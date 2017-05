DHA  YURT BÜLTENİ-23

Bakan Akdağ'dan, valinin ayakkabı boyattığı çocuğa 100 lira harçlık

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Erzurum'un Karayazı İlçesi'nde katıldığı temel atma töreni sonrası Vali Seyfettin Azizoğlu'nun ayakkabısını boyatıp 5 lira verdiği ortaokul öğrencisi Azat Gül'e 100 lira harçlık verdi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Karayazı İlçesi'nde Ali Şeker Vakfı tarafından yaptırılacak olan 100 yataklı Kuran kursunun temel atma törenine katıldı. Törende Bakan Akdağ'ın yanı sıra, Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, din adamı Veli Velioğlu da hazır bulundu.

Törenin ardından Karayazı ilçe merkezinde Vali Seyfettin Azizoğlu, ayakkabı boyayarak ailesinin geçimine yardımcı olan 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Azat Gül'e ayakkabılarını boyattı. Bu sırada ikindi namazını kılıp camiden çıkan Bakan Akdağ, Vali Azizoğlu'na uzaktan ne yaptığını sordu. Ayakkabı boyattığını söyleyen Azizoğlu, 1 liraya ayakkabı boyayan Azat'a, 5 lira verdi. Bakan Ağdağ ise Valinin korumasından 100 lira alıp "Al yavrum, al al. Senin hakkın o. Bu da bizim sana verdiğimiz harçlık" dedi. Parayı almak istemeyen küçük Azat'ı alnından öpen Bakan Akdağ, "Sen büyük bir adamsın belli. Cebine koy, gözükmesin para. Evine de selam söyle. Senin adı ne? Sen büyük adamsın. Okulda işler nasıl gidiyor, kaçtasın bu sene" diye sordu. Bakan Akdağ, parayı almaya ikna ettiği Azat Gül'den, 7'nci sınıfa gittiğini ve 5 kardeş olduğunu öğrendi, derslerine çalışması konusunda uyarıda bulundu. Bakan Akdağ, yanındakilere Azat'ın babasıyla görüşmek istediğini belirtip ayrıldı. Basın mensuplarının mikrofon uzattığı Azat Gül ise, "Utandım. Her şey para değil" diye konuştu.

AKDAĞ: İFTAR VE SAHUR ARASINDA BOL SU İÇİLMELİ

Bakan Akdağ, buradan Karayazı Devlet Hastanesi'ne gidererek denetlemelerde bulundu, hastalarla görüştü. Ardından Kaymakamlığa geçen Bakan Akdağ, kameralar önünde Karayazı ile ilgili bilgiler verirken, "2002'de Karayazı'da kırık dökük bir sağlık ocağı vardı. Şimdi ise her türlü hizmetin verildiği, ameliyatın yapıldığı bir hastane var. Karayazı, özellikle başarılı dereceler alan atletler çıkıyor. Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın önerisi, Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 2026 Kış Olimpiyatlarına aday olacağız" dedi. Bakan Akdağ, yaklaşan Ramazan ayı ile ilgili olarak, yaklaşık 17 saat oruç tutulacağına işaret etti. Şeker, kalp hastalarının oruç konusunda kendi başlarına karar vermemelerini ve doktorla görüşmelerini öneren Bakan Akdağ, iftar ve sahur yemekleriyle ilgili olarak da, "Sahurda yemeği, aceleye ve son dakikaya sığdırmamak gerek. Protein açısından zengin gıdalar alınmalı. Sahur ile iftar arasında bol sıvı, özellikle bol su içilmeli. İftara ise çorba ile başlanmalı. Yavaş yavaş sindirerek yemek yenmeli. Aşırı yemekten kaçınılmalı" diye konuştu

Antalya'da on binler yürüdü

ANTALYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Sağanak yağmura karşın on binlerce kişi, ellerinde meşaleler, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle yürüdü.

Muratpaşa Belediyesi ve sivil toplum örgülerinin katılımıyla düzenlenen fener alayı, Konyaaltı Beach Park'tan başlayıp, Konyaaltı ve Cumhuriyet caddelerini takiben Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Etkinliğe katılan on binlerce kişi, ellerinde Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle meşaleler eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sırasında 400 metrelik dev Türk Bayrağı açıldı. Kalabalık yürüyüş boyunca İzmir Marşı'nı seslendirdi, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı attı. Geleneksel fener alayı yürüyüşüne CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Milletvekilleri CHP'li Niyazi Nefi Kara ve Devrim Kök, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş ve 'Cumhuriyet İçin El Ele Platformu' içinde yer alan 70'in üzerinde sivil toplum örgütünün temsilcileri de katıldı. Antalyalıların doldurduğu Cumhuriyet Meydanı'nda, fener alayı alkışlarla karşılandı. Burada halka seslenen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Toroslarda bir yörük çadırında duman tütüyorsa cumhuriyet tehlikede değildir, emin ellerdedir' dediğini belirterek, şunları söyledi: "İşte Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda bu yağmura rağmen on binler toplanıyorsa, cumhuriyetimiz emin ellerdedir, herkes müsterih olsun. 1453'te İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet 'Ben, Doğu Roma İmparatoruyum' dedi. Bu bir aklileşmeydi. Akıl ve mantığın devlet yönetimine gelmesiydi. O maceranın sonu, bütün gidilen yerlerde insanlara hoşgörüyle davranılarak Viyanalara, Budapeştelere kadar gidildi. Akli devlet yönetiminin bir sonucuydu. Sonrasında devlet yönetiminden akıl dışlandığı zaman yetersiz, kifayetsiz, bilimden yoksun bazı fetva makamlarının etkisine girdiğinde devlet yönetimi 18 ve 19'uncu yüzyıllarda Osmanlı imparatorluğu hızla çöktü. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan irade, devlet ve millet yönetimine, insanların geleceğine akıl ve bilimi geri getirmenin iradesiydi." Meydanı dolduran on binlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Uysal, “Geldiğimiz noktada Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan bütün ülkelerden onlarca ileride bambaşka bir cumhuriyet oldu. Anadolu kentleri Şam'dan, Bağdat'tan, Kahire'den gerideyken, hepsinden daha ileri kentler oldu. Türkiye Cumhuriyeti daha müreffeh bir cumhuriyet oldu. Bunun kıymetini bilen sizler için devletimizi yönetenlere sesleniyorum, bakınız biz Muratpaşa'mızda, Antalya'mızda bütün özel günlerimizi, milli ve dini bayramlarımızı elbirliği içinde kenetlenerek kutluyoruz. Kutlamaya da devam edeceğiz. Milli bayramların en coşkuyla kutlandığı yer Türkiye genelinde belki de Antalya'dır, bu Cumhuriyet Meydanı'dır. Bu geleneği devam ettirmekte kararlıyız" diye konuştu.

'ZÜBEYDE ANANIN EVLATLARIYIZ'

Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinden çatısına kadar tüm yapılarının Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olduğunu belirten ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş ise, “Atatürk'ün eserlerine sahip çıkmak hepimizin tarihsel görevidir. Son zamanlarda büyük önder Atatürk'ün manevi şahsına, annesi ve manevi kızına yapılan hakaretlerin özü ve hedefi de yine Atatürk'ün eserleridir. Bu sapkın ve aymaz hainlerin yaptıklarını Türk milleti asla kabul edemez. Atatürk'e yapılan saldırılara karşı toplumumuzun bütün kesimlerinden tepki gösterilmiş olması ise çok önemli ve anlamlıdır. Unutulmalıdır ki Zübeyde ana hepimizin anasıdır. Atatürk hepimizin atasıdır. Zübeyde anamız bir evlat doğurmuş, onun oğlu Mustafa Kemal Atatürk ise bir devlet meydana getirmiştir. Bugün Cumhuriyet Meydanı'ndan bütün dünyaya haykırıyoruz; Zübeyde ananın evlatlarıyız. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Cumhuriyetin yılmaz bekçileriyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçı Onur Akın konser verdi.

Edirne’de fener alayı düzenlendi

EDİRNE'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarınde belediye tarafından fener alayı düzenledi.

Edirne belediyesi kentte bulunan bazı sivil toplum örgütlerinle birlikte fener alayı yürüyüşü düzenledi. Akşam saatlerinde Talatpaşa Caddesi üzerinde yapılan yürüyüşe CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu CHP İl Başkanı Fevzi Pekcan ve 500’e yakın vatandaş katıldı. Burada toplanan kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları , meşalelerle polisin geniş güvenliği altında marş söyleyip “Mustafa Kemal’in askerleriyizö, Türkiye laiktir laik kalacakö sloganları atarak belediye bandosunu çaldığı marş eyliğinde 3 kilometre mesafedeki Atatürk anıtına yürüdü. Kortej yürüdüğü sırada yol boyunca vatandaşlar kalabalığı alkışlarken, bazı vatandaşlarda evlerin balkona çıkıp destek verdi.. Anıtta saygı duruşunda bulunan kalabalık ardından İstiklal Marşı okudu. Anıtta okunan şiirler ve konuşmaların ardından Edirne Belediyesi bandosunun verdiği konserle tören sone erdi.



Tokat'taki Ballıca Mağarası'nda defile

TOKAT'ta Valilik ve Belediye işbirliğiyle düzenlenen 'Geleneksel El Sanatları Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı' etkinlikleri kapsamında Pazar İlçesinde bulunan Ballıca Mağarasında defile düzenlendi.

Tokat Valiliği ve Belediye işbirliğiyle düzenlenen 'Geleneksel El Sanatları Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı' etkinliklerinin 2’nci gününde Pazar ilçesinde Ballıca Köyü sınırları içerisinde bulunan 680 metre uzunlukta ve 95 metre yüksekliğinde olan Ballıca Mağarası’nda defile düzenlendi. Defilede ünlü mankenler Şebnem Schaefer ve Günay Musayeva'nın yanı sıra Best Model ve Miss Model yarışmalarında dereceye giren profesyonel 15 model Tokat'a özgü motiflerin yer aldığı kıyafetleri sergiledi.

İLK DEFA MAĞARADA DEFİLYE ÇIKTILAR

Manken Şebnem Schaefer ilk defa bir mağarada defile katıldığını kaydederek, "Bizim için çok farklı bir yer, defile öncesinde kıyafetler ile çekimler yaptık. Herhalde kimse inanmaz böyle kıyafetler giyerek burada defileye çıkacağımıza, bu bir ilk olacak. Dünyada mağarada defile yapıldı mı duymadım. Ben burada olduğum için çok memnunum. Mağarayı gezdim ve çok beğendim. Çok değişik geldi. Hem ürkütücü hem de güzel’’ dedi. Manken Günay Musayeva ise ilk kez bir mağarada defileye çıktığı için çok heyecanlı olduğunu ve böyle bir yerde defile yapmaktan çok mutluluk duyduğunu söyledi.

