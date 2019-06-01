DHA YURT BÜLTENİ - 23

Kendisine güldüğü gerekçesiyle komşularına kurşun yağdırdı: 2 yaralı

ANTALYA’da oturan R.Ü., mahkemelik olduğu kapı komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftini, kendisine bakarak güldükleri gerekçesiyle tabancayla vurdu. Yaralanan çift hastaneye götürülürken, R.Ü. gözaltına alındı.

Olay, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2507 sokak üzerindeki Gizem Apartmanı’nda saat 19.30’da meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kısa süre önce mahkemelik olan kapı komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftiyle R.Ü. apartman girişinde karşılaştı. Apartmanın bahçesini süpüren Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftinin kendisine bakarak güldüğünü öne süren R.Ü. duruma sinirlenerek, çiftle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ü., ruhsatsız olduğu iddia edilen tabancasıyla çifte 5 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği çiftin çığlıkları üzerine yardıma gelen apartman sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalelerini yaptıkları yaralı çifti hastaneye götürürken polis ekipleri ise şüpheli R.Ü.’yü gözaltına aldı. R.Ü., ifadesine başvurulması için polis merkezine götürüldü.

‘BENİ DE TEHDİT ETTİ’

Yaralı çiftin tedavisi sürerken olayı gören apartman sakini Sermin Meta, kendisinin de R.Ü. tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Yıldırım çiftinin gülmesiyle olayın yaşandığını anlatan Sermin Meta, “Güler ve Hayrettin Yıldırım gerçekten çok iyi insanlardı. Burada bir anda ‘Neden gülüyorsun?’ diyerek tartıştığı komşularımıza ateş etti. Beni de tehdit etti ‘Senin de suyun ısındı’ dedi. Çok korktum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tabancadan detay

- Polis ekiplerinden detay

- Şüpheli R.Ü. detay

- Yerdeki süpürge ve terliklerden detay

- Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi

- Sermin Meta röportaj

HABER-KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () –

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Dicle Nehri'nde iki ayrı olayda can pazarı yaşandı: 7 çocuk kurtarıldı, 1 kişi kayıp



DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri'nde yaşanan iki ayrı olayda koyunları otlatırken mahsur kalan 7 çocuk kurtarılırken, boğulmak üzere olan arkadaşı sudan çıkardıktan sonra akıntıya kapılıp koybolan bir kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

İlk olay Yenişehir ilçesi Güzelköy mevkiinde meydana geldi. Hayvanları otlatmaya götüren 7 çocuk, Dicle Nehri'nde karşıya geçmek isterken suyun ortasındaki adacıkta mahsur kaldı. Çocukların yardım çağrılarını duyan çevredekilen ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, suda mahsur kalan çocukları yaptıkları çalışmayla kurtardı.

NEHRE DÜŞEN ARKADAŞINI KURTARDI, KENDİSİ AKINTIYA KAPILDI

Diğer olay ise Yenişehir ilçesindeki Ferit Köşk Mahallesi'nde Dicle nehri'nde meydana geldi. Kamuran Yılmaz ile Murat Gül, balık tutmak için nehir kıyısına gitti. Balık tutan arkadaşlardan iddiaya göre Murat Gül, nehre girdi. Bir süre Gül'ün boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine arkadaşı Kamuran Yılmaz da suya atladı. Can pazarının yaşandığı olay sırasında Gül'ü güçlükle kıyıya yaklaştıran Yılmaz, bu sırada kendisi akıntıya kapıldı. Yılmaz sürüklenerek gözden kaybolurken, kurtardığı Gül ise ihbarda bulundu.

Bölgeye sağlık, bolis, itfaiye ve su altı arama ekipleri gönderildi. Su altı ekipleri, akıntıya kapılarak kaybolan Kamuran Yılmaz'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Dicle nehrinden detaylar

- İtfaiye ekiplerinin botla suda arama çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

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Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurdu



KIRIKKALE'de etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte akşam saatlerinde yağan sağnak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, suyla kaplı yollarda araçlarıyla güçlükle ilerledi. Hüseyin Kahya Mahallesi, Zafer caddesi ve Bankalar caddesinde bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Esnaflar, suları temizlemeye çalıştı. Yağmurun etkisini kaybetmesi ve belediye ekiplerinin tıkanan rögarları temizleyerek açmasıyla biriken sular boşaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yağmur

- Caddelerden akan su

- Dükkanını temizleyen esnaf

- Sıkışan trafik

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

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Manisa'da bayram öncesi trafik tedbirleri arttırıldı

MANİSA'da jandarma ve emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Ramazan Bayramı öncesi yollarda güvenliği sağlamak için tedbirlerini artırdı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz Menemen-Muradiye Yolu'nda ve İzmir-İstanbul Yolu üzerindeki Yeniköy girişinde bulunan Karayolları Denetim İstasyonu uygulama noktalarını inceledi. Vali Deniz'e İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Erkalaycıoğlu, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Erim, Şehzadeler Albay Özgür Can, Bölge Trafik Müdürü Ali Koyuncu eşlik etti. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Akhisar bağlantı yolunun açılmasıyla birlikte otobanda Akhisar'dan İzmir istikametine giden araç sayısı arttı. Otobanı kullanan araç sayısının artınca şehir merkezinde fazla yoğunluk yaşanmadığı görüldü.

HEM KARADAN HEM HAVADAN TRAFİK DENETİMİ

Vali Deniz, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Çocuklara oyuncak bebek ve kitap hediye etti. Vali Deniz, “İlimizde hem jandarmamız, hem emniyet müdürlüğü trafik ekiplerimizle bayram öncesi tedbirlerimizi artırdık. Arzu ediyoruz ki bayramlarda bir sıkıntı olmasın, trafik kazası olmasın. Her bayramda biliyorsunuz ki televizyonlarda da görüyoruz. Trafik kazaları ölümleri hepimizi derinden yaralıyor. Bayramı bayram tadında geçirmek istiyoruz. Tüm sürücülerimize kurallara uyalım, kırmızı ışık ihlali yapmayalım, hız sınırlarına dikkat edelim, bunlar önemli şeyler. Geçmiş bayramlarda gördük ki yüzlerce insan trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bayramı bayram tadında kutlayalım. Arkadaşlarımız gece gündüz demeden 24 saat boyunca hem havadan hem de karadan trafik denetimleri yapıyor. İnşallah bu bayramda hiç ölümlü kazanın olmadığı bir bayram diliyoruz" dedi.

OTOBAN YOĞUN TRAFİĞİ ÖNLEDİ

İzmir-İstanbul arasını 3 saate düşürecek olan otobanın Akhisar'dan İzmir'e giden bölümünün açılmasının faydasının olduğunu kaydeden Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, “Akhisar İzmir arasındaki otoban yolundan bir gün öncesi 3 bin 200 araba geçmiş, bugün otobandan 7 bin 400 araba geçti. Yani iki katından fazla bir araba geçişi oldu otobana. Yani bu kadar araç Manisa Merkez'e gelmiyor. Daha önceleri bu araçlar şehir merkezine geliyordu. Şimdi otobandan direk İzmir'e gidiyor. Bu otoban sayesinde şehir içinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Buna bağlı olarakta" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vali Ahmet Deniz'in karşılanması

-Uygulama noktasından genel görüntü

-Vali Ahmet Deniz'in araç sürücüleriyle konuşması

-Vali Ahmet Deniz'in açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,()

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Haluk Levent, lösemi hastası Bünyamin'in hayalini gerçekleştirdi

DİYARBAKIR'da lösemi hastası 13 yaşındaki Bünyamin Toreman'ın, ünlü bir sanatçıyla konser verme hayalini Haluk Levent gerçekleştirdi.

Sosyal medyada örgütlenen 'Çocuklar Üşümesin Gönülleri Platformu', lösemi hastası Bünyamin Toreman’nın ünlü bir sanatçıyla konser verme hayalini gerçekleştirmek için girişimde bulundu. Gönüllüler, Bünyam'in hayalini anlattığı görüntüleri sosyal medyada paylaşarak çağrıda bulundu. O çağrıya sanatçı Haluk Levent'ten yanıt geldi. Sanatçı, Bünyamin ile Diyarbakır'da düet yapmaya karar verdi. Bugün Diyarbakır'a gelen Haluk Levent, lösemi hastası Bünyamin ile bilirlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde konser vererek, hayalini gerçekleştirdi.

Bünyamin ile şarkıları keyifle seslendirdiğini anlatan Haluk Levent, "Bünyamin, sosyal medyadan bir çağrı yapmıştı. 'Çocuklar Üşümesin Gönülleri Platformu da bu çağrıyı bana ilettiler. Benim gibi birçok sanatçı arkadaş da bu paylaşımı yaptı. Bünyamin, bir şarkı söylemek, konser vermek istiyordu. Şarkıları söyleyeceği bir sanatçı ağabeyini istiyordu. Bugünlerde boştum, atladım Diyarbakır'a geldim. Çok keyif alarak söyledim. Çok yetenekli, çok cesaretli biri. Beni çok mutlu etti. Zıpır zıpır, çok hareketli ve her tarafta koşturuyor. Geldiğime hiç pişman olmadım. Diyarbakır halkı kucakladı bizi. Beraber şarkılar söyledik. Çok mutluyum" dedi.

Lösemi hastası Bünyamin ise, Haluk Levent'i severek dinlediğini belirterek, hayalini gerçekleştiren Çocuklar Üşümesin ekibine çok teşekkürlerini illetti.

Görüntü Dökümü

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- Konserden detaylar

- Haluk levent ve Bünyamin'in düeti

- Konsere katılanlar

- Kuliste Haluk Levent ve Bünyamin'in detayları

- Haluk Levent'in konuşması

- Bünyamin Toreman'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()