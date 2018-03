DHA YURT BÜLTENİ-23

Otomobilin motor bölümünde esrar bulundu



KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulup aranan otomobilin motor bölümünden 1 kilo 265 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır'dan gelen plakası açıklanmayan otomobili, Elbistan-Malatya karayolundaki Demircilik kavşağında durdurdu. Araçta arama yapan polis, otomobilin motor bölümünde poşet içerisinde 1 kilo 265 gram toz esrar ele geçirdi. Otomobilde bulunan Reşit G. ve Yasemin T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Otomobilde arama yapılması

- Motor bölümünde bulunan poşet

- Poşetten esrar çıkması

- Ele geçirilen esrar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / ELBİSTAN(Kahramanmaraş),()

=================================================

Giresun'da devrilen elektrik direği yangın çıkardı

GİRESUN'un Alınca köyünde, şiddetli fırtına nedeniyle elektrik direği devrildi, tellerden çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle yayılan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 12 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Alınca köyünde, saat 22.30 sıralarında şiddetli fırtınanın etkisiyle elektrik direği devrildi. Tellerden çıkan kıvılcım sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Alevlerin il merkezinden görüldüğü yangında yaklaşık 12 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

Alınca Köyü Muhtarı Hüseyin Bayraktar, elektrik direğinin devrilmesi sonucu yangın çıktığını belirterek itfaiyenin müdahalesi ile yangının kontrol altına alındığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Cep telefonu yangın görüntüleri

Haber: GİRESUN,()

========================

Evin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü



ESKİŞEHİR'de, Orhan Çelik (43), otomobilini evin önüne park ettiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

Olay saat 23.30 sıralarında, 71 Evler Mahallesi Aşiyanlık Sokak'ta meydana geldi. Orhan Çelik, 06 FL 9106 plakalı otomobili evin önüne park ettiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlardan 2'si vücuduna isabet eden Çelik olay yerinde öldü, saldırgan ise kaçtı.

Orhan Çelik'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Polislerin cesedin etrafını kapatmaları,

-Evin önündeki otomobilin,

-Polislerin otomobilin ve evin önünde incelemede bulunmaları,

-Ölenin sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()

=========================================

Göçük altıda kalan işçi ağır yaralandı

ADIYAMAN'da, kanalizasyon çalışması esnasında göçük altında kalan Ahmet Emre Yakar (20) ağır yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Marangozlar Sitesi yakınlarında kanalizasyon çalışması yapıldığı esnada işçi Ahmet Emre Yakar, toprağın kaymasıyla göçük altında kaldı. Yakar'ın toprak altında kaldığını gören arkadaşları sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından toprak altından çıkartılan Yakar, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yakar, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ahmet Emre Yakar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Göçükte kazı çalışmaları

-İşçinin çıkarılması ve ambulansa konulması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

=====================================

Adıyaman'da iki grup arasında kavga çıktı 5 yaralı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbiriyle taş ve sopalarla kavga etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve özel harekat polisleri geldi. Polisler kavgaya karışanları güçlükle ayırırken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere götürüldü. Kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişi de polis tarafından gözaltına alındı. Özel harekat polisleri ise olası başka bir olay çıkmasına karşı güvenlik önlemi aldı. Kavgada bir otomobilin de camları kırıldı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------

-Kavgadan görüntü

-Polisin kavgaya karışanları gözaltına alması

-Hastaneden görüntü

-Olayın meydana geldiği sokak ve meraklı kalabalık

-Özel harekat polisinin güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

=====================================

Bakan Fakıbaba: 15 ülkeye patates tohumu ihraç edeceğiz (3)

'SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE EL ELE VERİRSE YAPAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOKTUR'

Körfez Ülkeleri Tarım ve Hayvancılık İş Forumu'na katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’nin yatırım cenneti olduğunu belirtip, "Suudi Arabistan ve Türkiye el ele verirse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Güçlerimizi birleştirdiğimizde sadece ekonomide değil İslam olarak da dünyada örnek teşkil edeceğimizi görüyorum" dedi.

Ahiler Kalkınma Ajansı ile Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı işbirliğinde gerçekleşen iş forumuna Bakanı Fakıbaba'nın yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Körfez ülkelerinde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren firma temsilcileri ile Suudi Arabistanlı 140 kişilik yabancı heyet katıldı.

'HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ'

Forumda konuşan Bakan Fakıbaba, şunları söyledi:

"Beraber olmamız her iki tarafında işine gelir ve neticede ülkeler kazanır, İslam kazanacaktır. Biz el ele verdiğimizde emin olun yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. İslam’ın bu dünyada önemli ve tüm insanları seven sayan bir kardeşlik dini olduğunu bütün dünyaya ispat etmek için, esasında hepimizin bir araya gelmesi önemli bir fırsat olarak görüyorum. Kardeşlerimizle Niğde’de işbirliği yapabiliriz, devlet olarak onların yanında olacağız. Bundan emin olabilirler. Her türlü işbirliğine açığız. Gerekirse devlet olarak biz de ortak olabiliriz. Bu konuda Allah’ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvence verir ve sonuna kadar da sözünü yerine getirir. Türkiye’nin herhangi bir şehrinde ortaklık yaptıklarında, devlet olarak hep onların yanında ve destekçisi olacağız. Türkiye, bir yatırım cenneti. Sadece Türkiye değil, karşımızdaki ülkede kardeşlerimiz de kazanacaklar ve bütün dünyaya buradan açılacağız. Suudi Arabistan ve Türkiye el ele verirse, yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Güçlerimizi birleştirdiğimizde sadece ekonomide değil İslam olarak da dünyada örnek teşkil edeceğimizi görüyorum."

Konuşmanın ardından yabancı yatırımcılar, Bakan Fakıbaba ve Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’e çeşitli hediyeler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

- Salondan görüntüler

- Bakan Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın salona gelmesi

- Yabancı yatırımcılardan görüntü

- Bakan Fakıbaba'nın konuşması

- Bakan Fakıbaba'ya yabancı yatırımcılar tarafında hediye verilmesi

SÜRE: 02'39" - BOYUT: 176 MB

Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,()

===============================

Kayseri'de Anadolu Farm operasyonu: 3 gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR

Kayseri'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen, Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Firmanın yönetim kurulu başkanı F.Ö., şube müdürleri V.M. ve A.Ö. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,()

================================