DHA YURT BÜLTENİ-24



Şanlıurfa'da bakan konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı (2)

YARALI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Şanlıurfa'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i karşılamak üzere GAP Havalimanı'na giden konvoyda meydana gelen kazada yaralananların sayısı 8'e yükseldi. Ankara’dan uçakla Şanlıurfa’ya gelen Bakan Faruk Çelik’i GAP Havalimanı'nda karşılamak üzere yola çıkan uzun araç konvoyunda aniden etkili olan dolu yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada Şanlıurfaspor Yönetim Kurulu Üyesi Şerdil Karahan, Ak Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, Ak Parti Karaköprü Sosyal İşler Başkanı İsa Güzel, Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler biriminde görevli Sadık Alican, koruma Mustafa Kaplan ile şoför Ramazan Çiftçi, Mehmet Ali Tepe ve Necdet Müdüroğlu'nin yaralandığı belirtildi. Konvoyda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıları ziyaret edip durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Haber: ŞANLIURFA, ()

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İçişleri Bakanı Soylu, erlerin yemin törenine katıldı (2)

OKUL AÇILIŞINA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'te Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı. Açılışta öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren bakan Soylu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Çocuklarımıza şunu söylemek istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan amcanız Avrasya'yı yaptı, bu ülkede üçüncü Boğaz köprüsünü, bölünmüş yolları yaptı. Recep Tayyip Erdoğan amcanız bizim acaba bu ülkede olacak mı diye baktığımız Avrupa'da, dünyada bizi kıskandıran ama siz yetişirken öz güveninizle yetişmenizi sağladığı Marmarayı yaptı hem de denizin onlarca metre altından bunları gerçekleştirdi. 81 ile üniversite yaptı ve bu ülkede şehir hastaneleri bu ülkenin kaynaklarını engelli kardeşlerimize veren, bu ülkede bana da el atan yok mu diye bekleyen insanlara devletin el uzattığı anlayışı gerçekleştirdi."

DANIŞMA KURULU TOPLANTISINDA KONUŞTU

Bakan Süleyman Soylu, daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ak Parti Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Soylu konuşmasında şöyle dedi:

"Çok sıkıntı çekti, bu millet çok badirelerden geçti. Bu milleti sürekli yukardan aşağıya 'siz bu ülkeyi yönetemezsiniz, size bu ülkeyi yönettirmeyeceğiz' dediler. Bir gün terörizmle terbiye etmeye çalıştılar, bir gün anarşizmle terbiye etmeye çalıştılar, bir gün enflasyonizmle terbiye etmeye çalıştılar, bir gün o medya patronlarının gazete manşetlerinden terbiye etmeye çalıştılar. Tam 300 yıldır bu coğrafyayı geriletmeye çalıştılar. Umutlarımızı, hayallerimizi ne zaman yeşertsek bizim ayaklarımıza çelme taktılar. Bizi birbirimize düşürdüler. Bizi 1600- 1700 faizlerle terbiye etmeye yüzde 150 enflasyonlarla terbiye etmeye kalktılar. Bizi böyle bir bezginlikle karşı karşıya bırakmak istediler. Biz liderlerimizi seçtik, ülke yöneticilerimizi seçtik, her birine ayrı muamele ettiler, her birine iftira attılar."

Görüntü dökümü:

-Bakan Soylu'nun okul açılışından,

-Soylu'nun Ak Parti Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan çekilen görüntüler bulunuyor.



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Tunceli'de jandarmanın dikkati faciayı önledi



Tunceli Ovacık karayoluna PKK'lı terörirstler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunceli-Ovacık karalolunda yaptığı arama tarama faaliyetleri sırasında Venk Köprüsü yakınlarında yolun iki farklı noktasına PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit etti. 2 adet mutfak tüpü içerisinde patlatılmaya hazır halde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş ve elektrikli fünye ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek imha edildi.

Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 03 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; İlimiz merkez ve Ovacık ilçesi mülki sınırları içerisinde farklı iki noktada 2 adet mutfak tüpü içerisinde patlatılmaya hazır halde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş ve elektrikli fünye ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlayıcı yapımında kullanılmaya hazır 4 adet piknik tüpü, 2 adet mutfak tüpü ve patlatma düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzenekleri Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.



Haber: TUNCELİ, ()



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Sevgilisinin dövüp eve kilitlediği hamile kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı (2)

SERBEST BIRAKILDI

4 aylık hamile sevgilisini dövüp eve kilitlediği iddiasıyla gözaltına alınan İlker T., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İlker T.'nin, 2008 yılında tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü, bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Öte yandan hastanede tedavisi tamamlanan Gizem S.'nin, vücudunda herhangi bir kırık olmadığı belirlendi. Bebeğinin de sağlıklı olduğu öğrenilen Gizem S., Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Gizem S.'nin, İlker T.'den şikayetçi olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Ersin ERCAN/BOLU, ()