DHA YURT BÜLTENİ - 24

Yol kenarındaki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü öldü

ESKİŞEHİR'de yanından geçen bir kamyonun aynasını kırdığı için yol kenarında duran süt tankerine arkadan çarpan motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Mustafa Karaca olay yerinde öldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Çevreyolu Eskişehir Polis evi yakınında meydana geldi. Ankara istikametinden Bozüyük yönüne giden 61 yaşındaki İbrahim İlik yönetimindeki 15 DG 393 plakalı süt tankerinin aynasına yanından geçen ve plakası alınmayan bir kamyon çarptı. İbrahim İlik kırılan aynasına bakmak için süt tankerini yolun sağına çekip dörtlülerini yakarak aracını durdurdu. Bu sırada arkadan gelen Mustafa Karaca'nın kullandığı 26 B 2579 plakalı motosiklet sürücüsü süt tankerine arkadan çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden gencin üzerinden Mustafa Karaca adına düzenlenmiş askerlik belgesi çıktı. Karaca'nın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Süt tankeri şoförü İbrahim İlik gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Haber: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,()

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Otomobil, polis aracına çarptı: 3 yaralı

ADANA'da kavşakta otomobilin çarptığı polis aracındaki 1'i kadın, 3 polis yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında merkez Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa ile Cumhuriyet caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Cabbar Kıymaz yönetimindeki 01 DK 219 plakalı otomobil, kavşakta polis aracına yandan çarptı. Kazada, biri kadın, 3 polis yaralandı. Araçtaki polislerin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kadın polis, olay yerine gelen meslektaşlarının yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kadın polis, ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne, diğer iki polis ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü Kıymaz ise ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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