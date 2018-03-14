DHA YURT BÜLTENİ-23

Diyarbakır'da PKK tuzağı: 3 şehit, 4 yaralı (3)

VALİLİK AÇIKLADI

Dicle ilçesi kırsalında, 2 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan 5 askerden birinin daha tedavi gördüğü hastanede şehit olmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Teröristle mücadele harekatı kapsamında ilimiz Dicle ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceden döşenmiş olan mayın/EYP’ye temas sonucunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan kahraman güvenlik personelimizden 1'i tedavi gördüğü Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman güvenlik personelimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Alanya’ya şehit ateşi düştü (2)

3 YILLIK UZMAN ÇAVUŞ

Diyarbakır’da PKK'lıların araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede şehit olan Lice 1’inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın (24), askerlik görevini tamamladıktan sonra 2015 yılında uzman çavuş olarak göreve başladığı belirtildi. Osmaniye’de görev yaptığı dönemde eşinden ayrılan Fatih Uysal’ın 3.5 yaşında ‘Ada’ adında bir kızı olduğu kaydedildi. Şehidin 2 kız ve 1 erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

‘ÇOCUĞUMA NE DİYECEĞİM’

Şehidin Alanya’da oturan eski eşi Arzu Yılmaz da acı haberi alıp baba evine geldi. Yakınları ve arkadaşlarının yardımıyla ayakta durabilen acılı kadın, “Çocuğuma ne diyeceğimö diye gözyaşı döktü.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın naaşının yarın sabah Diyarbakır’da düzenlenecek törenin ardından askeri uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na gönderileceği, ikindi vakti Alanya Emine Özmüftüoğlu Camii’nde kılınacak namazın ardından da baba evinin yaklaşık 50 metre ilerisindeki Bektaş Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Baba evinin önündeki kalabalık

- Şehidin eski eşinin eve gelişi

- Eve Türk bayrağı asılması

- Baba evinin yanındaki mezarlık tabelası

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: “Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük" (2)

'MEMUR-SEN BU ÜLKE İÇİN TEMİNATTIR'

Bitlis'te açılışa katılıp, çeşitli ziyaretlerde bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Bitlis Şubesi'nin ,Eren Üniversitesi Konferans salonunda düzenlediği toplantıya katıldı.

Yaklaşık 500 kişiin katıldığı toplantıda konuşan Yalçın, Memur-Sen'in bu ülke için teminat olduğunu belirterek şöyle konuştu:

ö Küresel emperyalizmin tekerine çomak sokan bir Türkiye var. Bu coğrafya, yeniden sancılar ve travmalarla yüzleşiyor,yeniden imtihan ediliyor. Coğrafya derken, medeniyet coğrafyamızı kastediyorum. Gönül coğrafyamızdan, sınırlarımızın ötesinde bizimle aynı sancıları yaşayan insanımızdan bahsediyorum. Bu ülkenin sorunu kuruş değil, sorunu sivil toplum boyutuyla ifade ediyorum. Duruştur duruş. 28 Şubat'ta siyonizm Türkiye'de operasyon çektiğinde, bir hükümeti alaşağı ettiğinde Türkiye'deki emek örgütleri o sürecin sivil ayaklarını oluşturdular ve bu ülkeye ‘postmodern darbe’ diye o süreci sırtlarında taşıdılar. Sorun ücret değil. cumhuriyet tarihinin en fazla zammının verildiği dönemi söylüyorum. Demek ki; bu ülkede sorun dik durabilmekte, doğru iş yapabilmekte, doğru istikamette yürüyebilmekte. Bu anlamda Memur-Sen bu ülke için bir teminattır. Milletin iradesine karşı bir kalkışma varsa, bu anlamda milletin yanında saf tutarak onun için 15 Temmuz maliyet hesabı yapmadık. Hesabı davranmadık. Hasbi şekilde ilk sokağa çıkan kuruluş olarak canlı yayında ve sosyal medyadan mesajlarımızı verdik. Sabahlara kadar bu ülkede özgürlük mücadelesine en ciddi katkıyı sunan sivil toplum örgütü olduk.ö

Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonunda, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’ın , üyeleriyme hatıra fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yalçın'ın salına girmesi

- Konuşması

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ / Bitlis ()

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