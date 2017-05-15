DHA YURT BÜLTENİ-23

Zap'a uçan araçtaki 4 kişiden 1'i kayıp



Hakkari'de 1'inci tünel mevkiinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu araç Zap suyuna uçtu. Kayıp 4 kişiden 3'ü bölgeye giden AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaralı kurtarılırken, 1 kadının hala bulunamadığı belirtildi.

Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Hakkari-Van Karayolu'nun 12'inci kilometresindeki 1'inci türel mevkiinde meydana geldi. Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortaköy Köyü'nden yola çıkan Hakkı Berk yönetimindeki 27 UB 395 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Zap Suyu'na uçtu. Kazada, araçta bulunan ve akraba olan sürücü Hakkı Berk, Salih Berk ve Halime Çetin olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri, AFAD ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı olarak kurtarılırken, kayıp olan ve ismi öğrenilmeyen bir kadının bulunması için arama çalışmalarına başlandı. Zap suyuna uçan araçtan yaralı olarak kurtarılan 1'i ağır 3 kişi ise Hakkari Devlet Hastanesine'e kaldıdırılarak, tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Zap suyuna uçan aracı çıkarmaya çalışa ekipler ve vatandaşlar

-Genel ve detay

-Araçta çıkarılan bir yaralı ambulansa getirilmesi

-Sinir krizleri geçiren yakınları

-Yüzü kan dolu yaralı

-Ambulanslar ve vatandaşlar

-Sinir krizleri geçikren kadınlar

-Ambulans giderken

-Vatandaşlar ellerindeki el fenerleriyle zap suyunda kayıp kişiyi ararken

-Yolda bekleyen araçlar ve vatandaşlar

-Koşan 112 sağlık ekiplerinden detay

-Arama çalışmasına katılanlar ellerindeki fenerlerle yola çıkarken

-necman Adıyaman isimli vatandaş ile röportaj

-Panik halinde koşan yaralı yakınları

-Zap suyundaki araçtan görüntü

-Detaylar

-Hakkari Devlet Hastanesi önünde bekleyenlerW

-Hastaneye gelen yakınları ağlarken

BOYUT:382 MB

SÜRE:6 DK 24 SN



Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, ()

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Kokain ele geçirilen geminin personeli adliyede (2)

KOKAİN ELE GEÇİRİLEN GEMİNİN KAPTANLARI TUTUKLANDI

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında operasyon düzenlenen, yanaştırıldığı Kocaeli'deki Derince Limanı'nda, yasal yükü muz gözükmesine karşın konteyner içinde 293 kilo 524 gram kokain bulunan Singapur bayraklı geminin gözaltındaki birinci ve ikinci kaptanı tutuklanırken baş makinist tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE, ()