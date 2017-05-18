DHA YURT BÜLTENİ - 23

2 çocuk annesi evde başından vurulmuş halde bulundu



ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Ebru Gök, evde başından vurulmuş halde, ölü bulundu.

Kemer’e bağlı Yeni Mahalle’de oturan İbrahim Gök, akşam saatlerinde eve geldiğinde eşi Ebru Gök'ü, yannıda av tüfeği, yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, başından vurulduğu belirlenen Ebru Gök'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay sırasında evde olan Ebru Gök'ün 8 yaşındaki kızı ise babası tarafından dışarı çıkarıldı.

İntihar ettiği sanılan Ebru Gök'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Binanın dışından görüntü

- Polis şeridinden detay

- Ailesi ve yakınlarının ağlaması

- Evin kapısından ve polislerin olduğu yerden detay

- Kadının annesinin feryatları

- Cenazenin evden çıkarılması ve araca yüklenmesi

67.6 MB /// 02.07'

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya),()

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Adıyaman'da kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı



ADIYAMAN'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polislerin ayırdığı grupta yaralanan 2 kişi, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Polisler

- Kavgaya karışanlar gözaltına alınması

- Gözaltına alınan polis araçlarına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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Kömür ocağında metan gazı 2 can aldı (4)

OCAKTA İNCELEME YAPILDI

Kemer’in Ovacık Mahallesi’nde dün akşam metan gazı sızıntısı sonucu 2 işçinin zehirlenerek öldüğü Balyak Madencilik’e ait kömür madeninde Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kaan Doğan ve Kemer Cumhuriyet Savcısı Semih Altun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bilirkişi heyeti incelemelerde bulundu.

TEKRAR ÇALIŞMASINA KARAR VERİLDİ

İşçilerle bir süre konuşan Doğan ve Altun, daha sonra görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Jandarmanın çevrede güvenlik önlemi aldığı madene giren bilirkişi heyeti ve jandarma ise inceleme yaptı. Yaklaşık 1 saat süren incelemenin ardından madenin tekrar çalışmasına karar verildiği belirtildi. Madendeki yoğun gazın boşaltılması için de sürekli hava basıldığı kaydedildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan şirket ortaklarından M.M.B., işletmede görevli müdürler S.A. ve E.T. ile mühendis M.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce gözaltına alınan şirket ortaklarından R.B.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin jandarma aracından inişi

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi

- Hükümet konağı yazısından görüntü

- Yakınlarının konuşmalarından görüntü

35.9 MB /// 01.07"

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya),()

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Orman içşisi devrilen ağacın altında kalarak öldü

KARABÜK’te, traktörü ile çalıştırdığı makaralı halat yardımıyla yamaçtan tomruk çeken 68 yaşındaki Nuri Kazancı, destek olarak kullandığı ağacın yerinden sökülüp üzerine devrilmesi sonucu direksiyon başında yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bolkuş Köyü Yalnızca mevkisinde meydana geldi. Orman işçisi Nuri Kazancı, traktörü ile çalıştırdığı makaralı halat yardımıyla yamaçtaki tomrukları yukarıya çekmeye başladı. Nuri Kazancı'nın, tomrukları çekerken destek olarak kullandığı çam ağacı, halatın ucundaki tomruğun ağırlığına dayanamayarak traktörün üzerine devrildi. Traktörün direksiyonu başında bulunan Nuri Kazancı, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki ağacın altında kaldı. İş arkadaşları Kazancı'yı ağacın altından çıkardı. Haber verilmesiyle gelen 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde Kazancı'nın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Nuri Kazancı’nın cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Nuri Kazancı’nın resmi

Süre:(01.53) Boyutu:(81 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

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Muradiye'de PKK'lı 3 terörist öldürüldü



VAN'ın Muradiye İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK'lı 3 terörist, ölü ele geçirildi.

Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağara tespit edilerek bölgeye operasyon düzenlendi. Jandarma ve özel harekat polislerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına teröristler ateşle karşılık verince, çatışma çıktı. Çatışmada 3 terörist öldürüldü. Teröristlerle birlikte, bir M-16 piyade tüfeği, iki AK-47 piyade tüfeği ve bir roketatar ele geçirildi.

Öldürülen teröristlerin geçen 15 Nisan tarihinde güvenlik korucusu Adnan Vanlı'nın şehit olduğu, Muradiye Ak Parti İlçe Başkanının konvoyuna yönelik saldırıyı düzenlediği ve ilçede eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtildi.

GÖRÜSNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Operasyondan görüntüler

Haber: Orhan AŞAN / VAN,()

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Başkentte açlık grevine destek veren gruba polis müdahalesi

ANKARA'da Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın görevlerine iade edilmek için başlattıkları açlık grevine destek vermek için bir araya gelen gruba polis müdahale etti.

OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın görevlerine iade edilmek için başlattıkları açlık grevine destek vermek isteyen yaklaşık 15 kişi Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya geldi. Burada ateş bekleyen grubun çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis dağılmaları konusunda uyarıda bulundu, dört dakika süre verdi. Grup dağılmayınca, polis gruba müdahale etti. Önce yakılan ateşi söndüren polis daha sonra 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 kişi polis aracına götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ateş yakıp bekleyen grup

Polis ile grup arasındaki görüşme

Polisin yakılan ateşi söndürmesi

Grup üyelerinin gözaltına alınması

Gözaltına alınanların polis otosuna götürülmesi

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,()

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Bandırma Kuşcenneti Festivali başladı



BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Bandırma’da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Sanat Festivali başladı. Yurt dışından gelen halk oyunları toplulukları ve tiyatro ekiplerinin katıldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP Balıkesir Milletvekilleri Mehmet Tüm, Namık Havutça ve vatandaşlar belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde yürüdü. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Dursun Mirza, “Hoşgörünün kenti Bandırma’da her rengin kendi güzelliğini özgürce sunabildiği bir güne tanıklık ediyoruzö dedi.

Kaymakam Günhan Yazar ise, “Bandırma kültür sanat şehri olma yolunda emin adımlarla yürüyor, bu yeter mi, yetmez. Sanatı ve sanatçıyı halkla buluşturacak insanlara ihtiyaç var. Bizim belediyemiz de bu işi yapıyorö diye konuştu.

Festival kapsamında eserleri en çok satanlar arasında yer alan Bubi’nin 'Kafesler' sergisi Bandırmalı sanatseverlerle buluştu. Sergi, 17-26 Mayıs tarihleri arasında Belediye Kültür Sanat Merkezi Galeri Salonu’nda sanatseverlerin gösterimine açık olacak.

FOTOĞRAFLI

Haber: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir),()

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