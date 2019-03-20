DHA YURT BÜLTENİ-23

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (12)

YEMEK DAĞITILIRKEN ARTÇI SARSINTILAR KORKUTTU

DENİZLİ’nin Acıpayam ilçesinde sabah saat 09.34’de meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saatlerine kadar artçı sarsıntılar devam etti. Deprem bölgesinde Türk Kızılayı tarafından oluşturulan Mobil Mutfak Tırlarında yapılan yemekler depremzedelere akşam yemeği olarak dağıtıldı. Yemek dağıtımını sırasında yaşanan artçı sarsıntılarda korkuttu.

Deprem bölgesi Acıpayam İlçesinin kırsal mahalleleri olan Ucarı, Karahöyük, Oğuz ve Yeniköy’de Türk Kızılayı tarafından Mobil Mutfak Tırlarında depremzedeler için kazanlarda yemek yapıldı. Yemekte hazırlanan ezogelin çorbası, etli pilav, ayran ve su depremzede vatandaşlara dağıtıldı. Yemek dağıtımı sırasında artçı sarsıntılar devam etti. Sürekli yaşanan sarsıntılar, vatandaşlarda korku yarattı. Kızılay görevlileri vatandaşları sakin olmaları konusunda uyardı. Sıraya giren vatandaşlar, Kızılayın dağıttığı yemekleri yedi.

Yemek yiyenlerden 17 yaşındaki Hüseyin Arıkan, okulda futbol oynarken sağ kaval kemiğini kırıldığını ve depreme evde otururken yakalandığını belirterek, “Ayağım kırık olduğu için evde oturuyordum. Deprem olduğu sırada ne yapacağımızı şaşırdık. Annemle birlikte kendimizi dışarı attık. Ben tek ayağıma basarak seke seke kaçtımö dedi. Arıkan’ın annesi Nurgül Arıkan’da depremde çok korktuğunu ifade ederek, “Deprem olduğu sırada çok korktum. Oğlumun ayağı kırık olduğu için kucaklayıp, dışarı çıkmak istedik ancak ağır olduğu için yapamadım. Sarsıntının ardından birbirimize sarılıp yaşadığımız korkudan dolayı ağladık. Evimiz depremde hasar görmedi ancak eve giremiyoruz. Kızılay’ın hazırladığı yemeği yiyoruz" dedi.

ENGELLİ KIZINI ELİYLE BESLEDİ

Depremde evlerinin duvarlarında derin çatlaklar oluştuğunu belirten 81 yaşındaki Aynimah Erçelik, zihinsel engelli kızı 40 yaşındaki Elif Erçelik’i Kızılay’ın dağıttı yemekle besledi. Anne Erçelik kızının engelli olduğunu kendisinin yiyemediğini bu nedenle eliyle yedirdiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kızılay ekiplerinden görüntü

-Yemek dağıtımından görüntü

-Yemek yiyen depremzedelerden görüntü

-Aynimah Erçelik’in kızına yemek yedirmesi

-Ayağı kırık olan Hüseyin Arıkan ve annesi Nurgül Arıkan’ın konuşmaları

Haber:Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()

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FETÖ'nün Manisa'daki askeri yapılanması davasında 5'inci duruşma (2)

DURUŞMAYA YARIN DEVAM EDİLECEK

MANİSA'da, haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen, 6'sı tutuklu 9 eski askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasının 5'inci duruşmasına ikinci oturumla devam edildi.

Verilen 10 dakika aranın ardından duruşmaya avukatların dinlenilmesiyle devam edildi. 8 avukatın daha dinlenildiği duruşmada mahkemeye heyeti sanıklara son olarak esasa ilişkin savunmaları konusunda söz hakkı verdi. İlk olarak Üsteğmen Yunus Bayat sözlü olarak savunma yaptı. Bayat yaptığı savunmasında "Kışla güvenliği için tedbir aldık, başka da hiç bir şey yapmadık." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti Üsteğmen Bayat'ın savunmasının ardından duruşmaya yarın sabah devam edilmesine karar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Adliye sarayından genel görüntü

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,()

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BAKAN KURUM'DAN DENİZLİ'DEKİ DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA: EKİPLERİMİZ 5 BÖLGEDE SAHADALAR

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'de meydana gelen depremle ilgili "Toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. Bunlar ön tespitler, ekiplerimiz 5 bölgede sahadalar ve tespitlere devam ediyorlar. 22 tane yaralı vatandaşımız var” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak için bu gün Bayburt’a geldi. Kentte yapılan yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Denizli Acıpayam’da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem hakkında da açıklamalarda bulundu.

Depremde, ağır hasarlı 139, hafif hasarlı 132 ve yıkılmış halde 7 bina olduğunu açıklayan Bakan Kurum, 22 vatandaşın da yaralandığını belirtti. Bakan Kurum, “Bu gün Denizli Acıpayam’da bir deprem meydana geldi, deprem gerçeğini bize bir kere daha hatırlattı. 5.5 şiddetinde oluşan depremde ilk belirmelere göre ağır hasarlı 139 binamız var. Hafif hasarlı 132 binamız var, yıkılmış halde 7 binamız var. Toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. Bunlar ön tespitler ekiplerimiz 5 bölgede sahadalar ve tespitlere devam ediyorlar. 22 tane yaralı vatandaşımız var, vatandaşlarımıza tekrar acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan'ın konuşması

HABER KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,() –

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DİYARBAKIR'DA 1 MİLYAR 250 MİLYON TL'LİK YATIRIMLAR HİZMETTE

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yılda yapımı tamamlanan 1 milyar 250 milyon TL'ye mal olan 50 yatırım, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde 2 yılda yapılan 50 yatırım, düzenlenen törenle açıldı. 1 milyar 250 milyon TL'ye mal olan eserlerin açılış töreni, Kayapınar ilçesindeki Kent Park'ta Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Koç ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, görev yaptığı 2 yılda sosyal, kültürel ve yerel hizmetler alanında 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi. Kentte, kültürel ve sosyal faaliyetleri destekleyerek birçok yeni projeye imza attıklarını kaydeden Atilla, 133 otobüs ile kırsal mahalleye ulaşım hizmeti sunduklarını söyledi. Göreve geldiği günden itibaren kadınlara, gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik birçok hizmetin sağlandığını anlatan Atilla, "1 milyar 250 milyon lira yatırımla 26 bulvar, 90 caddeye, 1 milyon 250 bin ton sıcak asfalt serimi, kırsal mahallerde 2 bin kilometre asfalt kaplama, yine bir ilk olarak kırsal mahallerde 170 kilo metre sıcak asfalt, 500 Bin metre kare kaldırım yaptık" dedi.

Kentin artık modern bir görüntüye sahip olduğunu ifade eden Atilla, "7 bin aydınlatma ile kentin aydınlatma oranını yüzde 20 artırdık. Bisiklet yollarını 40 kilometreye çıkardık, aktif yeşil alanı yüzde 100 oranında arttırdık. 50 adet spor tesisi yapımı gibi hizmetleri gerçekleştirerek hizmete sunduk. Diyarbakır bugün modern, planlı, bakımlı düzenli ve sahipli bir şehir ise bu sizlerin duası, desteği sayesindedir. Eğer bugün huzur ve güven içerisinde kendi şehrimiz de, belediyemizle iftihar edebiliyorsak, bu hizmet neferlerimizin üstün çabası sayesindedir" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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- Programın yapıldığı alan ve vatandaşlardan detaylar

- Protokol

- Cumali Atilla'nın konuşması

- Toplu açılış töreni

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

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