DHA YURT BÜLTENİ-24 

Zihinsel engelli çocuk dedesine ait ev ve samanlığı yaktı (Görüntü dökümüyle yeniden)

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 7 yaşındaki zihinsel engelli Aleylan Atmaca, çakmakla oynadığı sırada dedesine ait samanlıkta yangın çıkardı. Eve de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Gözalan Mahallesi'nde meydana geldi. Çakmakla oynadığı ileri sürülen zihinsel engelli Aleylan Atmaca, dedesi Nazım Atmaca'ya ait samanlıktaki otları ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın Nazım Atmaca'ya ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Oltu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Şenkaya İlçesi Kömürlü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de görev aldığı yangında can kaybı olmazken ev ve samanlık ise kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiye aracının yangına müdahalesi

-Köylülerin küreklerle söndürme çalışması

-Evi yananların olayı izlemesi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Yangından detaylar

-Önder Atmaca ile röp

-Jandarmanın olay yerinde görev alması

-Soğutma çalışmalarından detaylar

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), ()

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Kayseri'nin iki ilçesinde taşımalı eğitime kar tatili



Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yahyalı İlçe Kaymakamlığı ilçesinde yüksek kesimlerdeki 17 mahallede yapılan taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi. İlçede yoğun kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Sarız İl Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini bildirdi. Sarız ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ve karayolları ekipleri her iki ilçede kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



KAYSERİ, ()

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Domuzlar tarafından öldürülen dişisinin başında 4 gün bekledi



Elazığ'ın Baskil ilçesinde erkek köpek, domuzların saldırısında ölen dişisinin başında 4 gün boyunca bekledi.

Baskil ilçesine bağlı Şituşağı köyünde domuz sürüsünün saldırısına uğrayan dişi köpek öldü. Dişisinin öldüğünü fark eden erkek köpek, 4 gün boyunca başından ayrılmadı. Köpeğin ilk günden beri bekleyişini gören Şituşağı köyü sakinleri, 4 gün boyunca köpeğin yiyecek ihtiyacını karşıladı. Bu akşam saatlerinde köy sakinlerince ölen köpek toprağa verilirken, günlerce dişisinin yanında ayrılmayan köpek ise sahiplenildi.

Görüntü Dökümü

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Köpeklerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber:Erkan BAY/Kamera: ELAZIĞ,()

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Karda mahsur kalan hastalar, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı



Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan diyaliz hastası 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin 5 buçuk saat süren mücadelesi ile hastaneye ulaştırıldı.

Kayseri'nin ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde köy yolları ulaşıma kapandı. Yahyalı ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçakır ve Delialiuşağı mahallesinde oturan diyaliz hastaları Ümmügülsüm Temel ve Kamil Ceyhan'ın rahatsızlandığı haberi üzerine bölgeye ambulans gönderildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle nedeniyle paletli ambulans, uzun süren yolculuğun ardından hastalara ulaştı. Dönüş yolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle yol bir süre kapandı. Sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine belediye ve karayolları ekipleri yol açma çalışmaları için bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından diyaliz hastası Telel ve Ceylan, hastaneye ulaştırıldı. Ümmügülsüm Temel ve Kamil Ceyhan hasta servisine yatırılarak tedavilerine başlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()

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Atatürk'ün yüzüne damla gibi yansıyan basım hatalı banknotu 17 yıldır saklıyor



Konya'nın Beyşehir ilçesinde Mehmet Ali Demirci, memur olarak mutemetlik yaptığı dönemde, şu an tedavülde olmayan 250 bin TL'lik paranın üzerindeki Atatürk resminin yüzünde damla gibi yansıyan basım hatalı banknotu 17 yıldır saklıyor. Demirci, 250 bin liralık banknotu, 250 bin TL'ye satmaya hazırlanıyor.

Beyşehir ilçesinde oturan 2 çocuk babası emlakçı Mehmet Demirci, 1990'lı yıllarda bir kurumda mutemet olarak görev yaptı. Demirci, o dönemlerde diğer memur arkadaşlarının maaşlarını dağıttığı sırada yürürlükte olan 250 bin lira banknotun üzerindeki Atatürk resminin yüzüne damla gibi yansıyan basım hatasının fark etti. O banknotu para koleksiyona katan Demirci, yaklaşık 17 yıldır sakladığı 250 bin liralık banknotu, 250 bin TL'ye satmaya hazırlanıyor.

Demirci, şunları söyledi:

"1990'lı yıllarda mutemetlik yaptım. O dönemde, memur arkadaşlara maaşlarını elden dağıtırdık. Biz paraları bankadan çekip gelir, imza karşılığı maaşları memur arkadaşlara dağıtırdık. 250 bin lira olan banknot dikkatimi çekti. Banknottaki Atatürk resminin üzerinde 3 damla yaş gözüküyordu. Ben bunu ayırdım. Atatürk sevgimden dolayı o dönemden itibaren saklıyorum. Ben araştırdım, 1992 yılında bu banknotlar basıldı ve 1999'da tedavülden kalktı. O yıldan itibaren de yaklaşık 17 yıldır saklıyorum."

Banknotun orijinal olduğunu belirten Demirci, "Para orijinaldir ve baskı hatası nedeniyle göz yaşı damlası gibi bir iz var. 250 bin lira banknot o dönem maaşımın dörtte biriydi. Şu an 250 bin liraya satmaya hazırlanıyorum. Almak isteyen gelip banknota bakabilir " dedi.

Görüntü DÖkümü

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- Demirci'nin parayı çıkartması

- Koleksiyondaki paralandan detay

- Banknottan detay

- Demirci röp.

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA ))