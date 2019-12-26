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DHA YURT BÜLTENİ - 25

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 20 metrelik şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Şehit Mustafa Türk Caddesi...

GÜNDEM 25.12.2019, 23:46
DHA YURT BÜLTENİ - 25

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 20 metrelik şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Şehit Mustafa Türk Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğulcan Durmuş yönetimindeki 34 ARY 27 plakalı otomobil, çamurla kaplı yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlandıktan sonra ağaçlara çarparak duran otomobilin sürücü Oğulcan Durmuş ile araçtaki Mert Meriç Uygur ve Hasan Can Kuşdemir yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
-Şarampole yuvarlanan otomobilden görüntüler
-Olay yerine gelen ekiplerden görüntüler
-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()
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Kuşadası'ndaki 'hortum'u vatandaşlar görüntüledi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, körfez açıklarında meydana gelen hortum panik yaratırken, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.

Kuşadası'nda, körfez açıklarında akşam saatlerinde hortum meydana geldi. Paniğe neden olan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Görüntülerde, hortumu kayıt altına alan vatandaşların heyecanlı konuşmaları dikkat çekti. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, bir süre sonra etkisini yitirdi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-Vatandaşların kamerasından hortumun görüntüsü

Haber - Kamera: Eşber OKAYER/KUŞADASI, (Aydın), () 
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Kütahya'da inek, çift başlı buzağı doğurdu
 
KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde, Halil Uymaz’a ait çiftlikteki inek, çift başlı buzağı doğurdu. Uymaz, uzun yılladır besicilik yaptıklarını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek çok şaşırdığını söyledi.

Haydarlar köyünde büyükbaş çiftliği bulunan Halil Uymaz’a ineklerden biri veteriner hekim Ömer Şimşek tarafından sezaryenle doğum yaptı. Doğan buzağının çiftli başlı olması ise herkesi şaşırttı. Besici Halil Uymaz, uzun yıllardır bu işle uğraşmasına rağmen çift başlı buzağının ilk doğmasına tanıklık ettiğini ve çok şaşırdığını söyledi.

Aslanapa ilçesinde veteriner hekim olan Ömer Şimşek de buzağının çift başlı olmasının kan yakınlığı olan boğalarla ineklerin çiftleştirilmesinden kaynaklandığını belirterek, "Yetiştiricimiz doğum ihbarı ile bizi aradı. Gittiğimizde hayvana yapmış olduğumuz muayene sonucunda, buzağıda patolojik durum teşhis edildi. Hayvanı acilen sezaryen ameliyatına alıp doğumu gerçekleştirdik. Doğum sonucunda, doğan buzağının tek vücut, iki başlı olduğu gözlendi. Bunun nedeni de akraba yakınlığı, kan yakınlığı olan boğalarla ineklerin çiftleştirilmesidir. Burada bizim yetiştiricilerimize tavsiyemiz tabi tohumlama yerine, suni tohumlama yaptırmalarıdır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Çift başlı buzağının görüntüleri

Haber: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, ()
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Barajda bulunan kadının kimliği DNA testi ile belirlendi
 
KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, 3 ay önce hidroelektrik santrali barajında cesedi bulunan kadının, yapılan DNA testiyle Gülşen Çakır'a (54) ait olduğu belirlendi.

16 Eylül tarihinde meydana gelen olayda Yenice ilçesinin Yeşilköy mevkiinden geçen Filyos Nehri üzerinde bulunan santral barajındaki regülatörde görevli Recep Karakavuz, suyun tutulduğu 1 numaralı nehir kapağında, cansız manken gördüğünü sandı. Karakavuz, yanına yaklaştığında bilekte takılı olan altın bileziği görünce ceset olduğunu anladı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, AFAD ekipleri bot yardımıyla yaklaştığı cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 6 ay önce öldüğü tahmin edilen kadının cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mart ayında hakkında kayıp ihbarı yapılan Gülşen Çakır'ın ailesinden DNA örneği alındı. Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen örneklerin eşleşmesi üzerine cesedin geçen yıl 3’üncü evliliğini yaptığı öğrenilen Gülşen Çakır'a ait olduğu tespit edildi. Yenice merkez Karşıyaka Mahallesi’nde oturduğu öğrenilen Çakır’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan çalışmalar ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-AFAD ekiplerinin çalışması 
-Baraj detay

Haber-Kamera: Okan ŞİMŞEK/KARABÜK, () 
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Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (7)
 
OCAK MÜHÜRLENDİ
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı kaçak maden ocağı, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlendi. TTK ekipleri de ocak önündeki ekipmanları sökerek topladı. Patlamadan yaralı kurtulan işçi Bahri Yeniay ise İstanbul Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden işçiler Erdem Korkmaz ile Uğur Korkmaz'ın yarın ilçeye bağlı Çatalağzı beldesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
-Mühürlenen ocak

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK ()
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