DHA YURT BÜLTENİ-24

MERSİN'DE CİNNET GETİREN KİŞİ, ANNE-BABASINI ÖLDÜRDÜ



MERSİN'in Toroslar ilçesinde, cinnet getirdiği öne sürülen Selim D. (33), annesi Ayni (55) ile babası Gaffar D.'yi (60) bıçaklayarak öldürdü. Çiftin diğer oğlu Yunus D'nin de geçen yaz intihar ettiği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıda bir kavgaya karıştığı iddia edilen Selim D., elinde bıçakla girdiği evde anne ve babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selim D., önce annesini ardından da babasını bıçakladı. Evden yükselen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Selim D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ayni-Gaffar D. çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Mersin Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

OĞULLARI GEÇEN YAZ İNTİHAR ETMİŞ

Gözaltına alınan Selim D., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Ayni-Gaffar D. çiftinin diğer oğlu Yunus'un ise geçen yaz intihar ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olayın yaşandığı binanın görüntüsü

- Evin bulunduğu katın dışarıdan görüntüsü

- Evde inceleme yapan polislerin pencereden genel ve detay görüntüleri

- Cenaze aracının görüntüsü

- Çevredeki vatandaşlar

- Cenazelerin araca konulması

SÜRE: 01'40" BOYUT: 180 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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EGE ÜNİVERSİTESİ DİYALİZ MERKEZİ'NDE KORKUTAN YANGIN (1)

İZMİR'de Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde yangın çıktı. Çocuk Hastanesi ile aynı binada olmasından dolayı panik yaşandı. Yangın kontrol altına alınırken, dumanın tahliyesi için çalışmalar devam ediyor..

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Detaylar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM-Halil İbrahim KARABIYIK ()

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KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN KİŞİ, ARKADAŞININ BIÇAĞIYLA YARALANDI



ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Bayram Ö., arkadaşı Ferhat S.'nin elindeki bıçağı almak isterken kazara bacağına saplanması sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 2250 Sokak'ta meydana geldi. Serkan A., arkadaşları Bayram Ö. ve Ferhat S ile yolda yürüdüğü sırada, iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu Sadullah B. ile karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında arkadaşı Ferhat S.'nin elinde bıçak gören Bayram Ö., kendisini engellemek için bıçağı almak istedi. Arbede sırasında bacağına saplanan bıçağın atar damara denk gelmesi sonucu ağır yaralanan Bayram Ö., arkadaşları tarafından otomobil ile yakındaki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Bayram Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ferhat S. ve kavgaya karışanlar ise polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada olayda kullanılan bıçak ve pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Polis aracından görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Olay yeri inceleyen polislerinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'03" Boyu: 118 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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Bakan Pekcan: Yöresel ürünlerin marketlerde bulundurulmasını zorunlu kılıyoruz (3)

KIRIKKALE'DE ESNAFLA BULUŞTU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Kırıkkale Esnaf ve Kefalet Odaları Birliği Başkanlığı ve Kırıkkale Ticaret Borsası Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen 'Esnaf Buluşması' programına katıldı. Bakan Pekcan, Kırıkkale'nin petrokimya ve silah üretiminde söz sahibi olan üniversite şehri olduğunu söyledi. Kırıkkale'nin Türkiye ekonomisinin nabzını tutan bir şehir olduğunu ifade eden Pekcan, "Ülkenin refah seviyesinin halka yayılması için, gelecek nesillere güzel bir gelecek bırakmak için yol, ticaretten geçiyor. Biz de bakanlık olarak işimiz ve önceliğimiz bu. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla sizlerden gelen bütün taleplere öncelik veriyoruz, hepsini değerlendiriyoruz ve yazılı olarak geri dönüş yapıyoruz" dedi.

Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman esnafı ön planda tutan, esnafı baş tacı yapan vizyonuyla birçok kolaylık getirdiğini söyledi. Bakan Pekcan, esnaflara faizsiz kredi kullanımının önünü açtıklarını, esnafların 11 bin liraya kadar olan kazançlarını vergiden muaf olmasını sağladıklarına vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Osman Cebeci, Kırıkkale Ticaret Borsası Başkanı Harun Sümer tarafından Bakan Pekcan’a çeşitli hediyeler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Pekcan konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

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