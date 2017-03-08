DHA YURT BÜLTENİ - 23

Adana'da markete EYP'li saldırı: 1 yaralı

ADANA'da terör örgütü PKK yandaşlarının bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlediği saldırıda, 34 yaşındaki Rıfat Çetinel kulağından yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 3 kişi, çalışanlarının kepenklerini indirmeye hazırlandığı bir market zincirinin şubesine EYP atarak kaçtı. EYP'nin infilak etmesi sonucu market çalışanı Rıfat Çetinel kulağından yaralandı. Patlamada, markette hasar meydana geldi, çevredeki evlerin camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet şubelerinden ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çok sayıda polis sevk edildi. Uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Yaralı Çetinel, ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rıfat Çetinel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Yaralı market çalışanının kulağını tutup, polise olayı anlatması

- Yerdeki cam kırıklarından görüntü

- Olay yerindeki ambulanstan görüntü

- Yaralı market çalışanının polis yardımıyla ambulansa getirilmesi

- Yaralı market çalışanının ambulansa binişi

- Marketin hasar gören kepengi ve kırılan camları

- Marketin çevresindeki polisler

- Uzman polislerin olay yerinde inceleme yapması

- Bölgeye sevk edilen özel harekat polislerinden görüntü

- Bölgeye toplanan meraklı kalabalıktan görüntü

- Polisin kalabalığı dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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Kocasakal: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin isim babası Fetullah Gülen

İSTANBUL Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin isim babasının Fetullah Gülen olduğunu ileri sürerek, "Dünya da Cumhurbaşkanlığı diye bir hükümet sistemi yok. Ben merak ediyordum, bunun isim babası kim diye ? Bunun isim babası Fetullah Gülen, belgesi de var sene 1997" dedi.

İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal, Eğitim- Sen Konya Şubesi tarafından Konya'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenin 'Neye evet, neye hayır' adlı konferansa katıldı. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, CHP ve Eğitim-İş Sendikası üyelerinin katıldığı konferansta konuşan Kocasakal, 95 yıl önce saltanat ve tek adamlık vesayetinin sonlandırılarak egemenliğin millete verildiğini belirtti.

"KARARNAME OLARAK DÜŞÜNMEYİN O BİR FERMANDIR, KRALNAMEDİR"

Egemenliğin tekrar milletten alınarak, tek adama verileceğini ifade eden Kocasakal, " Şimdi yeni Anayasa da, yasama yetkisi meclisten alınıp, kararnameyle bir kişiye devrediliyor. Sakın kararname olarak düşünmeyin, o bir fermandır, o bir kralnamedir. Egemenliğin, kayıtsız şartsız millete ait olması demek hiçbir kişiye veya kuruma devredilmemesi, hep millette kalması ve Türk milletinin de egemenliğinin kuvvetler ayrılığı yoluyla birbirini denetleyecek ve dengeleyecek şekilde kullanması anlamına geliyor. Önümüze getirilen metnin en vahim noktası bu."diye konuştu.

"YALÇIN AKDOĞAN İLE TARTIŞMAYI ÇOK ARZULARIM"

Ak Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ile bir progdamda tartışmayı istediğini belirten Kocasakal, şunları söyledi:

"Yalçın Akdoğan'ı izledim, notlar aldım. Kendisiyle bir programda tartışmayı çok arzularım. Hatta ben açık çağrı yapıyorum, 10 kişi karşı da otursun, ben tek başıma oturayım. Vesayet odakları varmış, ordu, yargı ve cumhurbaşkanı olarak sıralıyor. Bunlar diyor, "Bizim iktidarımız döneminde zayıflatıldı" diyor. Tabi mesela ordu, doğru zayıflattınız. Ama Ortadoğu coğrafyasında güçlü bir ordunuz olmazsa, kurda, kuşa, çakala ve emperyalizme yem olursunuz."

İSİM BABASI FETULLAH GÜLEN

Ümit Kocasakal, Anayasa değişikliğini isteyenler arasında PKK ve Abdullah Öcalan'ında bulunduğunu, ancak 'Evet' oy sayısının artamı için 'Hayır' dediklerini ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin isim babasının da Fetullah Gülen olduğunu ileri süren Kocasakal, "Yalçın Akdoğan diyor ki, "Öcalan başkanlığa hayır" diyor. Yalan, çünkü bizzat terörist başı İmralı tutanaklarında açık bir şekilde başkanlık sistemine de, mevcut Cumhurbaşkanı'nın başkanlığına da sıcak baktığını ve bu konuda ittifak yapacaklarını söylüyor. Türkiye üzerinde bu tuzağı kuran ne Amerikan emperyalizmi, ne İsrail ve Avrupa Birliği emperyalizmi. Kim buna 'Evet' diyor, ben belgeleriyle anlatıyorum. Dünya da Cumhurbaşkanlığı diye bir hükümet sistemi yok. Ben merak ediyordum, bunun isim babası kim diye. Bunun isim babası Fetullah Gülen, belgesi de var sene 1997." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ümit Kocasakal'dan detay

- Salondan ve davetlilerden detay

- Kocasakal, konuşması

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ:/KONYA,()

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Cinayet sonrası oğlunu aradı: Annenizi vurdum (5)

CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

Manavgat’ta geçen yıl boşandığı eşi Aynur Özallı’yı pompalı tüfekle vurarak öldüren Cuma Akkaya, olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde savcıya cinayeti nasıl işlediğini anlattıktan sonra adliyeye getirildi. Tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Cuma Akkaya, ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Akkaya, işlemlerinin ardından Alanya Cezaevi’ne gönderildi.

ADLİYEDE TAŞKINLIK YAPTI

Cuma Akkaya, gündüz adliyeye getirildiği sırada sorgu için beklerken taşkınlık yaptı. Kendisini adliyeye getiren Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle adliyede görevli polislere hakaret ve küfür ettiği belirtilen Akkaya, güçlükle sakinleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Manavgat adliyesinden görüntü

- Tutuklu Cuma Akkaya’nın adliyeden çıkarılışı

- Tutuklunun ticari taksiyle cezaevine götürülmesi

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),()

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Parkta uyuşturucu satarken yakalanıp tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, parkta uyuşturucu satarken yakalanan 25 yaşındaki U.E. tutuklandı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Atatürk Caddesi'nde bulunan parkta uyuşturucu madde sattığı tespit edilen U.E. yaşanan kovalamacayla yakalanıp gözaltına alındı.

U.E.'nin üzerinde yapılan aramada kot pantolonun kemer bölümünde bulunan gizli cepte içime hazır jelatine sarılmış 60 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. U.E.'nin parkta oturduğu parke taşının çevresinde yapılan incelemede 70 gram kubar esrar maddesi bulundu.

Uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunan U.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),()

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Sivas'ta 109 gram bonzai ve 49 ecstasy hap ele geçti

SİVAS'ta polisin bir kişinin evinde ve üzerinde yaptığı aramada, 109 gram bonzai ve 49 ecstasy hap ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahalesi'nde M.Ç. isimli kişinin üzerinde yaptığı aramada, 9.15 gram bonzai, 0.09 gram metamfetamin ve 4 adet ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan M.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 100 gram bonzai ve 45 ecstasy hap bulundu.

M.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gökhan CEYLAN/SİVAS,()

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Kadınlar gününde resim ve fotoğraf sergisi açıldı

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, Ayvalık kültür Sanat Derneği (AYKÜSAD), Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Zeytinde Kadın eli' başlıklı resim ve fotoğraf sergisi düzenledi.

Ayvalık kültür Sanat Derneği, Orhan Peker Sanat Galerisi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle resim ve fotoğraf sergisi açtı. 'Zeytinde Kadın eli' adı verilen sergiye Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Kültür Eski Bakanı Suat Çağlayan, ÇYDD Ayvalık Şube Başkanı Nuray Özer, ADD Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç, Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli'nin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.Ayvalık Kültür Sanat Derneği Resim ve Fotoğraf Atölyesine katılan Adnan Küçükoğlu, Ayla Aybaş, Ayşe Özkan, Gülçin Yasal, Nesrin Kökatan, Nesrin Seçer, Nurhayat Oskay, Ayşin Özen, Birsen Mahmutoğlu, Orhan Otan, Patrizie De Mas, Ceyda Sayıner, Rabia Metin, Ezgi Eker, Sebiha Çamlıdere, Faruk Yücebilgiç Selma Uçar, Figen Bilge Servet Taş, Hüseyin Yanık, Suat Şerifeken İdil Deniz, Şennur Akbaş Yanık, Mayda Erel, Mehmet Hartevioğlu ve Taner Kalkan'ın resim ve fotoğraflarının yer aldığı sergi beğeni topladı.

Açılışta konuşma yapan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, "Ayvalıklılar zeytinle iç içe. Fotoğraf ve resimler görülenleri çok iyi aktarmış. Zeytin emek ister, zeytin kadın ister, zeytin sevgi isterö dedi. Serginin 15 Mart tarihine kadar gezilebileceğini belirten AYKÜSAD Başkanı Yaşar Akçay'da, "Dünya Kadınlar Günü'nü önemsiyoruz. Etkinliklerle bugünün önemini anımsatmaya çalışıyoruz" dedi.

Haber: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir),()

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