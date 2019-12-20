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DHA YURT BÜLTENİ - 25

Kastamonu'da 'arazi anlaşmazlığı' kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı KASTAMONU'da, husumetli iki aile arasında 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı....

GÜNDEM 20.12.2019, 21:49
DHA YURT BÜLTENİ - 25

Kastamonu'da 'arazi anlaşmazlığı' kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı

KASTAMONU'da, husumetli iki aile arasında 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde meydana geldi. Aynı aileden Süleyman, Namık, Ertan ve İhsan Doğan, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan kişilerle köyde karşılaştı. İki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucunda, Süleyman, Namık, Ertan ve İhsan Doğan kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Süleyman, Namık ve Ertan Doğan'ın yaşamını yitirdiğini tespit ederken, ağır yaralanan İhsan Doğan'ı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İhsan Doğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Köyde geniş çağlı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise olaya karıştıkları belirlenen A.Y. ve K.Y.'yi gözaltına aldı. Taşköprü Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
-Olay yerinden görüntüler
-Genel ve detay

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(KASTAMONU), ()

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Bakan Pakdemirli: 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak (2)

'VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI İLE OYNAYANLARIN CANINI YAKACAĞIZ'
Gümüşhane'de tarım ve orman sektörü temsilcileri ile bir araya geldiği toplantının ardından Bayburt'a geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şair Zihni Kültür Merkezi'nde çiftçilerle buluştu. Üreticilere müjdeler veren Bakan Pakdemirli, "Bir Fidan Bir Yaşam Projesi kapsamında; 20 çiftimize 337 bin TL değerinde destek vereceğiz. Çadır tipi koyun ahırı projesi kapsamında; 2 milyon değerinde 50 çiftçimize 200 başlı çadır desteği vereceğiz. Alternatif gelir getirici ürün yetiştiriciliği kapsamında 200 bin TL değerinde soğan, yem bezelyesi, nohut ve mercimek tohumu desteği vereceğiz. Tarım ve Orman Bakanı olduğum sürece hasat döneminde ithalata izin vermeyeceğim. Sizlerin alın teri ve emeği bizler için çok önemli. Emeklerinizi siyaset malzemesi bugüne kadar yaptırmadım, yaptırmayacağım. 2020'de taklit gıda noktasında büyük çalışmalar yapılacak. Gıda denetimi için gerekli bütün talimatları verdim. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanların ciddi ciddi canını yakacağız" dedi.
'KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILARA DESTEK'
Balıkçılık filosunun yüzde 78'inin destekleme kapsamına alındığı duyuran Bakan Pakdemirli, küçük ölçekli balıkçılara yönelik destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacağını bildirdi. Bakan Pakdemirli "Bayburtlu balıkçı kardeşlerimize de bir müjdemiz var. Bu yıl bakanlığımıza küçük ölçekli avcılık yapan balıkçılarımız tarafından 12 bin 269 rekor sayılabilecek müracaat yapıldı. Biz de balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık. Bugün saat 18.00 itibarıyla, 2019 yılı için 13 milyon liralık destekleme ödemesini balıkçılarımızın hesaplarına yatıracağız. Verdiğimiz bu destek balıkçı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Sinan UÇAR, BAYBURT ()

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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
 
Kahramanmaraş'ta, kamyon ile çarpışan otomobil takla attı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, iki sürücü de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Dr. Mustafa Bey Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre Tevfik Kadıoğlu Bulvarı'ndan gelen Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bağlı Hakan K. yönetimindeki 34 GP 5281 plakalı kamyon ile Trabzon Bulvarı'ndan gelen Raşit B.'nin kullandığı 46 FJ 463 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla attı. Otomobilin sürücü kapısı damperine takılan kamyon ise devrildi. Yaklaşık 30 metre sürüklenen kamyonun damperindeki çamur ise otobüs durağına ve yola savruldu.
Her iki araç sürücüsünün yaralandığı kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücüler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan Hakan K. ile Raşit B.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle Tevfik Kadıoğlu Bulvarı'nın tek şeridi yaklaşık 1.5 saat trafiğe kapalı kaldı. Çamurun belediye görevlilerince temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü
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- Kaza yerindeki ambulanslar
- Devrilen kamyon
- Takla atan otomobil
- Yolun temizlenmesi
- Kamyonun kaldırılması
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

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Kamyonun altında kaldığı düşünülen sürücünün kaçtığı anlaşıldı
 
Düzce'de, D-100 yolunun Doğanlı mevkisinde, kontrolden çıkan kamyon, elektrik direğine çarpıp, devrildi. Kazada kamyonun altında kaldığı düşünülen sürücünün kaçtığı ortaya çıktı.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Doğanlı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 KYY 66 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye, sürücünün kamyonun altında kaldığını düşünüp, çıkarmak için çalışma başlattı. Ancak yapılan incelemelerde kamyon sürücüsünün kaza sonrası olay yerinden kaçtığı belirlendi. İtfaiye, polis ve elektrik onarım ekipleri çarpmanın şiddetiyle yola doğru eğilen elektrik direğinin tehlike oluşturmaması için güvenlik önlemi aldı. 
Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yapan aracın görüntüsü
-İtfaiye, sağlık, elektrik ve polis ekiplerinin görüntüsü
-Elektrik direğinin görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()  

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