DHA YURT BÜLTENİ-24

Onbinler Bodrum'da zafer bayramı için yürüdü



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıldönümü düzenlenen coşkulu yürüyüş ve törenle kutlandı. Yaklaşık 10 bin kişi ellerinde bayraklarla marşlar söyleyerek yürürken, sık sık 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganları attı.

Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bugün akşam saat 20.30'da Milta Marina A.Ş. önünden Bodrum Belediye Meydanı'na kadar süren yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen ve yönetim kurulu üyeleri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Sivil toplum örgütleri de yürüyüşe pankartlar ve bayraklarla katıldı. AKUT Bodrum Ekibi'nin Atatürk heykeli ve platformu ile katıldığı yürüyüşte, Bodrum Motosiklet Kulübü üyeleri de motosikletleri ile katıldı. Bodrum Marmara Koleji ve Midtown Orkestraları yürüyüşe marşlarla renk kattı. Ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve attıkları 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganları ile yürüyüşe devam eden gruba, Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki eğlence merkezlerinde bulunan turistlerde bayraklarla eşlik etti.

Yürüyüş boyunca işyerlerinden ve teknelerden İzmir Marşı ve 10'uncu yıl Marşı okundu. Coşkuya ilçede bulunan yabancı turistlerde yürüyüşe katılanları alkışlarla destekledi. Bodrum sokaklarında görsel şölene dönüşen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması ile ilgili olarak Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Bodrum asırlardır dünyada barış ve huzur kenti oldu. Ulu Önder Atatürk olmasaydı bugün elimizde bu bayraklarla böyle burada yürüyemezdik. Varlığımızı, aldığımız her nefesi ve gençlerimizin geleceğini Atatürk'e borçluyuz. Bu nedenle O'nun ilke ve gösterdiği yoldan yılmadan ilerleyeceğiz. Atatürk'ün bize emanet ettiği bu vatanı gördüğünüz gibi Bodrumlular bundan sonra da 95 yıl önceki gibi aynı coşku ile korumaya devam edecek" dedi. Yürüyüş Bodrum Belediye Meydanı'nda orkestraların verdiği konser ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yürüyüşten görüntü

- Mehmet Kocadon ve eşi ile röp.

- Vatandaşlarla röpler

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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Emre Altuğ, Manisalıları coşturdu

MANİSA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi, pop müzik sanatçısı Emre Altuğ konser verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Sultan Camii'nin önünden başlayan fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılan yaklaşık 10 bin kişi fenerlerle Manisa'yı aydınlattı. Fener alayına, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve protokol üyeleriyle mehter ve bando takımları, bisiklet tutkunları ve birçok Manisalı katıldı. Kalabalık yürüyüş sırasında dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Yürüyüş sırasında mehter takımı İzmir Marşı ile vatandaşları coşturdu.

EMRE ALTUĞ KONSER VERDİ

Kutlamalar kapsamında pop müzik sanatçısı Emre Altuğ da konser verdi. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran yaklaşık 10 bin kişi, Emre Altuğ'un şarkılarına eşlik etti. Altuğ seslendirdiği 'Tek aşkım', 'Çifte kavrulmuş' ve 'Adını söylerdim' şarkıları ile kalabalığı coşturdu. Konserde havai fişek gösterisi büyük ilgi çekerken, sahneye çıkan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Emre Altuğ'a çiçek ve mesir sepeti hediye etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fener alayından görüntü

- Vatandaşların bayrak ve fener taşımasından görüntü

- Mehmet takımından görüntü

- Protokolden görüntü

- Konserde görüntü

- Havai fişek gösterisinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN - Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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10Riders'tan Zafer Bayramı Korteji

BALIKESİR'de, 10 Riders Motosiklet Spor Klübü Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 'Zafer Korteji' yaptı. Yaklaşık 200 dernek üyesi motosiklet tutkunu, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle Balıkesir'de şehir turu atıp, Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Balıkesirli motosiklet tutkunları Zafer Bayramı kutlamalarına motosikletleri ile katıldı. Bugün akşam saatlerinde yaklaşık 10Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyesi yaklaşık 200 motosiklet tutkunu, Kuvayi Milliye Meydanı'nda bayraklarla süsledikleri motosikletleri ile bir araya geldi. Saat 19.00'da trafik polisleri öncülüğünde hareket eden kortej; Stadyum, Vasıf Çınar, Milli Kuvvetler, Anafartalar, Atalar ve Kızılay caddelerini geçerek tekrar Stadyum Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı'na ulaştı. Atatürk Anıtı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gaziler adına saygı duruşunda bulunan grup, ardından İstiklal Marşı okudu. 10Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyelerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıtaları da motosikletleriyle eşlik etti.

HER YIL YİNELENECEK

10Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Özgür Candar, etkinliğin gelecek zafer bayramları ile 6 Eylül Balıkesir'in kurtuluş gününde de tekrarlanacağını belirterek, "10Riders Motosiklet Kulübü üyeleri olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yılında zafer korteji düzenledik. Sağ olsunlar dernek üyelerimiz büyük bir katılım gerçekleştirdi. 200 civarında motosiklet tutkunu burada. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gösterdik. Bizde buradayız demek adına güzel bir organizasyon ortaya koyduk" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- 10Riders üyelerinden görüntü

- 10Riders Başkanı Özgür Candar ile röp.

- Zafer Korteji'nden görüntü

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, ()

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Serinhisar'da şiddetli yağmur, sel ve heyelana neden oldu (2)

VALİ KARAHAN VE BAŞKAN ZOLAN, İLÇEDE İNCELEME YAPTI

Denizli'nin Serinhisar İlçesi'nde meydana gelen heyelan sonrası Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçede incelemeler yaparak hasar hakkında bilgi aldı. Başkan Zolan, vatandaşların kayıplarının giderileceğini söyledi.

Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş'tan bilgi alan Denizli Valisi Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçede gerçekleşen heyelan hakkında açıklama yaptı. Vali Karahan, bazı ev ve iş yerlerine su baskınlarının yaşandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın bazı araçları sürüklenmiş, şimdi hep birlikte alanda incelemelerde bulunuyoruz. Olayın incelemesini yapacağız. Şu ana kadar bir can kaybımız yok. Bizi sevindiren o. Ani gelişen bir su baskınıydı. Hasarların tespiti için görevliler incelemelerini sürdürüyor. Yolu ulaşıma geçici olarak açtık. Sabaha kadar ilçede temizlik faaliyetlerini tamamlayacağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise yağışın ardından dağdan inen kaya parçalarıyla birlikte otomobilerin de sürüklendiğini belirterek, "Tabi olayın ciddiyeti gündüz belli olacak. Zarar tespit çalışmalarımızı sabah saatlerinden itibaren aralıksız sürdüreceğiz. İnşallah gereken önlem neyse alınacak. Zararlar da Sayın Valimizin belirttiği gibi bizler tarafından giderilecek. İnşallah burası eskisinden daha iyi olacak. İnşallah, önlemleri tekrar gözden geçireceğiz. Vatandaşımızın zarar görmemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yarın Serinhisar İlçesi'ne gelerek inceleme yapacak, hasar hakkında bilgi alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vali ve başkandan görüntü

- Vali ve başkanın açıklama yapmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()