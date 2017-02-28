DHA YURT BÜLTENİ - 23

Çanakkale'de deniz ulaşımına sis engeli

ÇANAKKALE'de akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu arasındaki feribot seferleri durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Boğazın Marmara Denizi girişinde görüş mesafesinin iyice düşmesi üzerine Liman Başkanlığı talimatıyla, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri saat 22.30'da durduruldu. Ayrıca özel şirkete ait feribotların sefer yaptığı Çardak-Gelibolu hattında da seferler yapılamıyor. Bu nedenle özellikle ağır tonajlı araçların geçiş noktası olan Lapseki ve Gelibolu feribot iskelelerinde TIR ve kamyonlar uzun araç kuyrukları oluştu.

Yetkililer, sis etkisini yitirdikten sonra bu iki hatta feribot seferlerinin yeniden başlayacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Lapseki feribot iskelesinden görüntü

-İskeledeki feribottan görüntü

-İskeledeki araç kuyruğundan görüntü

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale),()

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Adana'da tehlikeli Suriyeli gerginliği: 4 yaralı

ADANA'da çadırlarda kalan Suriyeli sığınmacılar ve mahalleliler arasında çıkan arbedede 3'ü Suriyeli 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 21 Şubat günü 17 yaşındaki Yahya Kırlangıç'ın Suriyeli 27 yaşındaki İmad Hamidi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi ve zanlının geçtiğimiz günlerde ev hapsi verilerek serbest bırakılmasının ardından mahalle sakinleri ile sığınmacılar arasında gerginlik yaşanmaya başladı. İddiaya göre akşam toplanan mahalle sakinleri, arabalarla Suriyeli sığınmacıların bulunduğu çadırlara geldi. Mahalle sakinleri, sığınmacıların mahalleyi terk etmelerini istemesi üzerine arbede çıktı.

Bir grup mahalleli Suriyelilerin çadırlarını ateşe verirken, kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar 25 yaşındaki Cabir Abid, ağabeyi 32 yaşındaki Ferhan Abid ile ismi henüz belirlenemeyen bir Suriyeliye isabet etti. Olayda, 30 yaşındaki Hüseyin Can Demir de kimliği belirsiz bir Suriyeli tarafından bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki diğer vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis öfkeli kalabalığı havaya ateş ederek dağıttı. Mahalle sakinlerinin ateşe verdiği 3 çadır kullanılmaz hale gelirken, olay yerine çağrılan itfaiye ekibi, yangını diğer çadırlara sıçramadan söndürdü.

Özel Harekât, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerinden çok sayıda ekip ile bölgeyi ablukaya alan polis, olası yaşanacak yeni bir gerginliğin önüne geçmek için güvenlik önlemlerini artırdı.

SURİYELİLER TAHLİYE EDİLDİ

Olayın yaşandığı bölgedeki çadırlarını söken Suriyeliler, mahalleden tahliye edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yüreğir İlçe Belediyesi tarafından çadırları kamyonlara yüklenen Suriyeliler, uygun boş bir araziye yönlendirildi. Yaralı Suriyeli Abid kardeşlerin durumunun ağır olduğu, diğer Suriyelinin tedavisi yapıldıktan taburcu edildiği ve Hasan Can Demir'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- TOMA'nın olay yerine gidişi

- Uzun namlulu silahlı polislerin kalabalığı dağıtması

- Olay yerindeki zırhlı polis araçlarından görüntü

- Vatandaş ile röp.

- İtfaiye erlerinin yanan çadırlara su sıkması

- Çadırlarını boşaltan Suriyeliler

- Suriyelilerin çadırlarını sökmesi

- Özel harekât polislerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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Suriyeli genci darp edilip, bıçaklanma anı kameralara yansıdı

KONYA'da 21 yaşındaki Suriyeli Nureddin El Taha, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce 16 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Taha'nın bıçaklanma anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 26 Şubat'ta saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi'nde meydana geldi. Nureddin El Taha, cadde üzerinde yürüdüğü sırada yanına yanaşan otomobilden inen şüpheliler küfür ettikleri El Taha'yı kovalamaya başladı. El Taha, koşarken kepengi yarı açık durumda bulunan bir lokantanın kapısından içeri girmeye çalıştı. Kapıdan gireceği sırada Suriyeli genci yakalayan şüpheliler onu defalarca sırtından ve bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Taha'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Nureddin El Taha'nın darp edilip, bıçaklanma anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 3 şüpheli, Taha'yı bir işyerine sığınacağı sırada yakalıyor. Şüpheliler daha sonra Taha'yı bıçaklamaya ve demir sopalarla dövmeye başlıyor. Son olarak bir şüpheli Suriyeli gencin üzerine basıp, tekme atıyor. Şüphelilerin daha sonra bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK-KONYA,()

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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen adam hayatını kaybetti

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 35 yaşındaki Tayfun Şahin hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 22.00 sıralarında 1525 sokakta bulunan terkedilmiş bir binanın zemin katında meydana geldi. Bonzai adı verilen uyuşturucu kullandığı iddia edilen Tayfun Şahin'in fenalaşarak yere yığılması üzerine yanında olan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Tayfun Şahin'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mehmet GÜNEY/İZMİR,()

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