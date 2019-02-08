DHA YURT BÜLTENİ-23

ÇORUM'DA 4 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

ÇORUM’da, 4 katlı binanın girişindeki dairede yangın çıktı, paniğe kapılan apartman sakinleri sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kale Mahallesi Zafer 3'üncü Cadde'de çıktı. 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, ev sahiplerinin misafirlikte olduğu sırada, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler bir anda tüm evi sardı. Bina sakinleri, duman ve alevleri fark edince evlerini terk ederek sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Soğutma çalışmasının ardından, bina sakinleri evlerine döndü. Kullanılmaz hale gelen dairenin sahibine durum bildirilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye, polis ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Sokağa çıkan apartman sakinleri

(SÜRE: 2 Dk ) (BOYUT:170 MB)

Haber-Kamera: Serkan BARIŞ / ÇORUM,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (4)

İNEGÖL'E ÜNİVERSİTE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İnegöl Müzakere Cemiyeti toplantısına katıldı. İnegöl'e üniversite kurulması için hazırlanan dosyalar Bakan Selçuk'a iletildi. Selçuk, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İnegöl Köftesi tadını nasıl buldunuz?" sorusunu şakacı bir dille cevaplayan Bakan Selçuk, "İnegöl'e üniversite kurulacak mı sorusuna ise, "İnegöl için harika bir haber. İnşallah güzel çalışmalar olacak. İnegöl Türkiye'de parmakla gösterilen, eğitimiyle, üretimiyle her türlü imkanıyla güzel bir şehrimiz. El birliğiyle çalışıyoruz. Daha güzel olacak" dedi.

Bakan Selçuk, Ankara'ya gitmek üzere İnegöl'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genel görüntü

-Bakan Selçuk'un açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Sokaktan geçerken kavganın ortasında kalan bir grup kadın da polise şikayette bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 708'inci sokakta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada henüz ismi belirlenemeyen 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGANIN ORTASINDA KALAN KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sırasında yoldan geçen bir grup kadın yara almadan kurtulurken, kadınlar polisin bulunduğu bölgeye gelerek yaşanan kavgada kurşunların kendilerine de isabet edebileceğini belirterek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zırhlı araç

-Olay yeri inceleme ekibinin incelemesi

-Numaratörler

-Kavganın ortasında kalan kadınların polisle konuşmaları

-Sokak tabelası

Haber-Kamera: Emrah KIZIL / DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, yakalandı



İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Hüseyin Çelik (28), polisin kovalamacasıyla yakalandı.

Saat 23.00 sıralarında bir kişi 155 Polis İmdat ihbar hattını arayarak Yamanlar Mahallesi 7340/1 Sokak'taki kahvehanede büyük bir kavga olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, verilen adrese intikal etti. Olaya ilişkin araştırma başlatan ekipler, 'Saddam' lakaplı cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Hüseyin Çelik'in kahvehanede daha önceden aralarında husumet bulunan Ömer Ü.ye silah çektiğini ve ekipleri görünce kaçtığı belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arama yaparken şüpheli Hüseyin Çelik'i ara sokakta buldu. Polisleri gören Çelik ise yaya olarak kaçmaya başladı. İzini kaybettirmeye çalışan Çelik'in yakalanması için ekipler birçok noktayı kapattı. Şüpheli Çelik, yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Çelik, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılan incelemede, Çelik'in 3 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Çelik tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hüseyin Çelik'in hastaneye getirilişi

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Denizli'de tamircilik kişi, kendini iple asarak intihar etti



DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Salih A. (40), yaşadığı evin salonunda kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Altıntop Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. 2 çocuk babası olan ve 6 yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenilen motor tamircisi Salih A.'dan bir süre haber alamayan yakınları yaşadığı eve gitti. Kapıyı kıran yakınları, Salih A.'yı evin salonunda iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Salih A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Salih A.'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜZ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden ve polis ekiplerinden detaylar

-Salih Akşit’in cesedinin cenaze aracına konulması

-Salih Akşit’in yakınları ve komşularından detaylar

-Salih Akşit’in fotoğrafı

Haber-Kamera: Deniz TOKAT /DENİZLİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Malatya'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı



MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan minibüs, karşı yönden gelen hafif ticari araç ile çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Malatya- Kayseri yolu kağıt fabrikası önünde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezinden Kayseri'ye doğru seyir halinde olan Erkan T. yönetimindeki 44 BK 287 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Erol B. yönetimindeki 44 NY 282 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte S.K., A.K. ve F.K. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri buzlanmaya dikkatli olmaları konusunda uyardı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Taha AYHAN / MALATYA,()

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