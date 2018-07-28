DHA YURT BÜLTENİ 24

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA 'KANLI AY' TUTULMASI İZLENDİ

'KANLI Ay Tutulması' olarak bilinen ve yüzyılın en uzun ay tutulması olarak gösterilen ay tutulması, yurdun birçok noktasında ilgiyle takip edildi. Vatandaşlar ve fotoğraf meraklıları bu görsel şöleni kaçırmadı.

Ay tutulmasının özellikle Erzurum'da net görüntüler vermesi dikkat çekti. Antalya'da da ay tutulması ve şehrin simge noktaları birbirine fon oluştururken; Van, Diyarbakır ve başkent Ankara'da da ay tutulması vatandaşlarca yakından takip edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- ERZURUM 'KANLI AY' TUTULMASI

- ANTALYA 'KANLI AY' TUTULMASI

- VAN 'KANLI AY' TUTULMASI

- DİYARBAKIR 'KANLI AY' TUTULMASI

- ANKARA 'KANLI AY' TUTULMASI

Haber-Kamera: ERZURUM-ANTALYA-VAN-DİYARBAKIR-MALATYA-ANKARA ()

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KAYAN TOPRAK, D-100 KARAYOLU İSTANBUL YÖNÜNÜ ULAŞIMA KAPADI



KOCAELİ'de yaşanan yoğun yağış nedeniyle D-100 Karayolu Hereke bölgesinde toprak kayması meydana geldi. Olay nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Olay, D-100 Karayolu Hereke Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. Yaşanan yoğun yağmur yağışı nedeniyle yol kenarında bulunan toprak alanda kayma meydana geldi. Toprak kaymasından dolayı D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma tamamen kapandı. Toprak kaymasının yaşandığı sırada yolda herhangi bir aracın olmaması ise olası bir faciayı önledi. Karayolları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleri ve kamyonlarla yoldaki toprağı temizlemek için çalışma başlattı. İstanbul'a gitmek için yola çıkan araçlar ise Körfez Turnikeleri'nden TEM Otoyolu'na yönlendirildi. Ekiplerin yoldaki temizlik çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toprak kayması nedeniyle kapanan yol

-Araçların yönlendirilmesi

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),()

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MALATYA'DA 'KANLI AY TUTULMASI' KISMEN İZLENEBİLDİ

MALATYA'da, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' kısmen izlenebildi.

Kanlı Ay Tutulması, kentin yüksek kesimlerinde merakla izlendi. Havanın kararmasıyla birlikte ay, saat 21.30 sıralarında kendini gösterdi. Kentin birçok yerinden meraklı gözlerle 'Kanlı Ay Tutulması'nı izleyen vatandaşlar, fotoğraf çekip video kaydı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ayın tam hali

- Yüksekten kent manzarasıyla görünütü

- Ay tutulması

- Çekim yapanlar

- Ayın tam tutulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

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