin cenaze aracına koyulması

-Yoldan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

==================================

Sevgi evlerinde kız öğrenciler ve personel arasında arbede çıktı: 1 yaralı



İZMİR'in Buca ilçesindeki sevgi evinde, bir grup kız öğrenci ile yurt personeli arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bir öğrencinin bıçak çıkardığı ileri sürülürken, bir öğrenci de evden kaçtı. Arbede sırasında yaralanan kız öğrenci C.Y., hastaneye kaldırılırken, olay polisin gelmesiyle sonlandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi'ndeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Buca Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü'nde meydana geldi. Sevgi evlerinde kalan bir grup kız öğrenci ile 'Anne' dedikleri personel arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri araya girerek öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan gerginlikte bir öğrencinin bıçak çıkardığı ve güvenlik görevlilerinin kızın elinden bıçağı aldığı ileri sürüldü. Arbede sırasında kız öğrenci C.Y., yaralandı. Genç kız hastaneye kaldırılırken, bir kız öğrenci de sevgi evlerinin giriş kapısında kimsenin olmamasından faydalanıp kaçtı. Öğrencinin kaçışı bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öte yandan, yaşanan arbede nedeniyle sevgi evlerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis arbedeyi sonlandırırken, kaçan öğrencinin ise kısa bir süre sonra döndüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kız öğrencinin kaçış anı

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Tolga TAHÇI / İZMİR,()

======================================

Bolu'da sırt çantası fünyeyle patlatıldı, içinden defter kitap çıktı



BOLU'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.

Kentin en işlek meydanı olan Demokrasi Meydanı'nda, akşam saatlerinde, bir banktaki sırt çantasını görenler, şüphelenip durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, çantanın bulunduğu alanı güvenlik çemberine alıp, bomba imha uzmanı çağırdı. Bomba imha uzmanı, çantaya sinyal kesici jammer ile yaklaşıp fünyeyi bağladı. Bomba imha uzmanı çantayı fünye ile patlatırken, çevredekiler çalışmayı merakla izledi. İçinden defter kitap çıkan çantanın patlamasınından sonra çevredekiler ne olduğuna bakmak için yanına gitti. Patlama sırasında çıkan ses ise bazı kişileri korkuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Çevrede alınan önlem

-Bomba imha uzmanının çalışması

-Patlama anı

-Çantanın yanına gitmeleri

-Vatandaş ile röportaj

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

==================================

Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede (3)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı üvey ağabeyi Efecan Demirtaş'ı (25) bıçaklayarak öldüren Alper Demirtaş (19) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Alper Demirtaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

====================================

Manavgat'ta yıldırım düşen ormanda yangın (2)

4 DÖNÜM ORMANLIK ALAN YANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman alanda, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, karadan ve havadan yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 25 kişilik personel ekibi yangına 2 arazöz, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı ve yangın söndürme helikopteriyle müdahale etti. Yangında yaklaşık 4 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Haber: Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),()

=============================