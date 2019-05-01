DHA YURT BÜLTENİ - 24

3 gündür kayıp başvurusuyla aranıyordu, cesedi bulundu

MERSİN'in Anamur ilçesinde 3 gündür aranan Fatih Tuğrul'un (19) cansız bedeni bulundu.

Lise mezunu ve işsiz olduğu bildirilen Fatih Tuğrul'un 3 gündür eve gelmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen polis ekipleri, Tuğrul'un bulunması için MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Akşam saatlerinde talihsiz gencin yakınları kayıp ilanı asmak için dedesinin de yaşadığı Ören Mahallesi TOKİ Evleri ikinci etaptaki F9G bloğuna yaklaştıklarında etrafa ağır bir kokunun yayıldığını fark etti. Kokunun geldiği tarafa yönelen yakınları bloğun giriş kapısının üzerindeki televizyon antenlerinin bulunduğu yerde Tuğrul'un cansız bedenini buldu.

KAFASINDA DARBE İZİ İDDİASI

Olay yerine getirilen vinçle, Tuğrul'un cenazesi bulunduğu yerden alınıp, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tuğrul'un kafasından darbe izlerine rastlandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mahalle Muhtarı ile röp.

- İtfaiye görüntüsü

- Cesedi alma çalışmaları

- Görgü tanıklarının konuşması

- Olay yerinde incelemelerde bulunulması

- Cesedin cenaze aracına konulması

- Gene ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL / ANAMUR(Mersin),()

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Bursa'da pazarcılar kavga etti: 3 yaralı, 6 gözaltı



BURSA'da iki pazarcı grubu arasında çıkan ve yakınlarının da karıştığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesinde bulunan pazar alanında, iki pazarcı grubu arasında kasa yeri konusunda kavga çıktı. Kavgaya tarafların yakınları da katılınca ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 40 kişi, birbirlerine sopalarla saldırırken A.C., S.C. ve B.K. yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi güçlükle tarafları ayırdı. Aldıkları sopa darbeleri ile yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kavgaya karıştığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 6 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İki grubun birbirine saldırması

- Polisin müdahale etmesi ayırması

- Olayı izleyen vatanbdaşlar

- Polis ve ambulans ekiplerden görüntüler

- Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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Hız yaptı, önündeki otomobile çarpıp takla attı: 1 yaralı

BURSA'da iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle önündeki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü araçtan fırladı. sürücü şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza nedeniyle karayolunda ulaşım uzun süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Kaza gece yarısı merkez Osmangazi İlçesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Heykel mevkiinden Ankara Yolu Caddesi istikametine giden Semih Çıtak (19) yönetimindeki 16 U 7056 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontroldan çıkarak önünde giden Orhan Güneş'e (44) ait 16 DY 373 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atarken, sürücü Çıtak otomobilden fırlayarak metrelerce savruldu. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Çıtak, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Bu arada Semih Çıtak'ın otomobilinde içki şişeleri dikkati çekti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralıdan görüntüler

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Serkan AKKUŞ / BURSA,()

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Hatay'da 5 terörist etkisiz hale getirildi



HATAY Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Amanoslar kırsalında süren operasyonlarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Amanoslar kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı süren operasyonlar neticesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Haber: HATAY,()

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Öldürülen amatör boksör, demir çubukla dövülmüş (EK)

TUTUKLANDILAR

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan'ın öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Savaş O. ve Birhan D., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Savaş O. ve Birhan D., ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

Haber: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),()

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Limon ve portakal deposunda yangın



NEVŞEHİR'in merkez ilçeye bağlı Kavak Beldesi'nde 70 ton limon ve portakal bulunan depoda yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Kavak Beldesi Kavakdere Çay Mevkiinde, limon ve portakalın bulunduğu depoda saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Depo çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürdü. Depoda 70 ton limon ve portakalın olduğu öğrenilirken, maddi zararın ise 1 milyon 700 bin TL dolayında olduğu öğrenildi.

Bu arada olay yerine gelen basın mensupları, depo görevlilerinin saldırısına uğradı. Jandarma yangın ve saldırı olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: NEVŞEHİR,()

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