DHA YURT BÜLTENİ - 23

Sığınma evine giden kadın, ailesi tarafından otobüsten indirildi, darbedilip, yerde sürüklendi (2)- Yeniden



AKSARAY'da, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle Mersin'deki sığınma evine gitmek isteyen Kadriye S.'nin bindiği otobüs, eşi ve ailesi tarafından otomobille önü kesilerek durduruldu. Otobüse binen ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç. tarafından darbedilen Kadriye S., daha sonra zorla otobüsten indirilip, dakikalarca saçından tutularak yerde sürüklendi. Ailesi tarafından zorla bindirildiği otomobille kaçırılmak istenen Kadriye S., ihbar üzerine olay bölgeye gelen polis tarafından kısa sürede kurtarıldı. Kadriye S., koruma altına alınırken, 6 kişi ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden eşi İ.S., "Neden yaptınız?" sorusu üzerine, "Karım değil mi?" diye cevap verdi.

Ankara'da oturan üç çocuk annesi Kadriye S. (32), eşi İ.S. (34) ile yaşadığı sorunlar nedeniyle evi terk edip, Mersin'deki sığınma evine gitmek için yolcu otobüsüne bindi. İddiaya göre Kadriye S.'nin bindiği otobüsün plakası alan eşi ve genç kadının kardeşleri otomobille yola çıktı. Kadriye S.'nin seyahat ettiği otobüsün önü, Aksaray'da ailesinin içinde bulunduğu 06 BFJ 470 plakalı otomobil tarafından durduruldu. Otomobilden inen ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç., otobüse binerek, Kadriye S.'nin yanına gitti.

SAÇINDAN SÜRÜKLENEREK OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ

Otobüsteki yolcuların endişeli bakışları içerisinde araca binen A.Ç. ve S.Ç., iddiaya göre, Kadriye S. ile konuşarak eve geri dönmesini istedi. Kadriye S., ağlayarak dönmek istemediğini söyledi. Bu sırada zorla otobüsten indirilmek istenen Kadriye S.'nin kardeşlerine diğer yolcular tepki gösterip, engellemeye çalıştı. Ancak, sözlü tartışmanın ardından yolcular müdahale edemedi. Ardından Kadriye S.,yolcuların dehşet dolu bakışları arasında ağabeyi A.Ç. tarafından yumruk ve tokat darbeleri ile darbedildi. Çığlık atan genç kadın yolculardan polisi aramalarıni istedi. Yaşanan arbedenin ardından Kadriye S., direnmesine rağmen ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç. tarafından saçından sürüklenerek otobüsten indirildi.

Yerde sürüklenerek otomobile bindirilmek istenen Kadriye S.'nin direnmesi üzerine aile bireylerinden ablası S.E., eniştesi E.E., yengesi M.Ç. ve eşi İ.S. de genç kadını, vücudunun farklı yerlerinden iterek zorla otomobile bindirdi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Otobüsteki yolcuların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, plakasını aldıkları otomobili olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta önünü keserek durdurdu. Polis, otomobilden indirdiği Kadriye S. ile konuştu. Kadriye S., ailesinden şikayetçi olmadı. Ağabeyleri, ablası, eniştesi ve eşi ise gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan, olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından genç kadının kurtarıldığını, şüphelilerin yakalandığını, araca el konulduğu açıklamasında bulundu.

'NAMUSUMUZ İÇİN YAPTIK"

Gözaltına alınan şüphelilerden yenge M.Ç., kendisini gazetecilerin çektiğini görünce yanındakilere "Kafanız dik olsun. Namusumuz için yaptık" dedi. Gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusu üzerine eşi İ.S. de 'Karım değil mi?' diye cevap verdi. Ağabeyi A.Ç. de kardeşi olduğunu belirtirken, eniştesi İ.S.'yi işaret ederek "Onun da karısı" dedi. Diğer ağabeyi S.Ç. de "Benim de kardeşim. Allah'a şükür başımız dikö dedi.

Kadriye S., koruma altına alınırken, şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi

- Ağabeyi M.Ç.'nin konuşması

- Eşi ve diğer ağabeyinin konuşması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY ()

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Dicle Nehri'ne düşen genç kayboldu

DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri'ne düşen kimliği belirsiz gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Sur ilçesindeki Dicle Nehri'nde meydana geldi. Nehir kenarında dolaşan ve erkek olduğu öğrenilen kimliği belirsiz 18 yaşlarındaki genç, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılarak kaybolan gencin düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. AFAD, diğer ekiplerin de yardımıyla bot ile suda arama çalışması başlattı. Kayıp gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Arama çalışmalarından detaylar

- Botun suya indirilişi

- AFAD, İtfaiye ve UMKE ekipleri

- Dicle Nehrinden detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU:399 MB

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Önce pompalı tüfekle ateş açtı, daha sora kendisini eve kilitledi



BURSA'nın Gemlik ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Beyhan (34) evinin balkonunda pompalı tüfekle rastgele ateş açtı, evin içerisine girerek kendini oraya kilitledi. Polis Özel Harekat ekipleri, dairenin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girip Ahmet Beyhan'ı etkisiz hale getirdi.

Olay, bu akşam 19.30 sıralarında Bursa'nın Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Beyhan, pompalı tüfekle evinin balkondan çevreye ateş açtı. Panik ve korku yaşayan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini gören Ahmet Beyhan, evin içerisine girerek kendini oraya kilitledi. Beyhan'ın ikna olmaması üzerine bölgeye Polis Özel Harekat ekipleri sevk edilirken, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

ÖZEL HAREKATIN OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin 3 buçuk saatlik ikna çabaları olumsuz sonuçlanınca apartmanın elektriği kesildi ve apartman sakinleri tahliye edildi. Daha sonra operasyon için apartmana giren Polis Özel Harekat ekipleri, dairenin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girip Ahmet Beyhan’ı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Beyhan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Polis ekilerinden görüntü

-Operasyondan görüntüler

-Şüphelinin yakalanması

-Kalabalıktan görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), ()-

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ABD Maslahatgüzarı Honevier: Bir şekilde sorunların üstesinden geleceğimize eminim



AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Maslahatgüzarı Jeffrey Honevier, "Geçen yıl kesinlikle zorluklarla dolu olsa da, bizim ilişkimiz bir ortaklık, ortak hedefler ve bolca başarıdır. Şu andaki sorunlar ne olursa olsun, bir şekilde birlikte üstesinden geleceğimize eminim" dedi.

ABD'nin Adana Konsolosluğu, bağımsızlığının 243'üncü yılı dolayısıyla kentteki bir otelde resepsiyon verdi. 'Bağımsızlık Günü' resepsiyonuna ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, ABD Maslahatgüzarı Jeffrey Honevier, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kentte yaşayan ABD vatandaşları ve İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli ABD'li askerler katıldı. Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve bayrak töreniyle başladı.

Resepsiyonda yaptığı konuşmada Adana'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, “Müttefik, arkadaş ve komşu olarak paylaştığımız on yıllarda Amerikalılar sizin kültürünüz, tarihiniz, müziğiniz, diliniz ve elbette Adana kebabınızdan çok keyif aldılarö dedi.

Daha sonra konuşan Maslahatgüzar Jeffrey Hovenier ise Türkiye ve ABD ilişkilerinin özel olduğuna vurgu yaptı. 1831 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu ilişkilerin başladığını hatırlatan Hovenier, şöyle devam etti:

“O zamandan beri, Bağımsızlık Günümüzü her yıl sizle kutlamak bizim için bir onur oldu. Geçen yıl kesinlikle zorluklarla dolu olsa da, bizim ilişkimiz bir ortaklık, ortak hedefler ve bolca başarıdır. Şu andaki sorunlar ne olursa olsun, bir şekilde birlikte üstesinden geleceğimize eminim. Bağımsızlık Günümüzü Adana’da bugün, Dünya Mülteciler Günü olan 20 Haziran’da, kutlamamız bir anlamda uygun oldu. Amerika bağımsızlığını 4 Temmuz’da ilan etmiş olmasına rağmen, benim ailem de dahil olmak üzere, mülteci ve göçmenleri memnuniyetle karşılamak konusunda uzun bir tarihimiz olmasaydı, şu anda olduğumuz millet olamazdık. Bu tarih Amerika’yı son derece çeşitli bir yer yapmıştır, o yüzden 4 Temmuz farklı insanlar için biraz farklı şeyler ifade eder. Bu akşam o çeşitliliği sizlerle kutluyoruz. Bu akşam birbirimizin arkadaşlığının keyfini çıkarmak için bir fırsat. Ama en önemlisi, Amerika’nın kutlaması. Bize katıldığınız için teşekkürler, Türk-Amerikan ilişkisini desteklediğiniz için teşekkürler. 243’üncü doğum günün kutlu olsun Amerika.ö

Görüntü Dökümü

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- Maslahatgüzarı Jeffrey Honevier açıklaması

- Bayrak töreni

- Genel ve detaylar

SÜRE:03'45" BOYUT:420 MB

Haber-Kamera:Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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Bartın'da sele kapılan 1 kişi öldü, 1 çocuk kayıp (4)

HAVA KARARINCA ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Bartın'da sel sularında kaybolan İbrahim Çeliktaş'ın akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşılmasının ardından İsa Akgün'ü arayan ekipler havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına saat 21.00 itibariyle son verdiler. Yarın sabah Sahil Güvenlik ekipleri, AFAD, UMKE, Jandarma ve polis ekipleri saat 06.00 itibariyle arama çalışmalarına yeniden başlayacaklar.

BARTIN ()

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Yol yapımı, zeytin üreticisinde verim kaybı endişesi yarattı



BALIKESİR'in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesi arasında yapımı devam eden çevreyolu nedeniyle oluşan toz bulutları, zeytin üreticileri ile yol çalışmasının bulunduğu bölgede evleri bulunanların tepkisini çekti. Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, "Zeytinin tam çiçeklenme zamanında, yol çalışmalarından yükselen tozlardan bitkinin gözeneklerinin kapanması nedeniyle bu yıl bu bölgedeki bahçelerde ürün kaybı olacaktır" dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasında bir aydır devam eden çevreyolu çalışmaları nedeniyle oluşan toz bulutlarına zeytin üreticileri ve bölgede evleri olan vatandaşlar tepki gösterdi. Çevreyolu çalışmasından dolayı oluşan toz bulutları nedeniyle vatandaşlar, evlerinin kapısını ve pencerelerini açamadığını, sulama çalışmalarının yetersiz kaldığı ileri sürdü. Yol yapım çalışmasının olduğu Darsofa ve Çamcı mahallelerindeki yüzlerce dönümlük zeytin bahçesindeki ağaçlarda biriken toz bulutları nedeniyle verim kaybı yaşanmasından endişe duyan üreticiler, sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyor.

'YETERİNCE SULAMA YAPILMIYOR'

Yaklaşık bir aydan beri Karayolları'nın bölgede çalışması olduğunu ve sulamanın yeterince yapılmamasından dolayı zeytin üreticisinin ürün kaybı endişesi yaşadığını belirten Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, çiçeklenme döneminde zeytin çiçeğinin çok hassas olduğunu kaydetti. Herhangi bir toza veya mevsimsel değişikliğe, sıcaklığa zeytin çiçeğinin dayanamayacağını ifade eden Diker, "Bu şekilde açan çiçekler dış etkenlere maruz kalmasından dolayı meyvesini bağlayamaz ve kuruyan çiçekler dökülerek meyve kayıplarına sebep olur. Yola yakın yerlerde neredeyse hiç zeytin yok. Buradaki çalışma küçük bir kavşak çalışması. Ancak aylardan beri buranın asfaltlamasına geçilemedi. Bundan dolayı zeytinin çiçeklenme döneminde özellikle yoldan kalkan bu tozun ağaçların döllenmesinde çok büyük sıkıntı yarattı ve bu bölgedeki zeytin ağaçlarında verim kaybı oluştu. Yani ağaçlarda zeytin bağlaması problemleri yaşandı. Üreticilerin mağduriyetleri var. Bir an önce bu bölgedeki kavşağın yapılması gereken asfaltlamasının bitirilmesini, tamamlanıncaya kadar olan zamanda da en azından yolun çok sık bir şekilde sulanarak toz kalkmasının önlenmesini istiyoruz "dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çevre yolunda oluşan toz bulutlarından detay görüntüler

-Toz bulutlarından etkilenen zeytin ağaçalrından detay görüntüler

-Ali Yılmaz Diker Röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ()

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Mevlitte yedikleri yemekten zehirlendiler

KARS’ta yeni doğan bebek için okutulan mevlit sonrası verilen yemekten 15’i çocuk 37 kişi zehirlendi. 36 kişi Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, 1 kişi de Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Olay bugün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi 3’ncü Tabya Sokakta yaşayan Yalıçlı ailesinin evinde meydana geldi. Anne Gülcan-Baba Fettah Yalıçlı, bebekleri İremsu’nun doğumunun üzerinden 40 gün geçmesi sebebiyle evlerinde mevlit okuttu, davetlilere tavuk sarma ve ayran ikram etti. Yemekten bir süre davetlilerde rahatsızlanma başladı. Karın ağrısı şikayeti olan 15’i çocuk 37 kişi Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin ayakta yapıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastane önünde bekleyen ambulans

-Hastane önünden görüntü

Haber-Kamera: KARS /

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