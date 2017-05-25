DHA YURT BÜLTENİ - 23

Polisle tartışınca yaka- paça gözaltına alındı



EDİRNE ve Tekirdağ polis ve jandarma ekiplerice huzur operasyonu düzenlendi. Uygulama sırasında polisle tartışan alkollü kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, 70 personelin katılımıyla huzur operasyonu düzenledi. Saat 21.00'de başlayan uygulamada, kentin 5 noktasında gelen araçlar, didik didik arandı, şüpheli görülen kişiler ise Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi'nde girişinde kurulan uygulama noktasına eşinin kullandığı otomobille gelen bir kişi ise polis ekipleriyle tartıştı. Alkollü olduğu gözlenen kişi, tartıştığı polis memuruna 'sizin paranızı biz ödüyoruz' dedi. Karşılıklı tartışmanın ardından polis memuru, kendisine hareket ettiği gerekçesiyle şikayetçi olacağını söyledi. Polislere direnen alkollü kişi, eşinin ve çocuklarının yanında güçlükle yere yatırılarak elleri arkadan kelepçelendi. Bu sırada eşi 'Zülfü bir şey yapmadı, yalvarırım bırakın' diye polislerden serbest bırakmasını istedi. Gözlatına alınan ve ismi öğrenilemeyen kişi Polis Merkezi'ne götürüldü.

JANDARMADAN 'DRONE'LU UYGULAMA

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri de kent genelinde 28 farklı noktada 180 personelle asayiş uygulaması yaptı. TEM otobanı Edirne gişelerinde kurulan uygulama noktasında jandarma ekipleri yol kontrolünde 'drone' kullandı. Havadan uygulama noktasından kaçan araç olup olmadığı kontrol edildi. Gelen araçlar narkotik köpeklerince aranırken, şüpheli görülen kişilere kimlik kontrolü yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren uygulama sırasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

TEKİRDAĞ'DA DA UYGULAMA

Tekirdağ'da ise 5 noktada 150 polis görev yaptı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın da denetlediği uygulamalarda, şüpheli araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolculara kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca şüpheli kişilere yönelik GBT yapıldı.

ÇORLU'DA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde polis ekipleri, kent genelindeki giriş çıkışlarda araç ve kişiler üzerinde asayiş uygulaması yaptı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe’nin yönettiği ve 250 polisin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar tek tek arandı, sürücü ve yolcuların GBT'si yapıldı. Kontroller sırasında haklarında arama kararı olan 3 kişi gözaltına alındı. Trafik ekiplerince kusurlu görülen 2 araç trafikten men edildi. Çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklete ise el konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(EDİRNE)

-Polisin uygulama noktası

-Gelen araçlar

-Polisin araç araması

-Polisle alkollü kişinin tartışması

-Alkollü adamın yere yatırılması

-Kadının eşini bırakmaları için yalvarması

-Adama güçlükle kelepçe takılması

-Polis aracın binmesi

-Alkollü adamın ailesinin olduğu otomobil

-Polis ekipleri genel

-Jandarmanın gişelerdeki uygulaması

-Köpeklerin araç araması

-Drone görüntüsü-

-Drone ekranı ve havadaki görüntüsü

-Drone detay

-Jandarma araçları

-Havadan uygulama noktası (drone çekimi)

-Genel görüntüler

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(TEKİRDAĞ)

-Uygulamaya katılan resmi ve sivil polis ekipleri

-Uygulamaya tabi olan araç ve araçtakiler

-Trafik polislerinin araçları durdurması

-Araçlarda ekiplerin arama yapması

-Vatandaşlarla röp.

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(ÇORLU)

-Uygulama noktası

-Araçların aranması

-Polis ekipleri

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ruhan YALÇIN-Mehmet YİRUN / EDİRNE,TEKİRDAĞ,()

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İzinsiz gösteriye polis müdahalesi; 18 gözaltı



HATAY’da açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tutuklanmasını prosto etmek için eylem yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 18 kişiyi gözaltına aldı.

Eğitim-Sen Hatay Şubesi üyeleri, KHK ile görevden ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Saray Caddesi Künefeciler Meydanı’nda toplandı. Polis, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle gruba dağılmaları için anosta bulundu. Yapılan uyarıya rağmen dağılmayan gruba, polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından eylemi sürdürmek isteyen, aralarında kadınların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eylemcilerden görüntü

- Eylemcilerin slogan atması

- Polisin biber gazıyla müdahale etmesi

- Gözaltına alınanlardan görüntü

- Gözaltına alınanların polis aracına bindirilmesi

SÜRE:02' 36" BOYUT: 239 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK / HATAY,()

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Adana'da asayiş uygulaması



ADANA'da 'Türkiye Huzur 6' kapsamında 500 polis ile asayiş uygulaması yapıldı.

Ülke genelinde geçkeleştirilen 'Türkiye Huzur 6' kontrolleri kapsamında Adana'da oluşturulan sabit noktalarda araçlarda ve eğlence mekanlarında denetleme yapıldı. Asayiş, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Narkotik, Trafik şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 500 polisin katıldığı kontrollere, havadan da bir helikopter destek verdi. Özel eğitimli detektör köpelerle araçlarda uyuşturucu arayan polisler, binlerce vatandaşın da kimlik sorgusunu gerçekleştirdi. Kontroller, gece yarısına kadar devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kontrol noktasından görüntü

- Polisin yoldan geçen şüpheli araçları kontrol noktasına yönlendirmesi

- Kadın polisin, otomobilden inen kadının üzerini araması

- Kontrol noktasında güvenlik önlemi alan özel harekat polisi ve kaldırımda yürüyen vatandaşlar

- Detektör köpekle ile otomobilde arama yapılması

- Polislerin araçlarda arama yaptığı sırada refüde güvenlik önlemi alan özel harekat polisinin çevreyi gözetlemesi

- Polisin lüks siyah bir cipi kontrol noktasına yönlendirmesi

- Polislerin cipte arama yapması

- Polislerin cipte ruhsatlı iki tabancayı inlemesi

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 03'12 - Boyut: 196 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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Azez ilçe merkezinde bombalı saldırı: 5 ölü, 3 yaralı



KİLİS'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçe merkezinde DEAŞ'yı teröristler tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Azez ilçe merkezinde, DEAŞ'lı teröristlerce gece saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Caddede meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananlar sahra hastanesinde tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,()

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Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 7 yaralı



BURSA'nın Keles İlçesi'nde tarım işçilerini taşıyan traktörün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Keles İlçesi Mengen Deresi mevkiinde meydana geldi. Tarladan dönen işçileri taşıyan Ali Rıza Yıldız yönetimindeki plakası belirlenemeyen traktör, rampayı çıkarken kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ali Rıza Yıldız ile işçilerden Hüseyin, Fatma ve Yusuf Rıza Yıldız, Gülebe ve Ayşe Bayduz ile Pembe Batı yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Keles ve Bursa Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber: Mehmet İNAN / KELES-BURSA,()

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Otomobil hırsızları parkta çekirdek yerken yakalandı



KONYA'da park halindeki otomobili çalan biri Suriye uyruklu 2 kişi, parkta çekirdek yerken yakalandı.

Olay, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşısında meydana geldi. Park halindeki 26 DH 891 plakalı otomobilin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayın meydana geldiği bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, şüphe üzerine bir parkta çekirdek yiyen iki kişinin kimlik sorgusu ve üst aramasını yaptı. Aramada, 37 yaşındaki Murat Kızıl ile Suriye uyruklu 18 yaşındaki Abdülmecit El Başe olduğu belirlenen kişilerin üzerinde, uzaktan kumanda ile bir araca ait anahtar bulundu. Çelişkili ifadeler veren şüpheliler, gözaltına alındı.

Başe, emniyetteki sorgusunuda 26 DH 891 plakalı otomobili çalıp, merkez Karatay İlçesi Nakipoğlu Mahallesi'ndeki boş araziye bıraktıklarını söyledi.

Hırsızlık suçundan poliste kaydı bulunan Murat Kızıl ise, 10 gün önce parkta tanıştığını söylediği Başe'nin, kapılarının açık olduğunu ve üzerinde anahtarının bulunduğunu söylemesi üzerine, aracı gezmek için aldıklarını öne sürdü.

Otomobil sahibine teslim edilirken, şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Tolga YANIK / KONYA,()

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İrlandalı turist, otel odasında ölü bulundu



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne tatile gelen İrlandalı turist 44 yaşındaki Grant Rees, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Tatil için bugün sabah saatlerinde Bodrum'a gelen İrlandalı turist Grant Rees ile Howard Malcolm, Gümbet Bardakçı Koyu'ndaki bir otele yerleşti. Odalarında dinlenmeye çekilen turistlerden Rees, akşam yemeğe inmeyince, arkadaşı Malcolm, otel yetkililerinden yardım istedi. Odaya giren yetkililer, Rees'i yatakta hareketsiz bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rees'in hayatına kaybettiği belirlendi.

Arkadaşının, sırt ağrısı olduğu için aşırı dozda ilaç almış olabileceğini söylediği Grant Rees'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),()

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