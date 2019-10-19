DHA YURT BÜLTENİ - 24

İzmir'de, yük treni devrildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, mermer ve granit yüklü konteynerlerin bulunduğu yük treni, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İzmir Limanı'ndan, Denizli'nin Sarayköy ilçesine seyir halinde olan, mermer ve granit yüklü konteynerleri taşıyan yük treni, Halkapınar ilçesindeki hemzemin geçitte, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olaydan yara almadan kurtulan makinistlerin durumu bildirmesi üzerine, TCDD'ye bağlı çok sayıda personel olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de, hemzemin geçide çıkan yolları araç trafiğine kapattı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, devrilen rayların kaldırılması için vinç çağrıldı. Kaza nedeniyle, tren raylarında da hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Devrilen vagonlardan görüntü

- TCDD personelinden görüntü

- Çalışmalardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tolga TAHÇI / İZMİR, ()

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Kızılay’dan, Resulayn’a İnsani Yardım

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen Fırat’ın doğusundaki Suriye’nin Resulayn kentinde Türk Kızılayı tarafından 2 bin sivile yardım yapıldı.

Kızılay ekipleri öğle saatlerinde güvenlik önlemleri arasında sınırı geçerek, 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn’a ulaştı. Kızılay ekipleri Resulayn’ın çeşitli noktalarında terör örgütünün işgal ettiği kentteki ihtiyaç sahiplerine ekmek, gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerini teslim etti. Gece saatlerine kadar devam eden yardımlardan yararlanan Suriyeli siviller, kendilerini teröristlerden kurtardığı için Türk askerlerine minnettar olduklarını ifade ederken, yardımdan ötürü de Kızılay’a teşekkür etti.

Kızılay ekipleri geçtiğimiz günlerde de harekat kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad’da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunup, ekmek üretimi için 25 ton un göndermişti. Kızılay yetkilileri, terör mağdurlarına bundan sonra da yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam edeceklerini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kızılay ekibi

- Yardım dağımı

- Suriyelilerin kolileri alması

- Alınan güvenlik önlemleri

- Kızılay ekibinin Resulayn’da dolaşması

- Genel ve detay görüntüler

ŞANLIURFA ()

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Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlara 3 tutuklama

ADANA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü, TSK'nın Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunup, TSK'nın Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yaptığı öne sürülen kişileri tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartması üzerine önce gün 13 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Adana Adliyesi'nin dış görüntüsü

- Tutuklanan 3 şüphelinin polis minibüsüne bindirilmesi

Süre: 00'48" Boyut: 90,7 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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Trafolardan 40 bin TL'lik 'kablo' çalan şüphelilere suçüstü: 3 tutuklama

BURSA'da, 19 trafodan 40 bin TL'lik kablo çalan 5 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yine kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Nilüfer ve Osmangazi ilçesinde 19 trafodan, farklı tarihlerde 40 bin TL değerinde kablo çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. İhbar üzerine trafoların etrafındaki güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, E.G., S.G. ve F.G.'yi yaptıkları takibin sonucu başka trafondan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ifadelerine başvuran polis ekipleri, hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen E.K. ve M.K.'yı da gözaltına aldı.

İfadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. E.G., F.G. ve S.G. 'hırsızlık' suçundan tutuklanırken, E.K. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışından detaylar

-Yakalanan malzemelerden detaylar

-Süre: 0.41 Boyut: 76 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

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