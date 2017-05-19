DHA  YURT BÜLTENİ-24



CHP'li gençlerden fener alayı

BALIKESİR'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

CHP İl Gençlik Kolları'nca düzenlenen fener alayına yaklaşık 500 kişi katıldı. Saat 20.00'de Balıkesir Tren Garı'nda toplanan kalabalık, Milli Kuvvetler, Anafartalar, Kızılay, ve Stadyum caddelerini takiben Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürülen kalabalık, marşlar söyleyip, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Ne mutlu Türküm diyene' ve 'Türkiye laiktir, laik kalacak' sloganları attı. Kalabalık, Atatürk Anıtı önünde Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, burada yaptığı konuşmada, son zamanlarda Atatürk'e karşı saygısızlığın ve hakaretlerin arttığına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Geçtiğimiz günlerde, derin tarih diye başladıkları programda söz alan şahsiyetleri buradan bir kez daha kınıyorum. Şunu bilsinler ki; siz Mustafa Kemal Atatürk'e saldırdıkça Türk Milleti, Türk Gençliği Ata'sına daha çok sahip çıkacaktır. Çünkü bizler yediğimiz ekmeğe, içtiğimiz suya, bize bu vatanı armağan edenlere asla ihanet etmeyiz. Balıkesir'den sesleniyorum; Şunu herkes bilsin, Atatürk olmasaydı, bu gün Zağnos Paşa Camisi'nde ezan sesi değil, çan sesi olacaktı. Bre aymazlar! Mustafa Kemal Atatürk'e sataşırken, hakaret ederken, sizi bu günlere getirenlerin kim olduklarını asla unutmayın. Ne mutlu Türküm diyene" dedi. Kalabalık, bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuduktan sonra dağıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Saygı duruşu

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş

-Ender Biçki'nin açıklamaları

-Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunması

Haber: Hilmi DUYAR/BALIKESİR, ()

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Bandırma’da 19 Mayıs coşkusu

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bandırma Belediyesi "19 Mayıs gençlik yürüyüşü" etkinliği düzenledi. Ordu Caddesi üzerinden başlayan yürüyüşe Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm sivil toplum örgütü başkan ve üyeleri ile yaklaşık 2 bin dolayında Bandırmalı katıldı.

Ellerinde pankart, Türk Bayrakları ve meşalerle 1 kilometrelik mesafedeki Cumhuriyet Meydanı’na “ Türkiye laiktir laik kalacakö sloganlarıyla yürüyen grup, ayrıca yolda "Andımız"ı okudu. Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslenen Başkan Mirza, festival ve bayram coşkusunu birlikte yaşadıklarını belirterek yürüyüşe katılanları kutladı. Mirza "Şunu herkes duysun ki, 19 Mayıslar, 23 Nisanlar, 30 Ağustoslar ve 29 Ekimler bizim bayramlarımızdır. Dünya durdukça bu bayramları büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz."dedi. 19 Mayıs’ın bir ilk adım olduğuna işaret eden Mirza “ Bandırma Vapuruyla Samsun’a ulaşan yalnız Mustafa Kemal değildir. Bandırma vapuru Atatürk ile birlikte ulusumuzun kurtuluş inancını, özgürlük sevdasını, geleceğin aydınlık cumhuriyetini Anadolu’ya taşımıştır. Samsun’dan doğan bu yeni güneş ülkemiz üzerinde emelleri bulunan, bu toprakları ulusumuzun elinden almaya kalkan hainleri yakıp kavurmuştur, denize dökmüştürö diye konuştu. Mirza’nın konuşmasının ardından Makedonya halk oyunları ekibi ve Mor ve Ötesi grubunun konseri Bandırmalılar ile buluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kortej yürüyüşü

-Andımızın okunması

-Mirza’nın konuşması

-Makedonya halk oyunları ekibi

BOYUT: 240 MB BÜRE: 2.06 dakika



Haber: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ()