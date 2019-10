DHA YURT BÜLTENİ - 24

MSB: Kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ağrı'da 20 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada, içinde bulunduğu aracın roketatarla vurulması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak bugün şehit olan İstihkam Er Zekeriya Altunok için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "20 Ekim 2019 tarihinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde çıkan çatışmada ağır yaralanan ve derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,()

Pazar alışverişine gidenlerin bulunduğu minibüs ile kamyon çarpıştı: 19 yaralı



AFYONKARAHİSAR'da, pazar alışverişine gidenlerin taşındığı minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Emirdağ-Bolvadin karayolu Suvermez kavşağında medyada geldi. Hasan Kızılkaya yönetimindeki 34 ZJ 3004 plakalı kamyon ile Mustafa Aykuş’un (46) kullandığı 03 ABF 052 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüsünün sürücüsü Aykuş ile araçta bulunan Yurdamert Aykuş, Hatice Aykuş, İbili Karakuş, Şerif Aykuş, Gülsüm Yıldırım, Ethem Yıldırım, Elif Yıldırım, İsmail Kutlu, Ümmü Yıldız, İmmahan Türk, Ali Kaplan, Fatma Çıraklı, Durdane Yavuz, Şerafeddin Yavuz, Recep Yıldız, Havva Tantış, Durkadın Kutlu ile Afgan uyruklu Shamsulhaq Shahrazat yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Servis minibüsünün Adayazı köyünde okul servis aracı olduğu belirtilirken, köyden ilçeye pazar alışverişine gidenleri taşıdığı öğrenildi.

Haber: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,()

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Sakarya'da orman yangını



SAKARYA'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekipleri yangını müdahalesi sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Taraklı Gölveren Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Taraklı İtfaiye Grup Amirliği ile Taraklı Belediyesi ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangına bölge sakinleri de destek veriyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber: Aziz GÜVENER / TARAKLI(Sakarya),()

Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi(3)

'YEREL BELEDİYELER KAMU ALIMLARINDA YERLİ ÜRETİMİ TERCİH ETMELİ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da yerli raylı sistem araçları üreten fabrikayı ziyaret etti. Yüzde 60'ı yerli üretilen vagonları inceleyen Bakan Varank, makinist koltuğuna oturarak bir süre vagonu kullandı. Bursa sanayisinin ülkemizde önemli yere sahip olduğunu belirten Bakan Varank, "Bursa altyapısı ve sanayisi ile Türkiye'de katma değerli üretime katkı sağlayabilecek en önemli şehirlerimizden bir tanesi. Şu anda makine ve raylı sistemler üreten bir firmadayız. Bu vagonda olduğu gibi yüzde 60 yerlilik oranlarını yakalamış, bujiler dahil yerli araçlar üretebilen bir firmamız. Biz bunu sıklıkla vurguluyoruz. Türkiye'de yerel yönetimler özellikle büyük kamu alımları yapıyorlar. Bu alımlarda bazen yabancı firmaları tercih ettikleri durumlar olabiliyor. Biz buradan çağrımızı yapmış olalım. Bu vagonlar İstanbul'da kullanılacak. Bu firmamız yurt dışında ihale kazanarak, raylı sistemler üretip satabilen bir firma. Biz Türkiye'deki belediyelerimize çağrıda bulunuyoruz. Lütfen yerli üretim ürünler varken yabancı ürünleri tercih etmesinler. Vagonları kullandım. Ben çok beğendim" dedi.

Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi (4)

'BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA SAVUNMA SANAYİİNİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Ekim ayı meclis toplantısına katıldı. Toplantının ardından iş insanlarıyla birlikte yemekte buluşan Bakan Varank, burada konuştu. Barış Pınarı Harekatı'nda savunma sanayinin önemine vurgu yapan Bakan Varank, "Barış Pınarı Harekatı bir gerçeği tekrar çok net biçimde ortaya koydu. Savunma sanayisinde kat ettiğimiz yol, bize başarıyı getirdi. Şimdi sıra, sanayinin diğer alanlarında da bu başarıyı yakalamakta. Türkiye ekonomisine ve kendi potansiyelinize çok daha güçlü bir şekilde güvenin. Finansman maliyetleri ve enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık. Uluslararası kuruluşlar ülkemize ilişkin büyüme tahminlerini teker teker yukarı revize ediyorlar. Ekonomimiz günden güne inşallah daha da güçlenecek. Barış Pınarı Harekatı'nın bölgemizin güvenliğine ve kalıcı istikrarına çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu harekat sadece sınırımızda değil Türkiye ekonomisinde de güvenli bir alan oluşturacak. Hükümet olarak, tamamen pozitif gündeme odaklandık. Türkiye'yi büyütecek adımları atmak, milletimizin refahını yükseltecek hamleleri yapmak temel önceliğimiz" dedi.

'BURSA, 128 AR-GE MERKEZİYLE İSTANBUL'DAN SONRA İKİNCİ SIRADA GELİYOR'

Bursa'ya yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Varank, "2002 öncesi dönemde Bursa'da 9 OSB varken, 17 senede 8 yeni OSB'yi şehrimize kazandırdık. Böylelikle 100 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturduk. Yine bu sene 2 yeni özel endüstri bölgesi ilan ettik. Bu iki bölge tam kapasiteyle çalıştığında, cari açığımızda yıllık 330 milyon dolarlık azalma olacak. Bursa'nın bir diğer ayırt edici özelliği de inovasyona olan yatkınlığı. İlimizde 128 Ar-Ge merkezi bulunuyor, bu da Bursa'yı İstanbul'un ardından ülke genelinde 2'nci sıraya taşıyor. Nitekim, Bursa'nın ihracatında orta ve yüksek teknolojili ürün payının yüzde 58'in üzerinde olması tesadüf değil. Biliyorsunuz çok hızlı bir teknolojik dönüşüm çağından geçiyoruz. Sanayimizin buna hazırlıklı olması gerekiyor. Bu amaçla, Ankara'dan sonra ikinci model fabrikamızı Mart ayında Bursa'da açtık. Bakanlık olarak buraya 4 milyon TL katkı sunduk. Sanayicilerimiz burada düzenli olarak, yalın uygulamalar ve dijital yetkinlikler eğitimlerine katılıyor. Robotların üretim hattında kullanılması, makineler arası dijital etkileşim ve nesnelerin interneti uygulamalarıyla model fabrikayı daha ileri seviyelerde eğitim ve danışmanlık veren bir yapıya ulaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

'ÖNÜMÜZDE REFORM VE ATILIM DÖNEMİ VAR'

Gelecek 4 yılın kesintisiz, reform ve atılım dönemi olduğunu söyleyen Bakan Varank, "Daha Güçlü bir Türkiye için yönümüzü belirledik. Katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde yeni bir başarı hikayesini inşallah hep birlikte yazacağız. Bu yolda atacağımız adımları, geçen ay açıkladığım 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz belirleyecek. Bu stratejiyi Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırladık ve cumhuriyetimizin yüzüncü yılına giderken oldukça somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika eksenimiz var. Bunlardan ilki Yüksek Teknoloji ve İnovasyon. Burada amacımız; ülkemizi kritik teknolojilerde rekabetçi bir yapıya kavuşturup, küresel ligde önemli bir oyuncu haline getirmek. Sanayide Dijital Dönüşümle, teknoloji eksenli sanayileşme için somut adımlar atacağız" dedi.

Bodrum Cup'ta deniz üzerinde sergi



BODRUM'da 1989 yılından bu yana aralıksız düzenlenip Türkiye'nin en uzun soluklu yelken yarışı olan 31. American Hospital The Bodrum Cup'ta bir ilk gerçekleşti. Dünyaca ünlü heykeltraşımız İlhan Koman'ın vefatından önce sahibi olduğu Hulda isimli teknesinde eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Bodrum'da hem yarış hem de kültür-sanat festivali olarak düzenlenip ülke tanıtımına büyük katkı yapan organizasyonda, dünyaca ünlü heykeltraşımız İlhan Koman'ın vefatından önce sahibi olduğu Hulda isimli 114 yıllık teknesinde Koman'ın eserlerinden oluşan sergi açıldı. Açılışa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ve ünlü gazeteci Ayşe Arman katıldı. Her yıl sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapan yarışta Belediye Başkanı Ahmet Aras, Onursal Başkan Erman Aras, Komite Başkanı Süleyman Uysal ve Arman, üzerlerinde, 'İyilik için yelkenler fora', 'Yelkenleri iyilikle doldurduk', 'Dünyayı iyilik kurtaracak' ve 'İyilik bulaşıcıdır' gibi yazılar yazan tabelaları açtı. Katılımcılar, açılışta Bodrum'da üretilen İyilik Atölyesi kolyelerini de taktı. Koman'ın deniz üzerindeki sergisi büyük ilgi çekerken açılışın ardından Mimar Nevzat Sayın söyleşisi düzenlendi. ERA Yelken Kulübü'nün Kültür Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi'nni desteğiyle düzenlediği The Bodrum Cup'a bu yıl American Hospital isim sponsorluğu, Yalıkavak Marina ana sponsorluk yapıyor.

Van'da PKK sığınağında silah ve mühimmat ele geçirildi



VAN'ın Gürpınar ile Çatak ilçeleri kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, sığınakta uzman ekiplerce imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Bükeş ile Çatak ilçesine bağlı Aruh Yaylası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Kıran -Şehit GK Kerem Karakoç' adında düzenlenen operasyonda, PKK'ya ait sığınak tespit edildi. Sığınakta, yapılan aramada silah mühimmat ve yaşam malzeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Haber: Behçet DALMAZ / VAN,()

*GÖRÜNTÜ TAKİP EDLİYOR

Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Çetin, tutuklandı



VAN 4'üncü ve 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi ile Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan sonra gözaltına alınan Erciş eski belediye başkanı Yıldız Çetin ve beraberindeki 3 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Çetin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör propagandası yapmak' suçlarından tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri, 15 Ekim'de eski Erciş Belediyesi Başkanı Yıldız Çetin ve 13 belediye meclis üyesinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda, Çetin ve 13 meclis üyesi gözaltına alındı. Çetin ve beraberindeki belediye meclis üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan 8 belediye meclis üyesi, dün akşam çıkarıldıkları mahkemece 'terör örgütüne üye olmak', 'PKK/KCK'ya eleman kazandırmak' suçlarından tutuklanıp Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan Yıldız Çetin ve beraberindeki 3 kişi, de bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Çetin, 'terör örgiütüne üye olmak' ve 'terör propagandası yapmak' suçlarından tutuklanıp Van F Tipi Kapalı cezaevine gönderilirken, belediye meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Hücret Kandemir ile HDP İlçe Başkan Yardımcısı Şakir Asıl da, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Barbaros KUL /ERCİŞ(Van),()

================================