DHA YURT BÜLTENİ-25

Eşini öldürdüğü öne sürülen uzman çavuş: İstem dışı oldu

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde eşi Müberra Kuzdan'ı (24) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen uzman çavuş Gökhan Kuzdan (27) hakim karşısına çıktı. Kuzdan, "Tetiğe yanlışlıkla bastım, istem dışı oldu" diyerek kendini savunurken, duruşma sonunda taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, 8 Temmuz'da Elbistan'ın Söğütlü Mahallesi'nde, meydana geldi. Müberra Kuzdan'ın otomobil içinde kucağında o zaman 3 aylık olan Asena ile otururken eşinin tabancasından çıkan kurşunla başından vurularak öldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda Gökhan Kuzdan hakkında eşe karşı 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaşırmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Jandarma ve savcılıktaki sorgusunda "kazara oldu" diyen ancak yüzünden alınan svaplarda atış artığı tespit edilen tutuklu Gökhan Kuzdan, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davanın ilk duruşmasına Gökhan Kuzdan ile tarafların avukatları ile Müberra ve Gökhan Kuzdan'ın aileleri ve yakınları katıldı.

MAHKEME BAŞKANINDAN SANIĞA: SEN DALGA MI GEÇİYORSUN?

Duruşmada ilk olarak sanık Gökhan Kuzdan'ın sorgusu yapıldı. Mesleği ve aldığı maaş gibi sorulara cevap veren Kuzdan, mahkeme başkanı olay gününü sorunca "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Sen dalga mı geçiyorsun? Burada susma hakkını kullanamazsın. Jandarmada, savcılıkta susma hakkını kullanırsın ama burada sorulan sorulara cevap vermek zorundasın. Öyle bir dünya yok" dedi.

'EL ALIŞKANLIĞIM VAR'

Daha sonra Gökhan Kuzdan "Araçta eşim ve 2 çocuğum vardı. Silah belimi rahatsız ettiği için aracın üzerine koymak istedim, eğik vaziyetteyken silah patladı. Düğünde uygun bir ortamda ateş etmeyi düşündüğüm için silahın emniyeti açıktı" dedi.

Mahkeme başkanının silahı çıkarırken parmağın tetikte olmaması gerektiğini, namluyu herhangi birine değil, kör noktaya doğrultacağını her asker ve polisin çok iyi bildiğini hatırlatıp tetiğe de belli bir kuvvet uygulanmadığı sürece silahın ateş almayacağını belirtmesi üzerine Gökhan kuzdan kendisini şöyle savundu:

"Silahın emniyette olup olmadığını o an unuttum. Silahın patlayabileceğini biliyordum ama el alışkanlığım var benim. Tetiğe yanlışlıkla bastım, istem dışı oldu. Olaydan sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Eğer yaptığımın farkında olsam ona göre hareket ederdim" dedi.

MÜBERRA'NIN 2 YIL ÖNCEKİ İFADESİ OKUNDU

Duruşmada, Gökhan Kuzdan'ın eşi Müberra Kuzdan'ı darbetmesinden dolayı Gaziantep 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce ceza almasına neden olan olayda genç kadının verdiği ifade de okundu. Müberra Kuzdan'ın ifadesinde, "Eşim beni sürekli dövüyor. Küçük çocuğumu bile dövüyor. Sürekli beni öldürmekle tehdit ediyor" dediği belirtildi.

ANNE GÜRSANLI: BU YIRTMAK İSTİYOR, İDAMINI İSTİYORUM

Duruşmanın devamında tanıkların ifadesi alındı. Müberra Kuzdan'ın annesi Vildan Gürsanlı, damadının kızına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdü. Boşanmak için eve geldiğinde vücudunda morluklar olduğunu belirten Gürsanlı, "Düğüne giderken o zaman 3.5 yaşında olan Aylin'in aklı yettiği için yanlarına almadılar. Bu yırtmak istiyor. Ben bunun idamını istiyorum" dedi.

AVUKAT ŞAHİN: YÜZÜNDE ATIŞ ARTIĞI OLMASI, HEDEF ALIP ATEŞ ETTİĞİNİ GÖSTERİR

Diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından söz alan ailenin avukat Hayri Şahin, Müberra Kuzdan ile Gökhan Kuzdan arsındaki birlikteliğin evlilikten çok işkence olduğunu, genç kadının sanık tarafından sürekli dövülüp hakarete maruz kaldığının sübuta erdiğini belirterek, "Ayrıca dosyadaki yer alan 17 Temmuz tarihli rapor çok önemlidir. Sanığın ellerinden ve yüzünden alınan svaplarda, ellerinde ve yüzünde atış artığı çıkmıştır. Silah kullandığı için ellerinde atış atığı olması normal ama yüzünde çıkması hedef alarak ateş ettiğini göstermektedir. Baş bölgesine ateş edebilmesi için eğilmesi şarttır. Ayrıca, otopsi raporunda da merhumun sağ kulak arkasından yaralandığı görülmektedir. Bu da merhumun namluyu görünce refleksle yüzünü sol tarafa çevirdiğini göstermektedir" dedi.

TARAFLAR KAVGA ETTİ: 1 GÖZALTI

Mahkeme heyeti, Gökhan Kuzdan'ın tutukluluk haline karar verip duruşmayı erteledi. Duruşma sonunda Müberra Kuzdan ile Gökhan Kuzdan'ın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine polis, kabalığa biber gazıyla müdahale edip tarafları ayırdı. Olayda bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 100 metreye ulaştı



ÇANAKKALE Boğazı'nda inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükselirken, Gelibolu yakasındaki keson üzerine 10, Lapseki yakasındaki keson üzerine ise 9'uncu bloklar yerleştirildi. Yüksekliği 100 metreye ulaşan köprü ayakları, tamamlandığında 318 metre olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen ayakları, yükselmeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan köprünün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgelemesi için orta açıklığı, 2023 metre olacak. Bu açıklık köprüye, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını kazandıracak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine ağustosta, her biri 800 ton ağırlığındaki bloklar yerleştirilmeye başlandı. Gelibolu ve Lapseki yakasında denize batırılan kesonlar üzerine konulan ilk blokların ardından beliren köprü ayaklarının yüksekliği son olarak 100 metre yüksekliğe ulaştı. Gelibolu yakasındaki keson üzerine 10'uncu blok, Lapseki yakasındaki keson üzerine ise 9'uncu blok konuldu. Montaj içen 10'uncu ayaklarda kesona getirildi. Ayrıca daha önce denizdeki büyük vinçle yapılan çalışmalar, kesona montajı tamamlanan çalışma platformu üzerinde yükselen büyük vinçler ile yapılıyor.

KÖPRÜ AYAKLARI, 318 METRE OLACAK

Denize batırılan kule kesonları üzerine konulmaya devam edilen bloklarla köprü ayakları, ilerleyen günlerde yükseltilecek. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak, 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Nazan Can, öldürülmeseydi Aliağa'ya gidecekti (2)



TUTUKLANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evinde tüfekle kalbinden vurularak öldürülen Nazan Can'ın (35) katil zarlısı Mehmet B. (46), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen Mehmet B. (46), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ()

4 iş yerinden 6 adet cep telefonu çalan şüpheli yakalandı



ANTALYA'da, bir zincir marketin 3 şubesinden ve bir iş yerinden toplam 6 adet cep telefonu çalan Yılmaz Çolak (49), polis ekiplerince yakalandı. Sahte kimlikle yakalanan şüphelinin 11 suçtan kaydı ve 12 yıl 8 kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren ilk hırsızlık olayı, 8 Aralık'ta Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde bir zincir marketin şubesine gelen Alman vatandaşı Yılmaz Çolak, vitrindeki 3 cep telefonunu çaldı. Market çalışanları telefonların çalındığını fark edince durumu polise haber verdi. Polis ekipleri marketin güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, 15 Aralık'ta ilçeye bağlı Sinan Mahallesi'nde, 17 Aralık'ta ise Çağlayan Mahallesi'nde aynı marketin iki şubesinden birer cep telefonu daha çalındı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, hırsızlıkların aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüpheli son olarak dün akşam saatlerinde Konyaaltı Caddesi'nde alışveriş bahanesiyle girdiği iş yerinde tezgah üzerindeki cep telefonunu çaldı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin yine aynı kişi olduğunu tespit etti. Çevrede geniş çaplı inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheli Yılmaz Çolak'ın yerini belirledi. Ekipler yaptıkları baskınla Yılmaz Çolak'ı yakaladı. Sahte kimlikle yakalanan şüphelinin 11 suçtan kaydı ve 12 yıl 8 kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Çolak, polisteki ifadesinde çaldığı cep telefonlarını sattığını söyledi. Polis, telefonlarından 3'ünü bulup sahiplerine teslim ederken, diğer 3 telefon ise bulunamadı.

Yılmaz Çolak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Polisten kaçan sürücünün otomobilinde aranan kişi yakalandı

DÜZCE'de, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında bir sürücü otomobili ile kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan otomobilde bulunan bir kişinin aranmasının olduğu sürücünün bu nedenle kaçtığı ortaya çıktı.

Düzce'ye bağlı Kültür Mahallesi'nde, devriye görevinde olan polis ekiplerini gören H.Y. yönetimindeki 81 FD 166 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Polis ekipleri durumu fark edince kovalamaca başladı. Kısa süre sonra polis, otomobili durdurdu. Ekipler, sürücü H.Y. ve yanındaki M.Y. ile M.A.'nın kimliklerini kontrol etti. M.A'nın 'kasten yaralama' suçundan hakkında arama kararı bulunduğu, otomobil sürücüsünün bu nedenle kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. 3 kişi gözaltına alınırken, otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü.

