DHA YURT BÜLTENİ - 23

Eğitim Temalı Kısa Film Ödülleri, sahiplerini buldu

MEMUR-Sen Konfederasyonu bünyesindeki Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen Eğitim Temalı 5. Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren eserler, ödüllendirildi.

Eğitim-Bir-Sen'in geleneksel Eğitim Temalı Kısa Film Ödülleri'nin beşincisi gerçekleştirildi. Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen programa, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN BÜYÜK BİR HİZMET"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sanatın ve sanatçıların olduğu yerde sanatI bakanların konuşmasının doğru olmadığını belirterek, "Türk sinemasının efsane ismi Hülya hanımla ve sanat dostlarıyla birlikte olmak çok özel bir duygu. Böyle bir etkinliğe gelmeyi, Milli Eğitim Bakanı olmanın çok ötesinde sıradan bir vatandaş olarak da çok önemsiyorum. Bir eğitim sendikasının böyle bir güzelliğe imza atıyor olması Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir hizmet" ifadelerini kullandı.

"SİNEMANIN GÜCÜNDEN YARARLANIP, EĞİTİME KATKIDA BULUNABİLİRİZ"

Yarışmanın jüri üyeleri arasında yer alan Hülya Koçyiğit, ödül töreni öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eğitim ile kültür-sanat faaliyetlerinin bir arada götürülmesini çok önemsediğini söyleyerek, "Kültür-sanatta en etkili, en güçlü araç da sinema. Sinemanın gücünden yararlanıp, eğitime katkıda bulunabiliriz. Sendikanın düşündüğü, hayata geçirdiği bu faaliyet benim için çok değerli. Dilerim bu geleneksel aktivite, devam eder. Ben gençliğe çok önem veriyorum, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bugünden onlar için bir şey yapabilmeliyiz, onların önünü açabilmeliyiz. Yaptıklarını desteklemeliyiz ki onlar cesaretlensin ve cesurca adımlar atabilsin. Gençlerin de yarışmada olması, birçoğunun ödül kazanıyor olması gurur verici" diye konuştu.

Törenin ev sahipliğini yapan Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın, kültürel faaliyetlerle kendini en kısa şekilde ifade etmenin yollarından olan sinemanın büyüleyici, esrarengiz misyonunu çalışmalarına kattıklarını belirtti.

Eğitim-Bir-Sen'in sadece bir sendika boyutuyla dünyadaki mevcut genel-geçer pratiklerin içerisinde hareket eden bir misyon hareketi olmadığını vurgulayan Yalçın, "Eğitim-Bir-Sen, çalışmalarını yaparken sosyal, kültürel faaliyetlere olabildiğince ağırlık veren, kitap analizleriyle, resim yarışmalarıyla, kısa film veya hatıra yarışmalarıyla sürece dahil olmaya çalışan bir sendikal hareket" şeklinde konuştu.

Yarışmanın en genç isimlerinden olan Ahmet Mücahit Aydoğan, Suriye'de bir okulda geçen filminde arkadaşlığın ve ayını sınıfta yer almanın güzelliğini aktaramaya çalıştığını söyledi. Aydoğan, daha önünde yapılacak çok faza iş olduğunu ve çok daha fazla çalışması gerektiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yarışmacı ile röportaj

- Hülya Koçyiğit ile röportaj

- Ali Yalçın'ın konuşması

- Ziya Selçuk'un konuşması

- Ödül töreninden görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()

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AK Parti'li Ünal'a üniversitelilerden ziyaret



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Genel Merkezi’nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri ve üniversite öğrencilerini ağırladı.

TÜGVA üyeleri ve beraberindeki üniversite öğrencileri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a ziyarette bulundu. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyaret sırasında Kırıkkale’ye en kısa zamanda ziyarette bulunacağını aktaran Mahir Ünal, Kırıkkale’de yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Kırıkkale’ye en son grup başkanvekiliyken geldiğini ifade eden Ünal, Ramazan ayında Kırıkkale’de düzenlenecek iftar programında yer alacağını söyledi.

‘GÜZEL İŞLERE İMZA ATIYORUZ’

TÜGVA Kırıkkale temsilcisi Çağrı Parlak, Kırıkkale’de önemli işler yaptıklarını belirterek, “Kırıkkale’de genç arkadaşlardan oluşan yönetimimizle güzel işlere imza atıyoruz. Bu çerçevede bizlere destek olan kamu, kurum ve kuruluşlarına, Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer’e, Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı’ya, İl Emniyet Müdürümüz Mahmut Çorumluya, İl Genel Meclis Başkanımız Murat Çaykara’ya teşekkür ediyoruz. Bugün Sayın Genel Başkan Yardımcımız Kırıkkale’yi ziyaret için bir söz verdi. Bizleri ziyadesiyle mutlu etti, şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()

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