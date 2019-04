DHA YURT BÜLTENİ - 23

Tekirdağ'da 25 yerinden bıçaklanan yaşlı kadın öldü



TEKİRDAĞ'da, apartmanın girişinde oturan Naciye Saygın (72), uğradığı saldırı sonucu 25 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey Ege Sokak'taki Umut Apartmanı'nda meydana geldi. Komşularının iddiasına göre, Naciye Saygın kent merkezinde alışveriş yaptıktan sonra çay bahçesinde bir süre oturdu. Daha sonra yaptığı evine dönen Saygın, apartmandan içeriye girdi. Saygın'ın arkasından apartmana giren bir kişi, bıçakla yaşlı kadına saldırdı. Saygın kanlar içinde kalırken, saldırgan ise kaçtı.

EŞİ BULDU

Naciye Saygın'ı eşi emekli öğretmen Necati Saygın, apartmandan dışarı çıkarken eşini kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saygın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin yaptığı ilk incelemede ise Saygın'ın 25 yerinden bıçaklandığı tespit edildi. Saygın'ın cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ferhat Akın da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Polis olay yerinde delilleri toplarken, apartman girişi ve bölgede bulunan tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için kentte geniş çaplı çalışma başlattı.

Konya'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 23 gözaltı



KONYA'da, iddiaya göre izinsiz kazı yapıp, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, elde ettikleri tarihi eserlerin sahtesini yapıp, toprağa gömerek çevresindekilere, gömdükleri yerde define olduğunu söyleyip, karşılığında para aldıkları ileri sürüldü.

Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 2,5 aydır yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Çumra ve Güneysınır ilçelerinde operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 23 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 1 tabanca, 4 av tüfeği, 422 tarihi değeri olmak üzere 1279 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

SAHTESİNİ YAPIP, TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Şüphelilerin, elde ettikleri tarihi eserlerin sahtesini yapıp, toprağa gömerek çevresindekilere, gömdükleri yerde define olduğunu söyleyip, bunun karşılında para aldıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 10'unun sorgusu ise sürüyor. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Çelik: Birisi de çıkar vesayetin kölelerinden bahseder



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yönelik, 'sarayın köleleri' söylemini eleştirerek, "Siz hakim ve savcılara 'köleler' diye ifade edersiniz aynı şekilde bir hitap durumu ile siz karşı karşıya kalırsınız. Birisi de çıkar vesayetin kölelerinden bahseder, askeri vesayetin veya yargı vesayetinin geçmişteki kölelerinden bahsetmeye başlar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin bilgi veren Çelik, Venezuela’da meydana gelen darbe girişimini değerlendirdi. Muhalif Lider Guaido’nun sokağa çıkma çağrısına karşı silahlı kuvvetlerin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun yanında yer aldığını aktaran Çelik, “Bugün itibariyle Venezuela’da bir darbe girişimi başladı ve hala olaylar sürüyor. Muhalif Lider denilen Guaido, askeri birliklere ve Venezuela halkına ‘Sokağa çıkın’ çağrısı yaptı. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Devlet Başkanı Maduro’nun ve anayasanın etrafında kenetlenmiş görünüyor silahlı kuvvetler. Ve aynı şekilde silahlı kuvvetlerin temsilcileri, Savunma Bakanı anayasaya ve devlet başkanına sadakat gösterdiklerini beyan ediyorlar. Nitekim Meclis Başkanı da halkı gerek Başkanlık Sarayı’nın gerek Meclis’in etrafına davet ederek bir direniş çağrısında bulundu" dedi.

‘HİÇBİR DEVLET, BİR BAŞKA DEVLETE ATAMA YOLUYLA DEVLET BAŞKANI SEÇEMEZ’

Çelik, demokrasinin beşiği olduğunu beyan eden ABD’nin bir başka ülkeye devlet başkanı ataması şeklindeki büyük bir yanlışla karşı karşıya bulunulduğunu belirterek, "Bugün Cumhurbaşkanımız bu darbe girişimi değerlendirirken, bu devlet başkanı atama girişimine ‘Postmodern koloni valisi atama’ şeklinde bir tanım getirdi. Yüzde yüz bu durumu açıklayan bir tanımdır. Resmen bir sömürge valisi, bir koloni valisi atar gibi bu postmodern zamanlarda böylesine bir tutumun içine giriyor. Hem ABD’nin demokrasinin beşiği olduğunu iddia edeceksiniz, en güçlü odağı olduğunu iddia edeceksiniz, hem de böyle bir işe imza atacaksınız. Hiçbir devlet bir başka devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez" diye konuştu.

‘ORTAMI DEAŞ GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE AÇMIŞ OLACAKSINIZ’

Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Trump’ın Müslüman Kardeşler’i terör örgütü olarak tanıyacağına ilişkin bir açıklama yapıldığını anımsatan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD’nin büyük gazetelerinde çıkan bir takım yorumlarda, Mısır’daki Sisi’nin Başkan Trump’ı Müslüman Kardeşler’i terör örgütü olarak ilan etmesi konusunda cesaretlendirdiğini daha doğrusu bunu ondan talep ettiğini söylüyor. Trump’ın da buna olumlu yanıt verdiğine ilişkin bir takım yorumlar, büyük Amerikan gazetelerinde, daha doğrusu yönetimin görüşünü yansıtan gazetelerde açık bir şekilde ortaya konuldu. Bu son derece vahim bir gelişme olacaktır. Müslüman Kardeşler gibi demokrasiye, hukuka bağlı ve her zaman şiddetten uzak durmuş bir organizasyonu siz terör örgütü olarak kabul ederseniz o zaman fırsatı ve ortamı sadece DEAŞ gibi terör örgütlerine açmış olacaksınız. Bu şekilde bir karar, İslam dünyasındaki bütün demokratik hareketleri bastırma, hukuka saygılı ve şiddet karşıtı bütün hareketleri bastırma gibi bir sonuç doğuracağı gibi aynı zamanda çeşitli yerlerdeki anti demokratik rejimlerin, demokrasiyi savunan gruplara karşı sırf onların Müslüman kimliklerinden dolayı güçlü bir baskı ortaya koyacaklarını göstermektedir."

'BİRİSİ DE ÇIKAR VESAYETİN KÖLELERİNDEN BAHSEDER'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yönelik, 'sarayın köleleri' söylemini eleştiren Çelik, hakim ve savcıların onuru ile oynayan kişinin, meşru siyaset alanının içinde söz söyleme hakkının kalmadığını söyleyerek, "Hakim ve savcıların kararlarını eleştirebilirsiniz, beğenmediğiniz kararlar da olabilir, bunları hukuki argümanlarla ortaya da koyabilirsiniz, demokratik siyaset açısından her türlü eleştiriniz söz konusu olabilir ama siz hakim ve savcılara 'köleler' diye ifade edersiniz aynı şekilde bir hitap durumu ile siz karşı karşıya kalırsınız. Birisi de çıkar vesayetin kölelerinden bahseder, askeri vesayetin veya yargı vesayetinin geçmişteki kölelerinden bahsetmeye başlar. Bir siyasi partinin genel başkanının bu derece basiretsiz ve üslupsuz bir şekilde konuşması Türk siyasi tarihi açısından görülmemiştir." dedi.

Gürcü koro, İzmir Marşı ile coşturdu



MERSİN'de Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan Batum Devlet Müzik Merkezi Korosu, konser sonunda İzmir Marşı'nı seslendirirken salonda bulunanları coşturdu.

Mersin Kültür Merkezi'ndeki konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Konserde, dünyanın seçkin sanat kurumları arasında gösterilen Batum Devlet Müzik Merkezi Korosu ve akapella şan dörtlüsü Quartet Nota'yı sanatseverlerle buluşturdu.

Batum Devlet Müzik Merkezi Korosu, Gürcü ve Rus halk şarkıları ile birlikte, The Last Crusade, Grande Amore, Spentele le Stelle, Carmina Burana'dan bazı bölümler, Albinoni'nin Adagio, Per Te, Sleeping Sun, eserlerin yanı sıra konser sonunda 'Ah bu hayat çekilmez' ve 'İzmir Marşı'nı da seslendirdi. Bunun üzerine salonda bulunanlar ayağa kalkarak sanatçıları uzun süre alkışladı. Festival kapsamında 02 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek kapanışta ise Can Atilla's feat. Elif Gökalp konser verecek.

===========================

Aydilge, öğrencilerle buluştu



KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Bahar Şenliği'nde sahneye çıkan şarkıcı Aydilge, söylediği parçalarla öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

KSÜ'de pazartesi günü başlayan Bahar Şenliği, Aydilge konseriyle sona erdi. KSÜ Avşar Kampüsü'nde gerçekleşen konsere öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarını öğrencilerle birlikte söyleyen Aydilge'ye konser sırasında KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından çiçek verildi. Can, Aydilge'nin eşi Utku Barış Andaç'a da Mera işi ceviz oyma sandık hediye etti. Hediye öncesi sorduğu 'Eğleniyor musunuz?' sorusuna öğrencilerden eve cevabı alan Rektör Niyazi Can, "Performansınız yüzde bin. İnşallah bu performansınızı finallerde de göstereceksiniz" dedi.

Hediye takdiminin ardından konserine devam eden Aydilge, repertuarında özellikle hareketli şarkılarıyla geniş yer verirken, öğrenciler tüm parçalarla eşlik ederek şarkıları Aydilge ile birlikte söyledi.

Haber: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

================

İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü (EK)

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, babası ve annesini öldüren Birkan Ö., Gebze Adliyesi'ne sevk edilirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Erol POLAT / DARICA(Kocaeli),()

========================

Uyuşturucu soruşturmasında uzman çavuştan 'rüşvet' alan astsubay tutuklandı



TEKİRDAĞ'da, hakkında uyuşturucu kullanmaktan soruşturma başlatılan uzman çavuş S.D.'ye, iddiaya göre "Seni para karşılığı bu işten kurtarabilirim" diyerek 10 bin TL rüşvet alan astsubay O.Ç., suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ'daki bir askeri birlikte görevli uzman çavuş S.D., hakkında uyuşturucu bulundurma ve kullanmaktan soruşturma başlatıldı. İddiaya göre, soruşturmayı yürüten komutanlıkta görevli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş O.Ç., "Seni para karşılığı bu işten kurtarabilirim" diyerek S.D.'den 10 bin TL rüşvet istedi. Bunun üzerine uzman çavuş S.D., durumu anlattığı komutanlarının bilgisi dahilinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayette bulundu.

Çalışma başlatan polis ekipleri, uzman çavuş S.D.'nin astsubay O.Ç.’ye vermek üzere olduğu 10 bin TL'nin seri numarasını alarak, her iki kişinin buluşmaları ile ilgili fiziki takibe başladı. Polis ekipleri, Cumhuriyet Savcısının vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda şahısların buluşma yeri olan 100'üncü Yıl Mahallesi Tahsin Şahinkaya Caddesi’nin kesiştiği yerde bulunan bir çay bahçesinde gerekli tertibatı alarak beklemeye başladı. Çay bahçesine S.D. ve O.Ç. birlikte gelip konuşmaya başladıktan sonra, uzman çavuş, çantasından seri numaraları alınmış paraları astsubay O.Ç.'ye verdi. O.Ç., paraları alıp çay bahçesinden ayrıldığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen astsubay O.Ç., tutuklandı.

Haber: TEKİRDAĞ,()

====================

FETÖ'nün 'mahrem imamları' davasında karar



İZMİR’de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün ‘mahrem imamları’ oldukları iddiasıyla yargılanan 47 sanığın davasında karar çıktı. Mahkeme, 15 sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. 32 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2016 yılında FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda ‘mahrem imam’ oldukları iddiasıyla 48 şüpheli gözaltına alındı. Sanıklardan 15’i hakkında ‘silahlı terör örgütü kurma’, 33’ü hakkında ise ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçlamasıyla dava açıldı. Başka mahkemelerde yargılanan 4 kişiye ait dosyanın, bu dava dosyasıyla birleştirilmesiyle sanık sayısı 52'ye yükselirken, daha sonra 5 sanığın dosyasının ayrılmasıyla sanık sayısı 47'ye düştü.

İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına 11'i tutuklu ile bazı tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılanan 6 sanık hakkında ‘Silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını, 30 sanığın ise dosyasının ayrılması ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık ve avukatları, esasa yönelik savunmalarını yaparak beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, aralarında meslekten ihraç edilen askerler ve mahrem imamların bulunduğu 15 sanığa ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verirken, bir sanığı ise hükümle tahliye etti. Mahkeme ayrıca 9 sanığın tutukluluk halinin devamını, 1'i tutuklu 32 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar vererek duruşmaya son verdi.

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR,()

=====================