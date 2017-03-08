DHA YURT BÜLTENİ - 23

Lice operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi (3)

DİYARBAKIR VALİLİĞİ: LİCE VE GENÇ'TE TOPLAM 10 PKK'LI ETKESİZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbakır Valiliği'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, 2 gün önce Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar Lice'de 4, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında ise 6 terörist olmak üzere toplam 10 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yapılan detaylı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bayrak-41 operasyonu kapsamında; 06 Mart 2017 günü saat 17.00 ile 07 Mart 2017 günü saat 19.00 itibariyle; aralarında yeşil kategori listesinde aranan Erhan Siser (K) Edip Yetüt'ün de bulunduğu 10 terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu operasyonlarda, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 6 adet Kaleşnikov Piyade Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 1 PKMS (Bixi) Makineli Tüfek, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği Şarjörü, 21 adet Kaleşnikov Piyade Tüfeği Şarjörü, 120 adet Kaleşnikov Piyade Tüfeği Fişeği, 7 adet el bombası, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet Yaesu el telsizi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

Diyarbakır Valiliği açıklamasında, Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise 872 kilo toz, 514 kilo kubar esrar olmak üzere toplam bin 386 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, iş makinası ile kazıldığı belirlenen bir sığınaktan bol miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildiği belirtildi.

Haber: DİYARBAKIR,()

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Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de (2)

ŞEHİT EŞİNDEN BAŞBAKAN YILDIRIM'A HEDİYE

Başbakan Binali Yıldırım'a, İzmir'de iş, sanat, medya ve siyaset dünyasından kadınlarla bir araya geldiği gecenin sonunda, şehit eşi tarafından üzerinde 'Her şey vatan için' yazılı Türk Bayrağı desenli halı hediye edildi.

FOTOĞRAFLI

İZMİR,()

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Hırsızlık şebekesi çökertildi: 3 tutuklama

UŞAK'ta, park halinde bir motosikleti çalmak isterken yakalanan E.S.'nin ifadesinden yola çıkan polis, 4 kişilik hırsızlık şebekesini çökertti.

Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önleyici hizmet faaliyetlerinin yürütüldüğü sırada, boş bir arsada park halinde bulunan motosikleti çalmak isteyen E.S.'yi suçüstü yakaladı. E.S.'nin son iki yılda 8 motosiklet hırsızlığı olayına karıştığını belirleyen polis, E.S.'nin verdiği ifade doğrultusunda hırsızlık olaylarını birlikte gerçekleştirdikleri A.K (30), O.S (28) ve H.A.'yı (52) gözaltına aldı. Eşme'de çeşitli zamanlarda meydana gelen 8 hırsızlık olayı ile ilgili araştırmasını derinleştiren polis, şüphelilere yer göstermesi yaptırdı. Manisa'nın Alaşehir İlçesi ile Uşak'ın Ulubey ve Eşme ilçelerinde 8 hırsızlık olayına karıştığı belirlen 4 şüphelinin evinde yapılan aramada ise 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.S., A.K. ve O.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zanlıların adliyeye getirilişi ve çıkarılışından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK,()

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Eskişehir'de 18 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 emniyet mensubundan 14'ü ile 1 emekli jandarma astsubay, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 1'i savcılık tarafından, 2'si de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 15 şüpheli Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Haber: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,()

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Kadınlar Günü'nde boşandığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Aynur Özallı, şiddet uyguladığı ve bıçakladığı gerekçesiyle geçen yıl 8 Mart'ta boşandığı eşi tarafından bu akşam pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Manavgat'a bağlı Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İşyerinden çıkan Aynur Özallı, kızının oturduğu apartmana geldiğinde burada kendisini bekleyen ve geçen yıl 8 Mart'ta boşandığı eski eşi Cuma A. tarafından pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Aynur Özallı, açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken Cuma A. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Aynur Özallı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan polis pompalı tüfekle çok sayıda fişek buldu. Aynur Özallı'nın cenazesi savcının incelemesi sonucu otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cinayet şüphelisi eski koca Cuma A. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Aynur Özallı'nın daha önce birçok kez şiddet gördüğü eski eşinin bıçaklı saldırısına da maruz kaldığı belirtilirken, çiftin geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boşandığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),()

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