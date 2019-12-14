DHA YURT BÜLTENİ - 25

PANCAR YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ, SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan pancar yüklü kamyon şarampole yuvarlandı. Ters dönen kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Bursa- Ankara karayolu üzerindeki Mezit-7 mevkiinde meydana geldi. Eskişehir'den yüklediği pancarları Bursa'ya götürmek üzere yola çıkan sürücü Halil Ölmez (35) yönetimindeki 26 FT 088 plakalı kamyon, Mezit-7 mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan kamyon, bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Ters duran kamyonda yaralanan sürücü, direksiyon koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının arından yaralı sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ölmez, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaları olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden detaylar

-Yaralıdadan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL-BURSA,()

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Sahte evrak çetesine operasyon



KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, sahte evraklarla firmalardan televizyon ve kompozit malzeme alıp satan 4 kişi, Kocaeli ve Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gebze'de sahte evrakla firmalardan ürün satın alan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Gebze'de 5 firmadan sahte evraklarla aldıkları televizyon ve kompozit malzemeleri Ankara’ya götürerek piyasa değerinin altında satan şüphelilerin daha önceden benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan A.D., B.Ç., A.İ. ve M.Y. olduğu belirlendi. Şüphelilerin kullandığı otomobili tespit eden polis, aracı takibe aldı. Kocaeli’den yola çıkan otomobili, takip eden polis ekipleri, Ankara’da aracı durdurup içerisindeki şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden A.D., B.Ç. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Ünvan gaspı' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.İ. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen 500 bin TL değerindeki ürünler ise sahiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Polis kamerası)

Operasyon anı,

Gözaltına alınma,

Ele geçirilen TV'ler,

Adliyeye sevk

Haber: Alişan KOYUNCU / GEBZE-KOCAELİ,()

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Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı

ADANA'da sabit nokta ve umuma açık eğlence mekanlarında yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı yerlerde sabit nokta uygulaması yaptı, umuma açık eğlence mekanlarında denetlemelerde bulundu. Sabit nokta uygulamasında 2008 aracı inceleyen ekipler, bir çalıntı motosiklet ile bir çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi. 66 araca farklı kabahatlerden 17 bin 129 lira para cezası kesen ekipler, 9 aracı ise trafikten men etti.

Bu arada yabancı uyruklu kişileri izinsiz taşıdığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne 8 bin 490 lira idari para cezası uygulandı. Merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde umuma açık 41 eğlence mekanında denetlemelerde bulunan ekipler, eksik evrak ve kapalı alanda sigara içilen 5 işyerine işlem yaptı, mekanlarda sigara içen 9 kişiye ise bin 377 lira idari para cezası uyguladı.

Gece yarısına kadar süren uygulamanın gelinde 6 bin 52 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 42 kişiyi yakalarken, aramalar sırasında bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ile bir adet kesici-delici alet ele geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polislerin yürümesi

- Polislerin eğlence mekanına germesi

- Mekanda inceleme yapan polisler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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Tartıştığı oğlunu öldürdü



BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, tartıştığı babası Ömer Çolak (48) tarafından av tüfeği ile vurulan Rıza Çolak (19) yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde meydana geldi. Ömer Çolak ile oğlu Rıza Çolak arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ömer Çolak av tüfeği ile oğluna ateş açtı. Rıza Çolak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Baba Ömer Çolak jandarma tarafından gözaltına alındı. Köyde bulunan vatandaşlar ve Çolak ailesinin yakınları gazetecilerin çekim yapmasına izin vermedi. Yaşamını yitiren gencin cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Sinan KABASAKAL / YENİÇAĞA(Bolu),()

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2 gündür haber alınamayan bıçak bileyicisi ölü bulundu



KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan bıçak bileyicisi Selahattin Ağaoğlu (65), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Eflani Candaroğlulları Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki evinde yalnız oturan bıçak bileyicisi Selahattin Ağaoğlu'ndan 2 gündür haber alamayan komşuları evine gitti. Işıkları yanan evin kapı ziline basılmasına rağmen açan olmayınca durum polise bildirildi. Polis, daireye girdiğinde Ağaoğlu'nu hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ağaoğlu’nun öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından hastalığa bağlı nedenle öldüğü düşünülen Selahattin Ağaoğlu’nun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Haber: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

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Birçok ilde hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli Nazilli'de yakalandı



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polis, çeşitli illerde hırsızlık suçlarına karışan 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 kişi ise Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nden saat 18.00 sıralarında Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, Balıkesir ve Uşak illerinde 8 ayrı hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen aranan şüphelilerin, ilçe sınırlarına girdiği bilgisi ulaştırıldı. Bu bilgi üzerine harekete geçen Nizilli Polisi, şüphelilerin kullandığı belirtilen plakalı cipi, Nazilli ilçe merkezinde Devlet Karayolu üzeri Denizli istikametine seyir halinde iken polis tarafından yola kurulan barikat ile durdurdu. Araçta bulunan E.A. ve B.A. ile resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan M.G., gözaltına alındı.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından M.G., cezaevine gönderilirken, E.A. ve B.A. ise Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin kullandığı ve kiralık olduğu saptanan lüks cip ise Emniyet Müdürlüğü bahçesinde muhafaza altına alındı.

Haber: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),()

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