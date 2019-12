DHA YURT BÜLTENİ-25

Yangında yaşlı kadın yanarak, öldü

BARTIN'a bağlı Mekeçler köyünde yaşayan Fatma Kemik (72), evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Mekeçler köyündeki 2 katlı binada meydana geldi. Oğlu Hüseyin Kemik'in işte olduğu sırada aynı 2. katta yaşayan annesi Fatma Kemik'in evinden dumanlar yükselmeye başladı. Köyde yaşayanlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdiler. Köye gelen Bartın Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alevler nedeniyle evden dışarı çıkamayan Fatma Kemik'in yanarak, hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlu Hüseyin Kemik ise annesinin ölüm haberini alınca evin önünde sinir krizi geçirdi.

Jandarmanın incelemesinin ardından köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yaşlı kadını evden çıkartarak, otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

İZMİR'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde, 60 saatlik su kesintisi olacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2200 mm'lik hatta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle İZSU ekiplerinin patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlattığını bildirdi. Kentte kullanılan içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan hatta arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

AK PARTİ'Lİ HIZAL: BU ÇİLE İZMİRLİ HEMŞEHRİLERİMİZE REVA MI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle kentin Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerine 60 saat süreyle su verilemeyecek olmasına tepki gösterdi. AK Parti'li Hızal, "Vatandaşlarımıza su hizmetini etkin, verimli, kaliteli ve sürekli sunma misyonu olan İZSU, ne yazık ki yaşanan bu krizde de ne kadar başarısız yönetildiğini gözler önüne serdi. Yıllardır her belediye yönetimi bu iştirake para gönderdi, müdür atadı, başka da bir iş yapmadı. Kentin en önemli işletmelerinden olan İZSU, çok önemli bir misyon yüklenmişken 2,2 metrelik boru hattı patlayacak dereceye gelene kadar neden bakımını yapmaz? Yaşanan bu çile İzmirli hemşehrilerimize reva mı? 60 saat boyunca su verilemeyecek kadar büyüyen bir arıza bu aşamaya gelinceye kadar ne yaptınız? İZSU ve belediye yetkililerinin kentte su hizmetinin kesintiye uğramaması için gerekli çalışmaları acilen yapması gerek" dedi.

25 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ SU VERİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun dün patladığı, 30 kişilik ekibin arızayı gidermek için çalıştığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Küner köyü yakınlarında patlayan dev ana borunun onarılmasına yönelik çalışma şiddetli yağmur ve dolu altında sürüyor. Görece Arıtma Tesisi Scada Merkezi'ndeki ekipler, dün gece debinin sıfıra düştüğünü fark eder etmez arızanın olduğu bölgeye gitti. Pompalar devre dışı bırakılarak hattaki su Tahtalı Barajı'na aktarıldı. Arızalı borunun olduğu nokta kazılarak, 2 metre 20 cm çapındaki betonarme borunun hasar gören bölümü yerinden çıkarıldı ve yeni parçaların bağlantı çalışmaları başladı. Arızanın yaşandığı ilk saatlerden itibaren 30 kişilik ekiple 3 vardiya halinde aralıksız çalışan İZSU Genel Müdürlüğü'nün teknik birimleri çelik boruların kaynak işlemlerinin ardından betonlama işlemine geçecek. Kazılan yerin kapatılmasıyla birlikte hatta su verilecek."

Yetkililer kesinti yapılan bölgelere en geç 25 Aralık Çarşamba gününden itibaren su verilmesinin planlandığını, bu süreyi daha da öne çekebilmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ağırlıklı olarak Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerini kapsayan su kesintilerinden Konak ve Bornova ilçelerinin bazı bölümleri de etkileniyor. İZSU Genel Müdürlüğü başta okullar olmak üzere kamu kurumlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere tankerlerle su takviyesinde bulunuyor.

Binali Yıldırım: Yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak



AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da yaptığı konuşmada mazlum ülkelerin garantisinin Türkiye olduğunun altını çizerek, "Ülkemiz, etrafımızda yer alan 1,5 milyon mağdur ve mazlum insanın adeta hamisidir, garantisidir. Onun için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bir yandan ülkemizde kalkınma hamlesini tüm gücüyle gerçekleştirirken diğer yandan etrafımızda meydana gelen, iç karışıklıkları sona erdirmek için çözüme katkı sağlıyor. Biz, bize yakışanı yapıyoruz" dedi.

Erzincan'da merkeze bağlı Uluköy Köyü'nde yapımı devam 'köysel dönüşüm' kapsamında örnek köy evleri hak sahiplerine teslim edildi. Düzenlenen törene TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ev almaya hak kazanan vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Uluköy Muhtarı Yavuz Bebek, teşekkür konuşması yaptı.

Düzenlenen anahtar teslim töreninde konuşan Binali Yıldırım, hak sahiplerinin evlerinde huzurlu ve mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri temennisinde bulundu. Erzincanlıların deprem ve afet yaşadığını anımsatan Yıldırım, "Ancak hiçbir zaman isyan etmemiştir. Her zaman sabırla, metanetle memleketine devletine güvenmiş ve sonunda da mutlu sona ermiştir. Bu topraklarda doğmuş büyümüş içinizden biri olarak bu topraklarda hayatı kolaylaştırmak, insanlarımızın yüzünü güldürmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bu projelerin gerçekleşmesinin arkasında aziz milletimiz var. Sizden aldığımız güç ile 17 yıldır memleketimizin her köşesine hizmet etmeye devam ediyoruz. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi kuzeyden güneye, doğudan batıya yakınlaştırdık. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Güvenlik güçlerimiz yurdun her köşesinde, terör milletimize zarar vermesin diye gece gündüz her türlü zor şartlara rağmen mücadeleyi sürdürüyor. Bugüne kadar yapılanların tamamı memleket, vatan ve bayrak sevdası ile yapıldı. İstiklal aşkıyla başardık. Bugün memleketimiz ve milletimizin bağımsızlığı için vatandaşın huzuru ile güvenliği için hayatını kaybeden bütün şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak. Mazlum ülkelerin garantisi Türkiye. Ülkemiz, etrafımızda yer alan 1,5 milyon mağdur ve mazlum insanın adeta hamisidir, garantisidir. Onun için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bir yandan ülkemizde kalkınma hamlesini tüm gücüyle gerçekleştirirken diğer yandan etrafımızda meydana gelen, iç karışıklıkları sona erdirmek için çözüme katkı sağlıyor. Biz, bize yakışanı yapıyoruz" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sağlanan ve Erzincan'ın yerel mimarisine uygun özel projeyle geliştirilen 130 konut mevcut. Bu konutlar 2+1, 3+1 ve 2 katlı işletmeli olmak üzere yapıldı. Projede bakanlık özellikle 5543 sayılı kanun kapsamında konutların tüm fiber altyapısıyla, yollarıyla, elektriğiyle örnek köy olma yolunda yapılan örnek bir proje oldu. Köysel Dönüşüm kapsamında örnek köy evlerinden Erzincan'ın Uluköy köyü haricinde Tercan ilçesinde 33 konut, 33 ahır ve Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde 79 konutun yapımı da tamamlandı.

Emekli okul müdürünün uyuşturucu çetesine operasyon: 10 tutuklama



HAKKARİ merkezli 7 kentte düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonuda 51 kilo 61 gram metamfetamin, 7 kilo 157 gram esrar, 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden suç çetesinin lideri olduğu belirtilen emekli okul müdürü ve 9 kişi tutuklandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti bilgisi üzerine 'Şehit Özel Harekât Polis Memuru Bayram Çiçek Operasyonu' düzenledi. Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için Hakkari merkezli Gaziantep, Kilis, Van, Antalya, Nevşehir ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 51 kilo 61 gram metamfetamin, 7 kilo 157 gram esrar, 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi.

Aralarında, suç çetesinin lideri olduğu belirtilen emekli okul müdürünün de bulunduğu 18 kişi yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden emekli okul müdürü ile birlikte 10 kişi tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı olmak üzere 8 kişi de serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile ilgileri bulunan firari 2 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Kartepe'ye beklenen kar düşmedi, tatilciler hayal kırıklığına uğradı

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'de, yeni yıla günler kala beklenen kar yağışı halen gerçekleşmedi. Yılbaşı gecesi için otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, tatilciler hayal kırıklığına uğradı.

Samanlı dağlarının en yüksek noktası ve Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'ye yeni yıl öncesinde beklenen kar yağışı düşmedi. Geçen yıl aynı dönemde zirvede neredeyse 1.5 metre kar varken yaklaşık 20 gün önce yaşanan kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yeşil ağaçlar tekrar ortaya çıktı. Bölgedeki otellerin doluluk seviyesi yılbaşı için yapılan rezervasyonlar ile yüzde 100'e ulaşırken, yeni yılı kayak yaparak karşılamak isteyen tatilciler hayal kırıklığına uğradı.

Yılbaşını geçirmek için arkadaşlarıyla birlikte gelen Selçuk Kuloğlu, "Her sene geliyorum. Geçen sene de buradaydım. Geçen sene aynı zamanlarda kar oranı daha yüksekti. Bu bölgede yaklaşık 1.5 metre kar vardı. Yoğun bir yağış da vardı. Ayrı bir güzeldi. Bu yıl da aynı umutla geldik ama kar çok az oranda. Yine de güzel. Ben burada doğduğum için mi bana öyle geliyor bilmiyorum, ama buranın her anı ayrı bir güzel" dedi.

Yeni yıl tatili için Avusturya'dan gelen Ali Aktürk, "Geçen sene geldik, çok güzeldi. Ben Avusturya'dan geliyorum. Geçen yıl 1 metre kadar kar vardı. Bu sene olmadı. Sahlep içerken güzel bir kar görmek isterdik. Ama bu yıl maalesef olmadı" diye konuştu.

80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı (2)

TRÜF MANTARLARI VAN'DA ALICISINI BEKLİYOR

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ferit Melen Havalimanı'nda 4 İran uyruklu şüphelinin valizlerinde yaptığı aramada ele geçirilen trüf mantarı, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nde muhafaza altında tutuluyor. Buzdolabında, pamuklu bez torbaların içinde muhafaza edilen trüf mantarının Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli analizleri yapıldığını belirten Van Tasfiye İşletme Müdürü Hülya Garip, "Trüf mantarı artı 2, artı 4 derecede buzdolabında pamuklu bez torbalarının içinde muhafaza edilmektedir. Trüf mantarları bakanlığımızca "www.eihale.gov.tr" adresi üzerinden bugün saat 10.05 ihaleye çıkarıldı. Satış, yarın sabah yani 24 Aralık Salı günü saat 10.05'te sona erecek. Mantarların satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli analizleri yapılmış olan söz konusu ürünlerin ihale bedelinin, ihaleden sonra iki iş günü içerisinde ödenmesi gerekiyor" diye konuştu.

