DHA YURT BÜLTENİ - 24

Boşanma aşamasındaki kişi, birlikte yaşadığı sevgilisini tüfekle öldürdü



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, boşanma aşamasında olan iki çocuk babası Mehmet B. (46), birlikte yaşadığı sevgilisi Nazan Can'ı (35) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Silahı ateşlediği sırada Mehmet B.'nin de tetiğe sıkışan parmağı koptu.

Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Cami Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre ekmek fırınında çalışan ve boşanma aşamasında olan Mehmet B., birlikte alkol aldığı Nazan Can ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet B. evde bulunan pompalı tüfekle Can'a bir el ateş etti. Can, göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalırken, Mehmet B.'nin ise tetiği çektiği parmağı tüfekte sıkışarak koptu. Mehmet B., olayın ardından polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazan Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri şüpheli Mehmet B.'yi gözaltına aldı. Edremit nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nazan Can'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Silahı ateşlerken parmağı kopan Mehmet B. ise Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın yaşandığı sokaktan genel ve detay görüntüler

-Polis ekiplerinden detay görüntüler

-Cenazenin nakli

-Nazlı Can fotosu

-Mehmet Biçer gotosu

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir),()

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40 yaşındaki adamın öldüğü, koku apartmana yayılınca ortaya çıktı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmana yayılan keskin koku ihbarı üzerine, ağır kokunun geldiği daireye giden polis ekipleri banyoda Halit Esen'in (40) cesedini buldu. Esen'in en az 10 gün önce düşerek öldüğü tahmin ediliyor.

Karahasanlı mahallesindeki 800. Yıl Konutları'nda gece saat 23.00 sıralarında bir apartmandan polise keskin koku ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmana giden polis ekipleri beşinci kattaki daireye girdiklerinde banyoda 40 yaşındaki Halit Esen'in cesediyle karşılaştı. Yalnız yaşadığı ve işsiz olduğu öğrenilen Halit Esen'in en az 10 gün önce banyoda düşerek öldüğü tahmin ediliyor.

Maske takarak daireye giren olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Esen'in cesedi itfaiye ekipleri tarafından apartmandan indirilerek cenaze aracına konan ceset otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Esen'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri inceleme ekibinin maske takmasından

-Ekiplerin apartmana girmesinden detay

-Daireden detay

-Cesedin çıkarılmasından görüntü

-Ölen Halit Esen'in resmi

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,()

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'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı



KONYA'da, kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayan Ömer K.'nın kullandığı otomobil, polis memuru Atilla Aras'a çarptı. Yaralanan Aras, hastaneye kaldırılırken, sürücü Ömer K. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, rutin uygulama yaptığı sırada Ömer K. yönetimindeki 10 ABP 72 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Ömer K., 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmak isterken kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Atilla Aras'a çarptı. Yaralanan Aras, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Aras'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Ömer K. ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN / SEYDİŞEHİR(Konya),()

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Ankara'da yoğun sis etkili oluyor



ANKARA'da, 2 gündür şehri etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü.

Başkent'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sisli hava, aralıklarla yoğunluğunu arttırarak devam ediyor. Tüm merkez ilçelerde görülen sis, özellikle Bilkent, Bağlum, Dikmen gibi rakımı yüksek semtlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü yollarda, sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Termometlererin eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Ankara'da sürücüler, gizli buzlanma riskine karşı uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sis ve trafik görüntüsü

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ / ANKARA,()

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