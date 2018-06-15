DHA YURT BÜLTENİ-23

BAKAN DEMİRCAN: SURUÇ'TA YARALANAN 6 KİŞİ ANKARA'YA NAKLEDİLDİ

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, dün Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde yaşanan silahlı kavgada yaralananlardan 6 kişinin Ankara'ya nakledildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bayram namazını Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Tepeşehir Sebati-Saadet Bilim Camisi'nde kıldı. Burada vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Demircan, namaz sonrası yaptığı açıklamada "Ramazan ayını idrak ettik. Oruçlarımızı tuttuk. Ve bayramı hep birlikte kutluyoruz. Namazımızı eda ettik. Tekrar milletimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

"TERÖRE PİRİM VERİLMEYECEK"

Bakan Demircan, Şanlıurfa Suruç'ta yaşanan silahlı kavgayla ilgili de bir değerlendirme yaptı. Bakan Demircan, "6 yaralı Ankara'ya nakledildi. Tedavileri devam ediyor. Elbet de çok elim bir hadise. Tüm milletimizi üzdü. Hepimizi üzdü. Terörün nerelere, hangi boyutlara geldiğinin göstergesi. Milletimiz sukûnetini muhafaza edecek, elbette ki teröre pirim verilmeyecek. Bu suçlular kimse, neyse ortaya çıkarılacak. Yargı gerekeni yapacak. Devletimiz görevinin başında ve oradaki terör hadisesine asla amacına ulaşmasına fırsat verilmeyecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan'ın camiden çıkışı

-Yaptığı açıklama

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

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OTOMOBİL, POLİS KONTROL NOKTASINA ÇARPTI, 1'i POLİS 2 YARALI

ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, polis kontrol noktasındaki beton bariyere çarptı, biri polis iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında meydana geldi. İddiaya göre, Demet Kahvecioğlu'nun kullandığı 01 DLZ 81 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağa devrilip, kontrol noktasında nöbet tutan polisleri koruyan beton bariyere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kahvecioğlu yara almazken, yolcu konumundaki Aytek Özdemir (35) ile bir polis hafif şekilde yaralandı.

Trafik polislerin yaptığı kontrolde araç sürücüsü Kahvecioğlu'nun 2,45 promil alkollü olduğu belirlenirken, otomobil içinde de bira kutuları görüldü.

Yüzünden yaralanan Özdemir, kaza yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavi edilirken, dizinden hafif şekilde yaralanan polis memuru ise kontrol amaçlı olarak Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahvecioğlu'nu gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kontrol noktasından görüntü

- Kontrol noktasında nöbet tutan polisten görüntü

- Otomobilden görüntü

- Otomobilin savrulan parçalarından görüntü

- Otomobildeki bira kutuları

- Yaralının ambulanstan inmesi

- Sürücü Demet Kahvecioğlu'nun alkol metreyi üflemesi

- Yaralı polis memurunun ambulanstaki görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'42" Boyut: 104 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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