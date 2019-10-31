DHA YURT BÜLTENİ-24 

Yönetmen önce sert çıktı, sonra özür diledi



Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan 'Omar ve Biz'in Ukraynalı yönetmeni Maryna Er Gorbach, soru soran izleyicinin oturma şeklini beğenmeyerek sert dille uyardı. Yönetmen Gorbach, söyleşi sonunda uyardığı seyirciden özür diledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategoride yarışan filmlerinden 'Omar ve Biz', AKM'deki galayla seyirciyle buluştu. Gösterimin ardından filmin oyuncuları ile yönetmenleri Mehmet Bahadır Er ile Ukraynalı eşi Maryna Er Gorbach, izleyicinin sorularını yanıtladı. Yönetmen Gorbach, bir izleyicinin soru sorarken oturuş tarzının kendisini rahatsız ettiğini belirterek, "Soru sormak istiyorsanız saygıyla sorun. Soru sormak istiyorsanız oturuş şeklinizi değiştirin" dedi. Bunun üzerine izleyici Öne doğru egilerek, "O zaman böyle sorayım" dedi. Söyleşinin sonunda yönetmen Gorbach, uyardığı izleyiciden özür diledi. Gorbach, "Sert cevap verdim özür dilemek istiyorum" dedi.

SURİYELİLERLE TİYATRO GRUBU KURDU

Filmde 'Omar' karakterini canlandıran Suriyeli mülteci Tajher Yakub ise oyunuyla mesaj vermek istediğini söyledi. Yakub, "Her sabah uyandığınızda bazı yabancı halkları görüyoruz. Ben 7 senedir Türkiye'deyim. Kimse bana gelip ne olduğunu sormadı. 'Haliniz nasıldır' diye soran olmadı. Suriye'de üniversite okuyordum. Tiyatro deneyimim var. İlk yıl Türkiye'de zorlandım. Eğer burada kalacaksam dilini öğrenmeliyim dedim Türkçeye çalıştım. Dili öğrendim. Bir arkadaş grubu ile tiyatro kurduk. Şimdi oyunculuk yapıyorum ve üniversitede öğrenciyim" diye konuştu.

FİLMİN SURİYELİ OYUNCUSU FRANSA'YA GÖÇMEN OLARAK GİTTİ

Diğer Yönetmen Mehmet Bahadır Er ise filmdeki diğer Suriyeli mülteci Hala Alsayahneh'nin mülteci olarak Fransa'ya gittiğini söyledi. Film çekiminden sonra Fransız konsolosunun Hala'ya aracılık yaparak Fransa'ya gönderttiğini belirten Er, filmine konu olan olayı ise şöyle anlattı:

"Gittiğim berberde bir mülteci çırak olarak çalışmaya başladı. Türkçe bilmiyordu. Emir kipiyle konuşuyordu. Pakistanlıydı ve günübirlik işlerde çalışıyordu. Pakistan'da kameramanmış. Bu beni çok etkiledi. Sürekli berbere gittim. Berber çırakla çalışmak istedim ama teklif için gittiğimde gitmişti. Onun üzerine filmi yazdım."

'SORUNUN YANITINI ZEVKLE VERİYORUM'

Filmin yurtdışı gösterimlerinde seyircilerin 'Omar' karakterinin neden gelmediğine yönelik sorular sorduğunu anlatan Er, "Bunun cevabı aslında onlarda, bu sorunun yanıtını zevkle veriyorum. Göçmen hikayelerini artık insanlar görmek istemiyor" dedi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, ()

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Bacaklarından vuruldu, sandalyede oturup, sağlık ekibini bekledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde A.K. (36), iş yerinin önünde Mustafa B.'yi (72) tabancayla bacaklarından vurarak, yaraladı. Sağlık görevlileri gelene kadar esnaf tarafından sandalyeye oturtulan Mustafa B., soğukkanlılığıyla dikkat çekti.

Olay, öğleden sonra, Ereğli'ye bağlı Müftü Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Araç alım satım işiyle uğraşan Mustafa B., iş yerinin önünde otururken, yanına A.K. yaklaştı. Bu sırada tabancasını çıkaran A.K., bilinmeyen nedenle Mustafa B.'ye ateş açtı. Bacaklarına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Mustafa B.'ye ilk müdahaleyi esnaf yaptı. Sağlık görevlileri beklenirken, sandalyeye oturtulan Mustafa B., soğukkanlılığıyla dikkat çekti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Mustafa B.'yi ambulansla özel hastaneye götürdü. Polis, olay sonrası kaçan A.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralıya çevredeki vatandaşların yardımı

Polis ekiplerinin incelemesi

Polis memurunun yaralı Mustafa B.’nin bacağına tampon yapması

Olayı gören vatandaşın polis ekiplerine olayı anlatması

Sağlık ekiplerinin yaralı Mustafa B.’ye ilk müdahalesi

Yaralının ambulansa alınması

Detaylar

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

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Kazada yaralanan çocuk gözyaşlarını tutamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı. Yaralanan Onur Efe Çelik (12), "Anne" diyerek, gözyaşı döktü.

Kaza Bursa'nın İnegöl İlçesi Alanyurt Yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt yönüne giden Altun Çelik (55) yönetimindeki 16 LCL 63 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ne çıkan Abdurrahman Buluş'un (35) kullandığı 04 P0222 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, Altun Çelik ile yanında bulunan torunu Onur Efe Çelik yaralandı. Yaralan çocuk, "Anne" diyerek gözyaşı döktü.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindne görüntüler

-Yaralılardan görüntüler

-Yaralı Onur Efe Çelik ağlarken

-KAza yapan araçlardan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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Adana’da 29 Ekim coşkusu



Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

CHP Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşüne CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ile eski milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, bisiklet sporcuları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Caddesi’nde toplanan kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü. Kortejde, dev Türk bayrağı da yer aldı. 29 Ekim coşkusu, Göksel konseriyle son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Meşaleler ile yürüyen kalabalık

- Slogan atmaları

- Dev Türk bayrağı taşımaları

Haber:Nuri PİR-Kamera: Ceren BEGEÇ/ADANA,()

