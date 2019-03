DHA YURT BÜLTENİ - 23

Isparta'da 3 aracın karıştığı kazada 21 kişi yaralandı



ISPARTA’da, 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı trafik kazasında araçlar hurdaya döndü, 21 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Aynı istikametteki Engin Damcı yönetimindeki 32 FR 577 ve Osman Sütçü yönetimindeki 32 K 0043 plakalı otomobiller ile Ayhan Bozkurt yönetimindeki 68 ED 449 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsüyle birlikte araçtaki 13 kişi, otomobillerde ise sürücülerle birlikte 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması sonrası yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kaza yerinden görüntüler

- Yaralılara müdahale

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN / ISPARTA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika trafik kazası geçirdi: 2 yaralı (Geniş haber)



İZMİR'in Narlıdere ilçesinde ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın da içerisinde bulunduğu Pick-Up aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada emniyet kemeri takmadığı için araçtan fırladığı öğrenilen Zafer Çika ve aracı kullanan Muammer Renda, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Çika ameliyata alınırken, kaza haberinin ardından sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi hastaneye geldi.

Kaza saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Havayolu ile İzmir'e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı Pick-Up ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Pick-Up, ardından şarampole yuvarlandı.

EMNİYET KEMERİ TAKILI OLMAYAN ÇİKA ARAÇTAN FIRLADI

Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla karayoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Pick-Up çekici ile şarampolden çıkartılırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı, kontrollü şekilde sağlandı.

SANAT, SPOR VE İŞ DÜNYASI HASTANEYE KOŞTU

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Zafer Çika'nın hemen ameliyata alındığı öğrenildi. Kazanın duyulmasının ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna başta olmak üzere futbol, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

SABAH UÇAĞINI KAÇIRMIŞ

Bu arada kaza ile ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Aracı Muammer Renda'nın kullandığı kesinlik kazanırken, Çika'nın yanında oturduğu, kaza sırasında ise emniyet kemerinin takılı olmadığı için ön camdan fırladığı ve bu nedenle ağır yaralandığı belirtildi. Ayrıca, Zafer Çika'nın İstanbul'dan sabah saatlerinde İzmir'e gelmeyi planladığı uçağı kaçırdığı için saat 17.00'de kente geldikten sonra Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

AKBAĞ İZMİR'E GİDİYOR

Kaza haberini öğrenin ve oldukça üzgün olduğu gözlenen Demet Akbağ, hava yoluyla İzmir'e gelmek üzere yola çıktı. Sanatçı Akbağ'ın İzmir'e iner inmez eşinin tedavi gördüğü hastaneye gideceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastaneden ve ambulanstan görüntü

-Kaza yapan araç

-Yoldan görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

===========================

Diyarbakır'da 232 'uyuşturucu madde' operasyonunda 933 kilo esrar ele geçirildi



DİYARBAKIR'da, 2019 yılı içerisinde düzenlenen 232 uyuşturucu madde operasyonunda 933 kilo esrar ele geçirildi, 93 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonlarının bilançosu açıklandı. Uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 11 Mart 2019 günü uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir araçta yapılan aramada 165 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Ayrıca polis ekipleri, 2019'un başlangıcından bu yana kent genelinde düzenlediği 232 uyuşturucu madde operasyonunda 933 kilo esrar ele geçirildiğini bildirdi. Düzenlenen 232 operasyonda yakalanan 317 kişiden 93'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 151 kilo eroin, 7 gram afyon, 5 gram kokain, 9 kilo metamfetamin, 52 bin 226 uyuşturucu hap, 80 sentetik ecza, 7 tabanca, 194 mermi, 4 av tüfeği, 66 av tüfeği fişeği ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 38 bin 646 TL ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Polis ekiplerin operasyona çıkmaları

- Uyuşturucu taşınan araçların durdurulması

- Drone görüntüleri

- Ele geçirilen uyuşturucu

- Narkotik köpeği

- Gözaltılar

- Genel ve detay görüntü

Haber: Ahmet ÜN / DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

Van'da 51,5 kilo eroin ele geçirildi: 2 gözaltı

VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, park halindeki kamyonette 51 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Emir Evliya Sokak üzerinde park halindeki kamyonette, eroin olduğu ihbarı üzerine, harekete geçti. Narkotik köpeği 'ALFA'nın da yer aldığı operasyonda, yapılan aramada kamyonetin bagajında 2 çuval içerisinde 100 paket halinde 51 kilo 350 gram eroin ile geçirildi. Olayla ilgili Ş.C ve A.Ö isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Durdurulan araç

-Narkotik köpek ile araçta yapılan arama

-Aramada araçta çuvallar içerisinde ele geçirilen eroin

-Detaylar

Haber: Orhan AŞAN / VAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================

İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu



BURSA'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan Recep Pilavcı (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Sevindik Sokak'ta meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Recep Pilavcı'dan 2 gündür haber alamayan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, evin camından içeri baktığında Pilavcı'nın pantolonunu gördü. Durumdan şüphelenen polis, savcılıktan alınan iznin ardından kapıyı kırarak içeri girdi. Evde arama yapan ekipler, salonda Recep Pilavcı'nın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Pilavcı'nın yaklaşık 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Mahallelinin yardımlarıyla hayatını sürdürdüğü öğrenilen Recep Pilavcı'nın cesedi Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Mahalleliden görüntüler

-Polis ekipleri evin içinde inceleme yaparken

-Ölen Recep Pilavcı'nın fotoğrafı

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================

Akşener: Sanırsınız savaşa gidiyoruz (3)

AKŞENER, ERZURUM'DA ÇAĞ KEBABI KESTİ

Trabzon ve Gümüşhane gezisinin ardından akşam saatlerinde Erzurum'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merkez Aziziye ilçesinde partililer tarafından meşalelerle karşılandı. Uzun konvoy eşliğinde Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Sway otele geçen Akşener ve beraberindekiler burada bir süre dinlendikten sonra yemek için kent merkezine indi. Erzurum'un meşhur çağ kebabının başına geçen Akşener yanına Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Uykusuz'u da alarak basın mensuplarına poz verdi. Geceyi Erzurum'da geçirecek olan Akşener yarın sabah çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Meral Akşenerin meşalele yakarak karşılanması

-Komvoydan detay

-Meral Akşenerin otele gelmesi

-Meral Akşener'in cağ kebabın başında fotoğraf çektirmesi

Haber-Kamera: Turgay İPEK - Zafer KUMRU / ERZURUM,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================

Bakan Pekcan: İş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere geldi (EK)

TİCARET ODASINI ZİYARET ETTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Bakan Pekcan'ı burada Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş ve Bolu TSO'ya bağlı çalışan kadın girişimciler ile iş insanları karşıladı. TSO binası içinde bulunan konferans salonunda konuşan Bakan Pekcan, "Biz Türk milleti olarak kalkınmış, müreffeh, güçlü itibarlı ve istikrarlı bir Türkiye için 82 milyon ele ele verdik ve çalışıyoruz. İçimizde işçimiz var, tüccarımız var, sanayicimiz var, ihracatçımız var. Her kesimden insanımız var. Hepimizin tek bir amacı var. Türkiye'yi daha da kalkınmış, orta gelir seviyesinden yüksek gelirli seviyesine taşıyabilmek. Bakanlık olarak da politikalarımızı, vizyonumuzu bu doğrultuda yönlendiriyoruz. Bu da daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracatla mümkündür. Bu yönde Bakanlık olarak rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla tasarıma, markalaşmaya, teknolojiye önem vererek daha fazla rekabetçi olmak. Dünyanın dijitalleştiği dönemde dijitalleşmeye önem vererek dış ticaret ve gümrüklerde dijitalleşmeye ve şeffaflaşmaya önem veriyoruz" dedi.

Bakan Pekcan'a konuşmasının ardından Bolu TSO Başkanı Türker Ateş tarafından Bolu'nun Göynük ilçesine ait e-ticaret yöntemi ile internetten satışı yapılan yöresel tekstil ürünleri hediye edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Bakan Pekcan'ın gelişi

-Konuşması

-Hediye verilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================

Özhaseki: Yalanlar silsilesi devam ediyor



CUMHUR İttifakı'nın AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın seçim tartışmalarını başka bir alana çekmeye çalıştığını belirterek, "Bugün yine izledim. Bir heyecan içinde, uzunca bir yalanlar silsilesi devam ediyor. Gittiği mahallede o yalanlar çok rahat söylendiği için, o da onlardan çabuk etkilenmiş veya fıtratında öyle bir şey var, devam ediyor öyle" dedi.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Söğütözü'ndeki otelde gerçekleştirilen programda Özhaseki'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve çok sayıda davetli yer aldı. Özhaseki'nin salonda yer alan herkesin 1980 öncesinde verdiği mücadeleyle dikkat çektiği konuşması üzerine, katılımcılardan 'Bozkurt Haseki' sloganı yükseldi. Özhaseki, "Allah hepinizden razı olsun. Bu mücadele 80 öncesinde verilmeseydi halimiz nice olurdu, düşünsenize" diye konuştu.

ÖZHASEKİ: ANKARA BİRÇOK KAYNAKTAN İSTİFADE EDEMİYOR

Özhseki, Ankara'yı üstü tülle örtülmüş gizli hazineye benzettiğini belirterek, "Avantajlarını kullanamıyor. Başkentler arasında rekabette geriye düştüğü için birçok kaynaktan istifade edemiyor. Yaptığımız her bir projeyle Ankara’yı turizmde, sağlıkta, kültürde, inançta, sanatta öne çıkaracak, binlerce yavruma iş imkanı sağlayacak ortamlar var. Bunları biz yapabiliriz, gücümüz yetiyor, tecrübemiz var bununla" dedi.

ÖZHASEKİ: YALANLAR SİLSİLESİ DEVAM EDİYOR

Rakibi Mansur Yavaş’ın seçim tartışmalarını başka bir alana çekmeye çalıştığını öne süren Özhaseki, "Bugün yine izledim. Bir heyecan içinde, uzunca bir yalanlar silsilesi devam ediyor. Gittiği mahallede o yalanlar çok rahat söylendiği için, o da onlardan çabuk etkilenmiş veya fıtratında öyle bir şey var devam ediyor öyle" diye konuştu.

ÖZHASEKİ: FATİH, SİNOP’TA DOĞMUŞ İSTANBUL’U FETHETMİŞ

Özhaseki, bugüne kadar birçok eleştiri almasına rağmen, "Tembel, iş yapamaz" şeklinde eleştirilmediğine dikkati çekti. Özhaseki, memleketi üzerinden yöneltilen eleştirilere ise şu şekilde cevap verdi:

"Sadece doğduğum şehirle ilgili garip bir şey başlattılar. Bir yerde doğmak Allah’ın takdiri. Kimse bu dünyaya Cenab-ı Hak ile pazarlık ederek gelmiyor. Allah, nerede dilerse orada yaratıyor. Fatih, Sinop’ta doğmuş, İstanbul’u fethetmiş. Atatürk, Selanik’te doğmuş, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş. Ne yapalım yani, onların doğum yerini de mi suç edelim? Bunu ilk defa Kılıçdaroğlu şöyle söylemişti; 'Kayserili birinin Ankara’ya büyükşehir adayı olarak konması ayıp.' Ben de onun seviyesine düşerek, 'Tunceli’den kalkmış birinin Atatürk'ün partisinin başına oturmasına kadar büyük ayıp olamaz' dedim. Ankaralı kaç belediye başkanı var diye 1950’ye kadar gittim bir tane çıkmadı. Kimi Sivaslı, Urfalı, Antepli, Rizeli. "

TOPÇU: ANKARA’DA DOĞANLAR DA YANINIZDA, DOYANLAR DA YANINIZDA

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Mehmet Özhaseki'ye memleketi üzerinden getirilen eleştirileri ele alarak, "Ankara’da doğanlar da yanınızda, doyanlar da yanınızda hiçbirine aldırmayın" dedi.

Her seçimin 'sarı öküz' meselesine çevrildiğini ifade eden Topçu, "Her seçim bizim şehirlerimizden başka başkalarının şehirlerini daha çok ilgilendiriyor. İkide bir diyorlar ki, 'Bu seçim, şunu bir verin' niye verecekmişiz? Dertleri, davaları sarı öküzü elimizden alıp bir istikrarsızlık oluşturmak. Ben o zaman demiştim ki; 'Biz farklı sokaklarda yetişmiş olabiliriz ama aynı mahallenin çocuklarıyız.' Onun için bunlar bizden her seçim bu sarı öküzü istiyorlar, vermeyeceğiz bunlara, çünkü verince başımıza gelecekleri biliyoruz. Hamdolsun şimdi iki sokakta yetişenler mahallemizi yedi düvele karşı savunuyorlar. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta Ankara 25 ilçesiyle, Türkiye bütün sandıklarıyla siyasi istikrarımızı bozdurtmayacak. Kandil’i, Pensilvanya’yı, Kandil’de oturan yılanları, villada oturan çıyanları sevindirmeyeceğizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Genel ve detay görüntüler

-Topçu'nun konuşması

-Özhaseki'nin konuşması

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN - Özgür ALTIN / ANKARA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

TBMM Başkanı Şentop'tan 'İsitklal Marşı' mesajı



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yılı ve İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü nedeniyle mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop mesajında, İstiklal Marşı'nın edebi bir metin olmanın ötesinde, Türkiye'nin milli mutabakatının ve ebediyen hür kalma iradesinin tezahürü olduğunu vurgulayarak, "Bugün, edebi bir metin olmanın ötesinde ve üstünde, milli mutabakatımızın ve ebediyen hür kalma irademizin tezahürü olan İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 98. yıl dönümü... Bu anlamlı gün münasebetiyle bazı hususları paylaşmayı faydalı buluyorum. Mazisi, misyonu ve yetenekleri itibariyle mümtaz bir topluluk olan milletimizin boyunduruk altına alınmaya çalışıldığı, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde İstiklal Marşı ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu maksatla açılan yarışmada, yarışmaya katılmadığı halde Burdur Milletvekili ve döneminde ‘İslam Şairi’ namıyla tanınan Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve o günden bugüne milletimizin gururla okuduğu bir metin olmuştur" ifadesini kullandı.

'MİLLETİMİZE REHBER OLMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR'

Şentop, bugün kabulünün 98'inci yıl dönümünün anıldığı İstiklal Marşı'nın, Milli Mücadele ruhunun özeti olduğunu kaydetti. İstiklal Marşı'nın bağımsız bir gelecek iradesinin önsözü olduğunu kaydeden Şentop, "Bir istiklal manifestosuna, bir hürriyet beyanına ihtiyaç duyulan bir devrin ürünü olmakla birlikte diriliğini ve muhtevasındaki manayı hala korumakta, milletimize rehber olmayı sürdürmektedir" dedi.

'ALLAH HER GÜÇLÜK KARŞISINDA İSTİKLAL MARŞI RUHUYLA HAREKET ETMEYİ NASİP ETSİN'

İstiklal Marşı'nın tarihe yön veren bir milletin vazifelerini anlatması, karşılaştığı güçlükleri aşabilecek ruhu içermesi, yolunu çizmesi, yönünü tayin etmesi ve dara düştüğünde ihtiyaç duyduğu kudreti devşirmesi için, başta gençler olmak üzere herkes için önemli dersler içerdiğine vurgu yapan Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde yürütülen Milli Mücadele sayesinde mağlup edilen işgal hareketinin günümüze kadar farklı kisvelerle milletimize ve vatanımıza musallat olma çabasında olduğu malumdur. Her ortaya çıkışında karşısında aziz ve şerefli milletimizi bulan bu işgal teşebbüslerinin sonuncusu olan 15 Temmuz darbe girişimi de, yine ‘ezelden beri hür yaşamış, hiçbir çılgının kendisine zincir vurmasına müsaade etmemiş, yurduna alçakları uğratmamaya yeminli, okunan ezanları varlığının temeli saymış ve hayasızca akınları durdurmak için gövdesini siper eden’ milletimiz tarafından alt edilmiştir. Hakk’a tapan milletin istiklalini, hür yaşamış nazlı bayrağımızın hürriyetini, bağımsız kalma iradesini ve Milli Mücadele neferlerinin azametli gayretini hatırlatan İstiklâl Marşı’nın kabulü vesilesiyle Birinci Meclis’in gazi hey’etini ve milletimizin Büyük Türkiye davasına emek vermiş her bir ferdini hayırla yad ediyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Allah bu millete her güçlük karşısında İstiklal Marşı ruhuyla hareket etmeyi nasip etsin."

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()

==================

Bursa'da 'hırsızlık' operasyonu: 150 bin TL değerinde eşya ele geçirildi



BURSA'da birçok hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen M.A. (34), polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada toplamda 150 bin TL değerinde 85 adet eşya ele geçirildi.

Bursa'da il genelinde hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. 75 güvenlik kamerası görüntüsü izleyen ekipler, çalışmalarının sonunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin M.A. olduğunu tespit etti. Şüpheliyi takibe alan polis, M.A.'nın belirledikleri adresteki evine operasyon düzenledi. M.A. yakalanarak gözaltına alınırken, evde ve evin arkasında bulanan depoda arama yapıldı. Aramada, Osmangazi ilçesinde kafeden çalındığı tespit edilen ve tarihi değeri bulunduğu belirlenen 24 kilim, 5 cam semaver, aksesuar olarak kullanılan bakır tepsi, avize, radyo, plak çalar, nargile aparatları gibi toplamda 150 bin TL değerinde 85 ev eşyası ele geçirildi.

Bulunan malzemeler sahiplerine teslim edilirken şüpheli M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Serkan AKKUŞ / BURSA,()

===================

Marmaris’te otelde 900 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltıda



MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde sahte içki üretimi yapılan apart otele düzenlenen operasyonda 900 şişe sahte içki ve 500 litre içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi, otel işletmecisi E.H. (40) gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İçmeler Mahallesi’nde apart otelde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçti. Kapalı olan apart otele düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda zemin kattaki erzak deposunda farklı markalarla etiketlenmiş 900 şişe viski, vodka ve cin, 500 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 100 şişe alkol aroması, boş alkol şişeleri, kapaklar ile sahte alkol yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Öte yandan, otel işletmecisi E.H., 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereği gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS(Muğla),()

=============================