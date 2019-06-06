DHA YURT BÜLTENİ - 23

HAKURK BÖLGESİNDE ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 1 YARALI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan 'Pençe Harekatı'nda 10'uncu güne girilirken, intikal halinde olan askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı'nın 10'uncu gününe girilirken, intikal halindeki askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker tedaviye alınırken, cenazesi helikopterle Hakkari'ye getirilen şehit asker için ise saat 09.00'da Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan 'Pençe Harekatı'nda intikal halinde olan askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı. 5 Haziran'da Hakkari bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Haber: HAKKARİ - ANKARA,()

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ADANA'DA YOL KENARINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU



ADANA'da yol kenarında, kimliği belirsiz 50 yaşlarında başında, kollarında ve ayaklarında yara izleri bulunan erkek cesedi bulundu.

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyenler, yol kenarında bir erkeğin yüzüstü hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başında, kollarında ve ayak bileklerinde yara izlerine rastlanan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin üzerinde yapılan incelemede kimlik çıkmazken, cep telefonu ise bir kaç metre uzağında kırık halde bulundu. Trafik kazasından şüphelenen polis, yol üzerinde yaptığı aramada herhangi bir araç parçasına rastlamadı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerindeki ambulanstan görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Polislerden görüntü

- Ölen kişinin cep telefonundan görüntü

- Ölen kişinin ayakkabılarından görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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ALANYA'DA KARDEŞİNİ ÖLDÜREN AĞABEY SİDE'DE YAKALANDI (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, kardeşi Mehmet Ali B.'yi (36) tabancayla öldürdükten kaçan ağabeyi Deniz.B. (55) Side Turizm Merkezi'nde yakalandı

Alanya çevreyolu üzerinde 28 Mayıs saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Deniz B. ile kardeşi Mehmet Ali B. arasında iddiaya göre babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsünden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Deniz B.'nin tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Ali B., vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ali B., ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Mehmet Ali B. kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 fişek ele geçirildi. Deniz B. ise olaydan sonra kaçtı.

SİDE'DE YAKALANDI

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma yapan polis ve jandarma ekipleri, firari ağabey Deniz B.'nin Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'nde olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları baskınla Deniz B.'yi Side'de saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

Deniz B., Side Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTI

Diğer yandan cinayet anı güvenlik kameralarına anbean yansımıştı. Kamera görüntülerinde, motosikletiyle seyir halindeki Deniz B.'nin yanına Mehmet Ali B.'nin aracıyla yaklaştığı görülüyor. Araçlarını park eden ikili bir süre tartışıyor. Ardından tabancasını çıkaran Deniz B. kardeşine ateş etmeye başlıyor. Yaralanan Mehmet Ali B. aksayarak aracına binip, geri manevra yaparak kaçmaya çalışıyor. Deniz B. ise aracın arkasından ateş etmeye devam ediyor. Kaçamayan Mehmet Ali B. bu kez aracı ağabeyinin üzerine sürerek onu duvara sıkıştırıyor. Ardından da araçtan inen Mehmet Ali B. aksayarak görüntüden çıkıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)

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Cinayet anı, güvenlik kamera görüntüsü

Haber: Engin ANAK / ALANYA(Antalya),()

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BİNALİ YILDIRIM'DAN BABA OCAĞINA SÜRPRİZ ZİYARET

CUMHUR ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, dün baba ocağına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Anne ve babasının mezarlığında dua eden Yıldırım, vatandaşlarla bayramlaştı.

İstanbul’daki seçim çalışmalarını Anadolu’ya taşıyan Cumhur ittifakının AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, dünkü Sivas programının ardından baba ocağı Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyüne gitti. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte doğup büyüdüğü baba ocağını gezen Yıldırım, aile mezarlığını ziyaret ederek annesi Bahar, babası Hacı Dursun ve dedesi Hacı Bekir Yıldırım’ın kabirlerinde dua etti. Yıldırım, daha sonra köy konağında buluştuğu hemşehrileriyle bayramlaştı. Burada kısa bir konuşma yapan Yıldırım, İstanbul seçimleri için destek istedi.

Geceyi Kayı köyünde geçirecek olan Yıldırım, bugün öğle saatlerinde İstanbul’a hareket edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ziyaretten görüntüler

Yıldırım'ın konuşması

Köyünde gezmesi ve vatandaşlarla sohbet etmesi

Genel ve detaylar

Fotoğraflar

Haber: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,()

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ÜNİVERSİTELİ BULDUĞU ÇANTAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ



ADIYAMAN'da, üniversite öğrencisi bulduğu çantayı sahibine teslim etti.

Adıyaman Üniversitesi elektrik bölümü öğrencisi Burak Erdem, minibüs durağında kadın çantası buldu. İçerisinde 100 lira para ile kredi kartları olan çantayı bulan Erdem, polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis, yaptığı inceleme sonrası çantanın sahibine ulaştı. Polis, olay yerine gelen çantayı sahibi Özlem Yaşar'a teslim etti. Yaşar, çantayı bulan Erdem'e teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Çantayı bulan öğrenci

- Öğrenci ile röp.

- Kadının gelmesi

- Çanta teslim edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ÇOCUK ÖLDÜ, MAHALLELİ İSYAN ETTİ



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Ömer Nar, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından toplanan mahalleli, yolda üst geçit olmamasına tepki gösterdi.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Kardeşi Hamza ve amcasının oğlu Eyüp ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Nar, M.Y. yönetimindeki motosikletin çarpması sonucu yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayram nedeniyle kardeşi ve amcasının oğluyla birlikte gezen küçük çocuğun ölümü büyük üzüntü yarattı.

MAHALLELİDEN ÜST GEÇİT TEPKİSİ

Kazanın ardından Körfez Vanlılar Derneği'nde toplanan mahalleli, küçük çocuğun hayatını kaybettiği yolda çok sayıda kaza meydana geldiğini ve tüm taleplerine rağmen bir üst geçit yapılmadığını ileri sürerek, olaya tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Nabi YAZICI / KÖRFEZ(Kocaeli),()

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BELEDİYE BAŞKANINA DÜĞÜNDE SALDIRI

KARABÜK’ün Yenice ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Zeki Çaylı, mahalle düğününde tartıştığı eski muhtar Murat B.'nin saldırısına uğradı. Saldırıda başkan Çaylı ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Özal Mahallesi’nde bir düğüne katıldı. Mahallenin eski muhtarı Murat B., iddiaya göre yeğeninin düğününe katılan başkan Çaylı’yı düğüne davet etmediklerini söyleyince tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda başkan Çaylı, şoförü Nurdoğan Ören, mahallenin yeni muhtarı Yılmaz Ekmekçi ve market sahibi Hikmet Koymat yaralandı. Murat B. ve bir arkadaşı ise olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan Çaylı ve 3 kişi Yenice Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından darp raporu alarak karakola gidip şikayetçi oldu.

Başkan Çaylı'nın, saldırıdan hemen önce düğünde çekildiği fotoğrafın altına 'Gençlere ömür boyu mutluluklar dileriz' yazıp sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

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ÇAYA GİREN FATMA NUR KAYBOLDU



KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, sıcaktan bunalarak Hurman Çayı'na giren Fatma Nur Karatut (14), akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen genç kıza ulaşamayan ekipler, çalışmalara yarın sabah devam edecek.

Olay, akşam saatlerinde Dağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatma Nur Karatut, ailesiyle piknik yaparken sıcaktan bunalarak Hurman Çayı'na girdi. Genç kız, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 kişilik mahalle halkının destek verdiği arama kurtarma çalışmaları kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar da Hurman Çayı'nda Fatma Nur Karatut'u aradı.

Havanın kararması, su debisinin yüksek ve bölgenin sarp olması nedeniyle güçlükle yürütülen arama çalışmalarına ara verildi. Ekiplerin arama çalışmalarına yarın sabah devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ömer KOÇ / AFŞİN(Kahramanmaraş),()

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ANTALYA'DA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Süleyman İnce (39), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Kumluca-Antalya karayolu Olimpos mevkiinde meydana geldi. G.K. (23) yönetimindeki 38 NL 814 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen Süleyman İnce yönetimindeki 07 AAP 925 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan İnce, başına ve vücuduna aldığı darbeler nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. İnce'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü G.K. ise gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ramazan SARIKAYALI / KUMLUCA(Antalya),()

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MALATYA'DA ARAZİDE OT YANGINI



MALATYA'da boş arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın akşam saatlerinde Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi. Zühre sokakta boş tarladaki otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşmaya başladı. Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 araç 7 itfaiye erinin müdahalesiyle 1 buçuk saatte söndürüldü. Alanda etkili olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından ise yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde yağış olması ve yağışların uzun süreli devam etmesi sebebi ile ilimiz genelinde bahçelerde, evlerin kenarlarında, araçlarımızı park ettiğimiz alanların etraflarında çok fazla ot olduğu gözlemlenmektedir. Vatandaşlarımızın küçük bir kıvılcım ile meydana gelebilecek ot yangılarına karşı evlerinin ve bahçelerinin etraflarında bulunan otların temizliğini yaptırmaları can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

FOTOĞRAFLI

Haber: Taha AYHAN / MALATYA,()

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Carettaya taşla vurup, üzerine bindiler (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı tatil beldesi Olimpos'ta, iddiaya göre caretta carettaların yuvalama alanında ateş yakıp alkol alan, kendilerini uyaran gönüllülere hakaret ve tehditler savuran, yuva yapmak için sahile çıkan bir carettaya taşla vuran ve üzerine binip eziyet eden A.K, M.U, M.Ü. ve R.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: ANTALYA,()

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