DHA YURT BÜLTENİ - 24

Bursa'da, Beşiktaş taraftarlarına taşlı saldırı, çevik kuvvet müdahale etti (GÖRÜNTÜLÜ)

BURSA'da, maçında ardından stadyumdan çıkan Beşiktaş taraftlarına stadyum çevresinde ve İstanbul Otobanı girişinde taşlı saldırı düzenlendi. Taşlı saldırının ardından otobüslerden inen siyah-beyazlı taraftarlara, polis ekipleri müdahale etti.

Beşiktaş, Bursaspor maçının ardından taraftarlar arsında kısa süreli arbede yaşandı. Stadyumdan çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, kendilerine taş attıkları iddia edilen Bursaspor taraftarlarına saldırmak için otobüsten inmeye çalıştı. Bu sırada konvoyda görevli çevik kuvvet polisleri, siyah-beyazlı taraftarlara müdahale ederek otobüslerine geri bindirdi. Daha sonra İstanbul otobanına girişte bir grup Bursasporlu taraftar Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu otobüse taşlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar otobüsleri durdurarak Bursasporlu taraftarlara karşılık vermeye çalıştı. Çevik kuvvet ekipleri olayların daha fazla büyümesine izin vermeden müdahale etti. Çevik kuvvet, Beşiktaş taraftarlarını otobüse bindirerek Bursa'nın çıkışına kadar kontrollü bir şekilde götürdü.

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()

Husumetli alilerin evlerine gece baskını



ADANA'da aralarında husumet bulunan Atınyüzük ve Üzer ailelerin evlerine gece vakti düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Geçen 21 Temmuz'da merkez Yüreğir İlçesi Doğankent Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük'ün öldürülmesinin ardından Altınyüzük ve Üzer aileleri arasında husumet oluştu. Bu cinayetten yaklaşık 10 ay sonra Karataş Yolu'nda 56 yaşındaki Müslüm Üzer, oğlu 32 yaşındaki Orhan Üzer ve torunu 9 yaşındaki torunu Hüseyin Üzer ile birlikte 01 DHR 78 plakalı otomobilde kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Saldırıda Müslüm Üzer hayatını kaybetti, oğlu ve torunu ise yaralandı. Bu olayın ardından gözaltına alınan çok sayıda şüpheli tutuklandı.

Zanlıların tutuklanmasına rağmen iki aile arasındaki husumet bitmedi. Geçen hafta sabah saatlerinde her iki aileye ait ve iş yerlerine baskın yapan polis, 3 pompalı av tüfeği ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirdi. İddiaya göre, polisin baskına rağmen her iki aile, birbirlerinin ev ve işyerlerine silahlı saldırıları sürdürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinin desteğiyle Doğankent Mahallesi'nde her iki aileye ait 12 adrese baskın yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında adreslerde arama yapan ekipler, bir kişi gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan adı açıklamayan şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

FETÖ'den aranan kadın doğum sonrası tutuklandı



MERSİN'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan İngilizce öğretmeni 31 yaşındaki Aysun Aydemir, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ndeki özel hastanede doğum yaptıktan 3 gün sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütlen FETÖ/PDY soruşturmasında, kentte örgütün önemli isimleri arasında olduğu ve 'ByLock' kullandığı iddiasıyla uzun süredir aranan Aysun Aydemir, geçen Cumartesi günü doğum sancıları artında Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ndeki özel hastaneye götürüldü. Aysun Aydemir, aynı gün erkek bebek dünyaya getirdi. Aydemir'in, hastanede yapılan kayıt işlemleri sırasında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Aysun Aydemir, bugün taburcu işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından gözlatına alındı.

Ereğli Adliyesi'ne götürülen Aysun Aydemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Mersin Cumhuriyet Savcısı karşısına çıktı ve susma hakkını kullandı. Örgütün kendi içerisinde 'katalog evlilik' yöntemi ile evlilik gerçekleştirdiği öne sürülen Aydemir, SEGBİS aracılığı ile nöbetçi mahkemede hakim karşısında ifade verduikten sonra tutuklandı. Aysun Aydemir, adliyedeki işlemleri ardından bebeğiyle sağlık kontrolü için Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye girerken ve çıkarken Aydemir'in bebeğini kadın polis memuru taşıdı. Aysun Aydemir, sağlık kontrolünden sonra bebeğiyle birlikte Zonguldak'ın Beycuma Beldesi'ndeki cezaevine götürüldü.

Aysun Aydemir'in öğretmen olduğu öğrenilen eşi Murat Aydemir hakkında da aynı soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),()

3 günlük su kesintisine vatandaşlar tepki gösterdi

İZMİR'in Buca ve Gaziemir ilçesilerinin tamamında, Karabağlar'ın İlçesi'nin ise bir bölümünde, ana borudaki arıza nedeniyle 3 gün süreyle su kesintisi uygulanacak olmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tahtalı Barajı ile Görece Arıtma Tesisi arasında bulunan 2.2 metre çapındaki ana isale hattında (Şaşal Mahallesi noktasında) 14 Mayıs 2017 tarihinde akşam saatlerinde arıza meydana geldi. Arızanın tamiri için hattaki suyu boşaltan İZSU ekipleri çalışmalara başlarken, Buca'nın tamamına, Sarnıç hariç Gaziemir'in tamamına ve Karabağlar'ın bir bölümüne 14 Mayıs saat 23.30 ile 17 Mayıs saat 23.30 arasında su verilemeyeceğini öğrenen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Gece saat 01.00 sıralarında annesiyle su aramaya çıktığını söyleyen Tolunay Kavrar (21), "Önceden haber verilmediği için bir mağduriyet oluştu. Sosyal medyada ya da mahallelerde muhtarlar aracılığıyla haber verilseydi en azından bu mağduriyeti yaşamazdık. Gecenin 01.00'ında cami cami su aramaya çıktık ve bulamadık. Camilerde bile su yok. Üç gün boyunca sularımız kesik. Ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama



İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın talimatıyla 79 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Konya'da gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 79 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Konya'da da Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 8 Mayıs günü merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi'ndeki önceden belirlenen 27 adrese baskın düzenledi. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 400 gram esrar, 5 gram eroin, 1 tabanca, 43 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber: Tolga YANIK / KONYA,()

Ağaç seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi



İZMİR'in Buca İlçesi'nde, seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Kıbrıs Caddesi Hasan Ağa Parkı yakınlarında meydana geldi. Üçkuyular Meydanı'ndan Adatepe Mahallesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen bir otomobilin üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle ağaç devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken, otomobilde maddi hasar oluştu. Polis caddeyi kısa bir süre trafiğe kapatırken, olay yerine gelen belediye ekiplerinin devrilen ağacı kaldırmasıyla ulaşım normale döndü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

Polisi görünce kaçan 2 şüpheliden 1'i yakalandı



İZMİR’in Konak İlçesi'nde, hırsızlık amacıyla bir eve girdiği iddia edilen 2 şüpheliden biri yaşanan kovalamaca sonunda polis tarafından yakalandı. Polis kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün (Pazartesi) akşam saatlerinde Güzelyalı Mahallesi 56 sokakta meydana geldi. Bir apartmana hırsızlık yapmak amacıyla girdiği iddia edilen iki kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisi gören kimliği belirlenemeyen iki kişi kaçmaya başladı. Hakim Efendi Camii'ne saklanan şüphelilerden biri caminin etrafını saran polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine polis, şüpheliyi polis aracına bindirerek emniyete götürdü. Öte yandan çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

==============================

Fenalaşan zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti



İZMİR'in Buca İlçesi'nde, zihinsel engelli olduğu öğrenilen 13 yaşındaki İzzetcan A., henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Göksu Mahallesi 688/12 sokaktaki bir evde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen İzzetcan A., henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak yere yığıldı. İzzetcan A.'nın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. İzzetcan A.'nın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

