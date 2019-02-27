DHA YURT BÜLTENİ - 24

Mersin'de 2 kişinin öldüğü kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında (4)

KANLI SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI

Mersin'de kuyumcu ve yanındaki kişinin öldüğü kanlı soygun anının görüntüleri, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde, saat 19.00'da kuyumcuya gelen maskeli soyguncunun, kendisine direnen iş yeri sahibi Mustafa Serpil'e tabancayla defalarca ateş ettiği, daha sonra vitrinden altınları çalarken kuyumcu çalışanı Yasin Tazegül'ü de vurdugu görülüyor. Yaralı şekilde iş yerinden çıkan Tazegül'ün çevreden yardım istediği sırada soyguncu tarafından bir daha tabancayla vurulduğu görülürken, zanlının olayın ardından altınları alarak, olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis, kimliği belirsiz cinayet zanlısı soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Soyguncunun silah çekmesi

- İş yeri sahibinin soyguncunun üzerine yürümesi

- Soyguncunun iş yeri sahibini vurması

- Soyguncunun vitrindeki altınları alması

- Soyguncunun Yasin Tazegül'ü vurması

- Yaralı halde dışarı çıkan Tazegül

- Soyguncunun Tezagül'e yeniden ateş açması

Haber: Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,()

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

Ankara'da çöp konteynerında bebek cesedi bulundu



ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde çöp konteynerında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Alsancak Mahallesi 2196. Sokak üzerinde meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan kişi, çöp konteynerında poşete konulmuş bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, cesedin yeni doğmuş kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bebeği bıraktığı şüphesiyle bir kadını gözaltına alındı.

Olayın yaşandığı sokakta yaşayan bir vatandaş, kağıt toplamak için konterneri karıştıran kişinin cesedi bulduğunu ve polisin cesedi bırakan kişinin tespiti için mahallelinin ifadesini aldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinin çalışması

- Mahalle sakini ile röportaj

- Genel ve detay

Haber: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ / ANKARA,()

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum gününü kutlayanlara videolu teşekkür



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 65. doğum gününü kutlayanlara, yayınladığı videoyla teşekkür etti.

Doğum günü olan 26 Şubat nedeniyle Türkiye ve dünyadan birçok kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65. yaşını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, gece saatlerinde yayınladığı videoyla doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

"65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet, benim için Rabbimin en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı teşekkür videosu

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

İzban istasyonunda trenin altına atlayıp canına kıydı (2)

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Özel bir kolejde lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi. A.K.'nın cenazesi, yapılacak olan otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

==========================

Kavga eden komşularını ayırmak isterken ateşlenen silahla öldü



MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden akrabaları ayırmaya çalışırken ateşlenen silahla yaralanan Lokman Aydoğan hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çakır mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan İ.Y. ile A.Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Komşularının kavga ettiğini gören Lokman Aydoğan, ayırmaya çalışırken, bu sırada silahlar ateşlendi. Kurşunlara hedef olan Aydoğan ve İ.Y. yaralandı. Yakınları tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 10 çocuk babası olan Aydoğan, hayatını kaybetti. İ.Y. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın yaşandığı mahallede yeni bir kavga yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Haber: KIZILTEPE(Mardin),()

==========================

Kocaeli'de arızalanan bulaşık makinesinden yangın çıktı



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, arızalanan bulaşık makinesinden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ?Körfez Güney Mahallesi Boncuk Sokak'ta çıktı. Apartmanın 2'nci katında oturan Ayşe Demirkan, iddiaya göre bulaşık makinesini çalıştırarak komşusuna gitti. Ayşe Demirkan'ın oğlu Enes geldiğinde evin dumanlarla kaplı olduğunu görüp müdahale etmeye çalıştı. Enes Demirkan'ın müdahalesi yeterli olmayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Gelen itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının bulaşık makinesinin arızalanması sonucu çıktığı belirlendi.

Yangına müdahale eden Enes Demirkan, geç kalsaydı evin yanabileceğini ve yangına zamanında müdahale edildiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Nabi YAZICI / KÖRFEZ(Kocaeli),()

====================================

Cip tramvay hattına girdi: 2 yaralı



KAYSERİ’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, durak bariyerlerini kırdıktan sonra tramvay hattına girdi. Araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı kazada, cipin iki ray üzerinde durması nedeniyle yaklaşık 30 dakika boyunca tramvay seferleri yapılamadı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gesi Cumhuriyet Mahallesi İldem 3 tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, bir aracın sıkıştırması sonucu Abdullah Karakız idaresindeki 38 FB 524 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri kırarak tramvay hattına girdi. Tramvay raylarının üzerinden geçen cip, durak kenarında bulanan beton bariyerlere çarparak durabildi. Durakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazada sürücü Karakız ile araçta blulunan Levent Öztürk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan 2 kişi ambulansla Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza yapan cipin iki ray üzerinde durması nedeniyle yaklaşık 30 dakika boyunca tramvay seferleri yapılamadı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cip, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Durakta kırılan demir bariyerlerin yerine şerit çekildi. Tramvay seferleri de aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: İsmet KÖZELO / KAYSERİ,()

================================